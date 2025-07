Kdyby se na jedno bitevní pole světa nastoupily všechny armády světa, většinu z nás by překvapilo, jak kdo je moc militarizovaný. Že nejsilnější, alespoň po technologické stránce, je armáda USA a silně jí šlape na paty také armáda čínská.

Jeden za druhým by šli do moře, nikdy by neskončili?

Zvláště o té druhé se traduje, že její počty, a především zálohy, jsou svým způsobem nevyčerpatelné. Kdysi se v žertu říkávalo, že kdyby se Číňané postavili do řady a šli jeden za druhým do moře, zástup by se nikdy nevyčerpal, protože mezitím by se narodili noví obyvatelé.

Jenže Čína už není nejlidnatějším státem světa, zařadila se na druhé místo za Indii. Je však možné dát rovnítko mezi počet obyvatel státu a počet jejích vojáků v armádě? Tak stoprocentně to neplatí.

Pokud vynecháme Severní Koreu (téměř osm milionů lidí v armádě), která výrazně zásobuje ruskou armádu jak vojáky, tak zbraněmi a hlavně municí, nejsilnější armádou světa co do počtu aktivních vojáků, záloh a dalších lidí připravených nastoupit službu, dominuje světovým žebříčkům Vietnam. Na stomilionový národ připadá téměř šestimilionová armáda (v aktivní službě necelý půl milion).

Militarizovaná Afrika. Vedou „saharské“ země

Za Vietnamem následuje s více než pěti miliony nenápadná světová velmoc Indie, kde aktivně slouží necelých 1,5 milionu vojáků a vojákyň. Jižní Korea disponuje asi 600 tisíci aktivních příslušníků, se zálohami je ale schopná postavit do zbraně 3,7 milionu lidí se zbraní. Zmiňovaná Čína má sice v uniformách něco málo přes dva miliony vojáků, se zálohami jich může použít přibližně 3,7 milionu.

Zajímavé jsou například údaje z Afriky. Alžírsko je schopné využít až dva miliony lidí, z-toho přes 600 v činné službě. Ani Egypt na tom není nejhůř, jeho armáda může počítat až se 1,3 milionem ozbrojenců. Když vezmeme v úvahu, že ruské ozbrojené síly mají kolem 1,3 milionu ve službě a dalších 1,2 milionu v zálohách, není na tom země faraonů nejhůř.

Čína jako druhá nejlidnatější země světa disponuje relativně malou armádou na celkový počet obyvatel. Technologicky se však řadí k vyspělým státům, snaží se vyrovnat USA.

Vojáci versus civilové. Kdo je na tom nejlépe?

Když se podíváme do Evropy, jaderná mocnost Francie může i se zálohou použít asi půl milionu bojovníků. Což je méně než polovina počtů, kterými momentálně disponuje, včetně povolanců, ukrajinská armáda.

Velká Británie, nad jejímž „impériem“ slunce nezapadá, patří mezi silné hráče, zcela jistě technologicky, ale ve zbrani by ji v první fázi i se zálohami bránilo kolem 230 tisíc lidí. Což je dokonce méně, než by nyní dalo se zálohami dohromady Česko.

Zajímavý je ale také pohled na armády v poměru k počtu obyvatel daného státu. Na prvním místě je s obrovským odstupem Severní Korea (viz box). Vysoké číslo najdete například i u Kypru, který je rozdělený na tureckou a řeckou část; ten má poměr 12 : 1 000. Jižní Korea má na tisícovku obyvatel 12 vojáků.

Spojené státy se svými 340 miliony obyvatel jsou ve srovnání s Kubou (11 milionů občanů) militarizované méně. Jedná se o poměr 4,2 versus 4,4 ve prospěch „Ostrova svobody“.