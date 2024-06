Nejsme skladiště pamětních abstrakcí, říká v rozhovoru pro deník Metro Ota Klempíř

„Koncerty v Ledárnách jsou absolutní špica a naprostý vrchol pražské letní sezony. Teď, navíc když jsme dostali Anděla jako kapela roku, vám garantuju, že tohle prostě musíte vidět, protože naše srdce zdivočela ještě víc než kdy dřív! Tahle kapela totiž není žádné skladiště pamětnických abstrakcí, ale raketový motor nejvyššího výkonu, co vydává hlasité drsné zvuky!“ říká pro deník Metro Klempíř.

Co nejpřekvapivějšího se vám kdy stalo během koncertního vystoupení?

Je třeba říct, že koncert není žádná chaotická bitva a pódium nepřipomíná válečné pole. Je to spíš naopak, vše je pečlivě seřízeno a připraveno tak, aby diváci měli maximální zážitek. Nenecháváme nic náhodě a kolem nás se již dlouhá léta pohybuje tým opravdových profesionálů. V začátcích to byla o dost větší divočina, různě se seskakovalo z pódia, aby se věci vyřídily ručně s určitými dobytky mezi publikem, a tak jako různě. Byli jsme pěkní rafani a chtěli jsme si odnést svou kořist.

Ovlivňuje dosud vaši uměleckou činnost fakt, že jste pracoval v reklamkách?

Neovlivňuje, protože reklama se dělá na takzvaný brief od klienta, což je dokument, kde je přesně specifikováno, jaká má reklama být, a definovány cíle, kterých má dosáhnout. Navíc se tam pracuje s výzkumy a tabulkami, což my v kapele neděláme.

Mohou si čtenáři vzpomenout na nějakou vaši práci z té doby, která byla ve veřejném prostoru zaznamenatelná?

V komunikaci jsem stále aktivní. Možná si ještě někdo vzpomene na předplacenou kartu operátora Oskar, což byla Oskarta, nebo na Amora střílejícího šípy na pláži pro cestovní kancelář Blue Style, to jsou ukázky z mé práce.

Máte za sebou spoustu práce, ať už s kapelou J.A.R., tak sólo. Na kterou éru zpětně vzpomínáte nejraději a nejvíce?

Nejsem příliš vzpomínkový a nostalgický týpek, takže mám nejraději současnost a miluji budoucnost.

Oblíbenou píseň máte?

Moje nejoblíbenější skladba z poslední desky je dekadentně znepokojující tajemný song Poslední rváč a z dřívějška asi Divoký tempa z alba Armáda špásu, což je romantická skladba, která jako by zavírala oči soumraku.

V minulosti jste se podílel na hudbě k filmům Snowboarďáci, Rafťáci a Rock podvraťáků. Pochopil jsem, že je to jedna z věcí, která o vás není všeobecně tolik známa. V J.A.R. jste se však, pokud vím, podílel pouze na textech písní, nikoli na hudbě. Čím to je?

Hudba k filmu byla náhoda, celou tu věc dělal kolega z J.A.R. Mirek Chyška a v několika písních mi dal určitou volnost, tak jsem to zkusil, ale skládat hudbu dál nehodlám, ani to neumím. Dělám slova, protože jejich neobyčejná moc kormidluje svět.

Jaké projekty jsou pro vás nyní nejaktuálnější? Kde vás případně, samozřejmě kromě Ledáren, budou moci čtenáři Metra brzy slyšet či vidět?

Mám projektů vícero, především se věnuji našemu kreativnímu shopu jménem safranada, což je malá flexibilní reklamní agentura, která tak trochu nabourává inženýrský a procesní přístup velkých molochů. Dále mám svůj video podcast jménem KO Podcast, a tím pádem jsem hrdým členem stáje Datarun, kde je nás více. Též uvádím každou sobotu svůj rádiový speciál Sedmé nebe na stanici Vltava. Taky pracuji na celovečerním filmu z motoristického prostředí s názvem Rychlá srdce, který se má začít točit příští rok.