Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:59
Nejen Lucius Malfoy ukázal na obrazovce svou hůlku. Jestli totiž někde na velikosti záleží, je to v Hollywoodu.
Fotogalerie4

Pytlík na penis stojí méně než koordinátor intimity. | foto: COVVIER

Věděli jste o tom, že se to ve filmech a seriálech minimálně v posledních několika letech hemží protetickými penisy? Poznat, které odhalené přirození před kamerou je to pravé, je přitom pro diváky nelehký úkol. Silikonové nástavce, jež herci v choulostivých scénách nosí připevněné na svých skutečných genitáliích, totiž vypadají velice realisticky.

Modesty pouch

  • Výše zmíněný anglický termín označuje minimalistické spodní prádlo navržené pro herce při natáčení scén vyžadujících minimální zakrytí mužských intimních partií.
  • Tyto váčky cudnosti jsou vyrobeny z nylonu, jsou omyvatelné a mají vyjímatelnou vnitřní gumičku. Ta obepne penis a spodní část šourku. JAR

Známým hercem, který oficiálně potvrdil, že před kamerou protetický penis nosil, je například někdejší představitel Luciuse Malfoye z filmové série o Harrym Potterovi – Jason Issacs. Ten si nasadil protézu kvůli scéně třetí řady seriálu Bílý lotos (2021), v níž se nechtěně odhalil před svou rodinou. Mezi další potvrzené příklady patří Jacob Elordi v seriálu Euforie (2019), někdejší představitel Harryho Pottera Daniel Radcliffe ve filmu Švýcarák (2016) či Sebastian Stan v minisérii Pam & Tommy (2022).

Herec Jason Issac v seriálovém fenoménu Bílý lotos neuhlídal rozevírající se župan.

Časy se mění?

Pokud v posledních letech přicházíte do styku s moderní filmovou a seriálovou produkcí, nejspíš to už víte. Časy se změnily a zbytečná ženská nahota už není jediným výchozím nastavením některých produkcí. Na scénu ve velkém, v tomto případě doslova, přicházejí i odhalená mužská přirození. Statistiky neexistují, ale předpokládá se, že většina těch, která v posledních letech vídáme na obrazovkách, popřípadě v kinech, je umělá. Důvodů je hned několik. Někdy si režisér nebo scénář vyžádají, aby penis toho či onoho aktéra vypadal určitým způsobem – větší, menší, ztopořený či zvláštního tvaru, jindy se používá speciálně vytvořená protetika podle návrhu maskérů a efektových specialistů kvůli ochraně hercova soukromí.

V případech, kdy je vyžadována viditelná erekce, navíc hraje roli i právní stránka. Skutečná erekce je totiž na většině profesionálních hollywoodských placech, pochopitelně vyjma pornoprodukcí, de facto zakázaná. Pokud má být mužská postava fyzicky vzrušená, musí jít kvůli etickým a právním pravidlům, i ochraně herců a hereček samotných, o umělý nasazený penis.

Teď si možná říkáte, že se Hollywood se svou aktuální hyperkorektností už definitivně zbláznil. Možná máte pravdu. Faktem ovšem zůstává, že používání umělých přirození se dá snadno dopátrat i do období divokých 90. let 20. století.

Dvojí standard

O tom, že se v seriálech a filmech používají protetická ohanbí, média ve velkém informují až v posledních letech. Rozšíření obecné povědomosti o tomto fenoménu má dle našeho pozorování za následek dvě věci. Tou první je fakt, že se účastnice a účastníci internetových diskusí u téměř každého nahého pohlavního údu viděného na obrazovce následně přou o to, zda byl pravý, či nikoli. Nezřídka se k tématu vyjadřují i samotní herci. Většinou je to buďto v případech, kdy mohli do vzhledu dočasného intimního orgánu alespoň částečně „kecat“. Poměrně velkohubá prohlášení pak zaznívají tehdy, kdy se měl herec odhalit před kameramanem doopravdy.

Sebastian Stan (vlevo) hraje v Pam & Tommy Tommyho Lee (vpravo), který je známý i kvůli videu s Pamelou Anderson.

Zcela jiný typ diskuse však letos komentoval již zmiňovaný Jason Isaacs. Toho už totiž řeči na sítích o tom, že si kvůli scéně v Bílém lotosu „vypůjčil svůj penis od osla“, přestaly bavit. A postěžoval si na dvojí standard. „Spousta lidí o tom diskutuje. Je to všude na internetu. Zajímavé, protože nejlepší herečkou letoška je Mikey Madison. A nevidím nikoho, kdo by diskutoval o její vulvě, která byla na plátně vidět pořád,“ konstatoval herec.

Kdo všechno klamal diváky silikonem?

  • Hollywoodští herci jsou někdy ochotni předvést své vlastní přirození. Běžně se však místo nich používají alternativy.
  • Mark Wahlberg – Hříšné noci (1997): Herec ve snímku ztvárňuje pornoherce Dirka Digglera a v závěru ukáže legendárně velký, leč umělý penis, který se stal ikonou filmu. Sám Wahlberg ho má prý stále doma jako suvenýr.
  • Jason Segel – Kopačky (2008): Při sledování scény, ve které Segelova postava exhibuje nahá po rozchodu, řada fanoušků nepochybovala o realističnosti tohoto výjevu. Ve skutečnosti však byl v oné scéně prezentován protetický penis, o kterém Segel tvrdil, že se „inspiroval realitou“.
  • Chris Hemsworth – Bláznivá dovolená (2015): V této komedii je scéna, kdy Hemsworthova postava nosí velmi výrazné, těsné spodní prádlo. Obsah rozkroku byl pro komediální efekt vylepšený pomocí protetiky.
  • Ewan McGregor – Kniha snů (1996) a Adamovo tajemství (2003): V případě McGregora je známo, že před kamerou často ukazoval své skutečné genitálie. Některé scény však podle tvůrců vyžadovaly úpravy a v některých scénách byla použita protetika.
  • Theo James – Bílý lotos (2. série): V jedné z epizod se jeho postava otočí od umyvadla a publikum vidí nápadně velký penis. Potvrdilo se, že šlo o umělé přirození vytvořené na zakázku maskérským týmem.
  • Na placech se běžně nosí také ženské protetiky, například falešná ňadra, genitálie či těhotenská břicha. O tom ale někdy příště. JAR

