Víte, co je to meteorologické jaro? Pokud ne, vězte, že startuje. A spolu s ním i hlavní sezona pro pokojové rostliny. S příchodem března se příroda pomalu probouzí – a jinak tomu není ani u pokojových rostlin. Po měsících, kdy kvůli nedostatku světla spíše stagnovaly, přichází období, kdy znovu nabírají energii a pouštějí se do růstu. Právě začátek takzvaného meteorologického jara tak představuje ideální moment věnovat jim zvýšenou pozornost.
Zuzana Bodnárová (*1997) je spoluzakladatelka a ředitelka firem Dej mi pokojovku a Potzillas. Prvně jmenovaný projekt odstartoval jako komunitní sdílení tipů na Instagramu a postupně „vyrostl“. | foto: DMP

Jak upozorňuje Zuzana Bodnárová z projektu Dej mi pokojovku, včasná
jarní péče může výrazně ovlivnit jejich kondici v dalších měsících.
„Jaro je pro pokojovky nový začátek. Čím dřív je na jaře přesadíte,
tím lépe – stihnou se aklimatizovat, pořádně prokořenit a v létě mají
prostor pro růst,“ konstatuje Bodnárová.

Největší jarní chyba? Nedostatek světla

Na jaře přibývá světla a rostliny ho umí skvěle využít – je
škoda je nechat stát tam, kde měly zimní režim,“ upozorňuje Bodnárová.
Druhou klasickou chybou je odkládání přesazení. Signály k přesazení
jsou poměrně jasné: kořeny lezou spodem květináče ven, točí se po
obvodu, substrát je slehlý, vypadá zašle a voda jím jen proteče, aniž
by se vsákla.

Prodejna nabízí nejen pokojovky.

Menší rostliny se doporučují přesazovat jednou ročně, větší
zhruba jednou za dva roky. Počkat by se naopak mělo u oslabené nebo
nemocné rostliny – nejdřív ji stabilizovat, až potom řešit nový
květináč.

Substrát není jen hlína

Kvalita zeminy zásadně ovlivňuje zdraví rostliny. „Za nejkvalitnější považuji substrát, který je stabilní, dobře drží vzduch i vodu a dlouhodobě se neslehává. Používáme bezrašelinové substráty Soily, kde je hlavní složkou kokosové vlákno místo rašeliny. Kokos má vyrovnanější pH, je
strukturálně stabilní a nebývá tak organicky přetížený jako některé
rašelinové směsi,“ říká Bodnárová.

Další výhodou bezrašelinových substrátů je, že nepodporují podmínky,
ve kterých se často přemnožují smutnice – jejich larvy se typicky
vyvíjejí ve stále vlhkých, organicky bohatých rašelinových
substrátech. Stále více lidí řeší i ekologickou stránku věci.
„Rašelina pochází z rašelinišť a její těžba má výrazné environmentální
dopady. Proto se dnes mnoho pěstitelů přiklání k bezrašelinovým
alternativám,“ dodává.

Hnojit? Ano. Ale opatrně

S jarem přichází také období hnojení. „Větší riziko je přehnojení. Při přebytku hnojiva se mohou spálit kořeny a na listech se objeví poškození a skvrny. Když nehnojíte, rostlina obvykle jen zpomalí růst – to je méně akutní problém,“ říká Bodnárová. Tekuté hnojivo je nejjednodušší na dávkování a rychle funguje. Organická hnojiva jsou zase šetrnější a vhodná pro ty, kteří se bojí přehnojení. Tyčinky mohou být pohodlné, ale bez pravidelné zálivky nepracují rovnoměrně.

Prodejna v Karlině je celá zelená.

A jak je to se zaléváním?

Platí jednoduché pravidlo: sáhnout si do květináče. „Nejlepší měřák je
prst. Když je substrát pár centimetrů pod povrchem suchý, zalijte.
Ideální je, aby byl po zálivce rovnoměrně vlhký, ale aby v něm
rostlina nestála,“ radí Bodnárová. A potvrzuje častou zkušenost pěstitelů: „Ano, většinou pokojovky umírají spíš na přelití než na sucho. Rostlinu, kterou občas zapomenete zalít, často zachráníte snáz než tu s uhnilými kořeny.“ Pokud už k přelití dojde, řešením může být řízkování, tedy vytvoření nové zdravé rostliny z té původní.

Návrat ke klasice rarity nevystrnadí

Po éře sbírání rarit přichází podle Bodnárové návrat
k odolným druhům. „Vidím návrat ke klasice: monstery, tchyniny jazyky
nebo aglaonemy. Lidé chtějí hezké, ale hlavně odolné rostliny. Na péči
už nemají tolik času jako během covidu,“ míní Bodnárová.

Z vášně k pokojovkám až k prosperujícímu byznysu. Manželé propadli kouzlu rostlin v Asii

Češi v současnosti také častěji volí jednu výraznou solitérní rostlinu místo množství malých květináčů na parapetu. Rostlina má být součástí interiéru – stejně jako obal, který ji doplňuje. Oblíbené jsou neutrální béžové a šedé odstíny, které zapadnou téměř kamkoli.

„Rarity úplně nemizí, ale už to není masová vlna jako dřív. Teď vede jednoduchost v péči a dlouhodobá radost z rostliny,“ krčí rameny Bodnárová.

Dej mi/si pokojovku

  • Ne každého přesazování, míchání substrátů a hlídání zálivky baví. A ne
    každý na to má čas. I to má řešení. „Vidíme, že část lidí chce mít doma krásné a zdravé rostliny, ale nemají kapacitu řešit všechny detaily péče. Proto nabízíme i kompletní servis – od přesazení přes výměnu substrátu až po pravidelnou údržbu,“ říká Zuzana Bodnárová z projektu Dej mi
    pokojovku.
  • Podle ní péče o pokojovky funguje podobně jako
    jiné služby – lidé si mohou objednat jednorázovou pomoc nebo
    dlouhodobý servis.

Zuzana a Tomáš Bodnárovi

