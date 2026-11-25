Linka M1 byla otevřena veřejnosti již v roce 1896 a stala se tak nejstarší linkou na evropské pevnině a druhou nejstarší na světě. Hned po londýnském metru. Slavnostního otevření, které proběhlo 2. května 1896, se zúčastnil také František Josef I., po kterém byla linka i krátce pojmenovaná. Den otevření nebyl náhodný, radnice povolila stavbu metra pod podmínkou, že se stihne dostavět do oslav tisíciletí od příchodu Maďarů do Karpatské kotliny.
Stavební práce proto byly velmi rychlé, a i díky dobrým geologickým podmínkám a nízkému založení trasy se linka otevřela veřejnosti pouhých 20 měsíců po začátku stavby. Trasa byla v té době dlouhá 3 700 metrů a soupravy projížděly deseti stanicemi.
Prostory podzemní dráhy
Stanice podzemní dráhy jsou obložené bílými a hnědými obkladačkami. Názvy stanic jsou umístěny na ozdobných keramických deskách. Za jejich návrhem a výrobou stojí maďarská porcelánka Zsolnay z Pécse. Vozovku podpírají litinové sloupy, které jsou u stropu ozdobené dekorativními hlavicemi. Zastávky tak dostávají secesní podobu.
Vlaky na lince M1
Vlaky na první budapešťské podzemní dráze byly už při vzniku natřeny na žluto. Tato barva se postupem času stala charakteristickým znakem linky a zachovala se i u současných vlakových souprav. Není proto náhodou, že je M1 v budapešťské síti metra označována právě žlutě.
Výjimečné nejsou pouze barvou, ale i svou konstrukcí. Vlaky na trase M1 byly vyrobeny na míru zdejším historickým tunelům, které jsou oproti běžným linkám metra nezvykle nízké a úzké. Výška tunelu dosahuje přibližně 2,75 metru. Důvodem těchto omezených rozměrů je způsob výstavby. Trať byla vyhloubena těsně pod povrchem, aby nebylo nutné přemisťovat hlavní městskou kanalizaci.
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Konstruktéři vyvinuli speciální nízkopodlažní konstrukci, aby se vozy do stísněných prostor vešly a zároveň umožňovaly pohodlný nástup a výstup cestujících. Rám podvozku byl navržen tak, aby se podlaha mezi nápravami nacházela jen několik desítek centimetrů nad kolejemi. Původní soupravy se osvědčily a v pravidelném provozu sloužily téměř 76 let.
Královský vůz č. 20
Samostatnou jednotkou byl vůz vyrobený výhradně pro císaře Františka Josefa I. a císařovnu Sissi. Byl označený číslem 20. Měl luxusní polstrovaný interiér, drahé čalounění a byl ozdoben secesními detaily. Panovník jím při oslavách milénia skutečně jel a byl jím tak nadšen, že metro oficiálně pojmenoval Podzemní elektrická dráha Františka Josefa.
Původní vozy metra jsou nyní vystaveny v Muzeu podzemní dráhy, které se nachází v centru Budapešti ve stanici metra Deák Ferenc tér. Muzeum je vybudováno v dnes již nepoužívaném úseku metra M1, který byl opuštěn při úpravách trasy v roce 1955.
Rekonstrukce trasy a její prodloužení
V době vzniku byly východy ze stanic ozdobené secesními pavilony. Ty však byly ve 20. letech 20. století odstraněny, protože bránily v rozvoji silniční dopravy.
V roce 1973 proběhla první větší rekonstrukce od založení trasy, při které se linka prodloužila o 1250 metrů a přibyla nová stanice Mexikói út, kde vzniklo i nové depo. Zato stanice Álatkert v zoologické zahradě byla uzavřena a stanice Széchenyi fürdő, která byla původně vystavena nad zemí, se přesunula pod povrch. Poslední změnou této rekonstrukce byly nové vlakové soupravy Granz.
Roku 1995 proběhla rekonstrukce linky, při které byly doplněny chybějící obklady stěn věrnými replikami z původní továrny, aby se zachoval autentický vzhled z konce 19. století.
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