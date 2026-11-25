Lego už dávno není jen hračka pro děti. Dánský výrobce v posledních letech stále více cílí také na dospělé fanoušky, sběratele a milovníky architektury, filmů nebo techniky. Výsledkem jsou stavebnice, které se počtem dílků blíží malým stavebním projektům.
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Zatímco dříve představovalo několik tisíc kostek pořádnou výjimku, v současnosti se v nabídce objevují modely s více než osmi nebo dokonce dvanácti tisíci součástkami. Některé věrně kopírují slavné světové památky, jiné přenášejí do skutečného světa ikonické objekty z filmového a herního světa.
1. Sagrada Família: 12 060 dílků
Největší Lego stavebnicí podle počtu dílků je model slavné barcelonské baziliky Sagrada Família. Stavebnice s označením 21065 obsahuje neuvěřitelných 12 060 součástek a patří do řady Lego Architecture.
Model měří přes 62 centimetrů na výšku, 47 centimetrů na šířku a 39 centimetrů do hloubky. Zachycuje charakteristické věže, fasády i interiér slavné stavby, kterou navrhl katalánský architekt Antoni Gaudí.
Zajímavý je také způsob sestavování. Jednotlivé části modelu odpovídají etapám skutečné výstavby baziliky. Výrobce tak vedle samotného stavění nabízí i určitou cestu historií jedné z nejznámějších evropských památek.
Doporučená evropská cena činí 749,99 eura, v českém oficiálním obchodě Lego je stavebnice nabízena za 18 499 korun.
2. Hvězda smrti: 9 023 dílků
Na druhém místě najdeme něco úplně jiného. Obří Lego Hvězda smrti (75419) ze světa Star Wars obsahuje 9 023 dílků a představuje jeden z nejambicióznějších modelů celé filmové série.
Nejde přitom jen o velkou kouli, která má připomínat vesmírnou bitevní stanici Impéria. Model nabízí propracované interiéry, množství známých místností a prostor pro celou řadu ikonických postav.
Součástí stavebnice je 36 minifigurek a dvě figurky droidů. Fanoušci si tak mohou připomenout řadu známých filmových scén.
Hotový model měří přibližně 70 centimetrů na výšku a téměř 79 centimetrů na šířku. Jeho doporučená cena činí 999,99 dolaru, v českém obchodě Lego se prodává za 24 799 korun.
3. Minas Tirith: 8 278 dílků
Fanoušci Pána prstenů mají také důvod zbystřit. Lego připravilo monumentální model Minas Tirith, hlavního města Gondoru, které sehrává zásadní roli v závěru filmové trilogie.
Stavebnice obsahuje 8 278 dílků a její konstrukce patří mezi mimořádně komplikované. Model zachycuje slavné město vystavěné v několika úrovních na svahu hory. Právě jeho stupňovitá architektura představovala pro konstruktéry značnou výzvu.
Lego při návrhu využilo i matematické výpočty, aby jednotlivé části města správně navazovaly a výsledná podoba odpovídala filmové předloze.
4. Millennium Falcon: 7 541 dílků
Mezi největší Lego stavebnice patří už řadu let také legendární Millennium Falcon. Model s označením 75192 obsahuje 7 541 dílků a patří do prémiové řady Ultimate Collector Series.
Jde o mimořádně detailní repliku vesmírné lodi, kterou ve filmech Star Wars pilotovali Han Solo a později další hrdinové ságy.
Stavebnice má přibližně 83 centimetrů na délku a 60 centimetrů na šířku. Nechybí odnímatelné panely, propracovaný interiér, kokpit ani řada drobných detailů.
5. Pokémoni: Venusaur, Charizard a Blastoise – 6 838 dílků
Do žebříčku největších stavebnic se dostala také trojice legendárních Pokémonů. Model Venusaur, Charizard a Blastoise obsahuje 6 838 dílků a přináší tři ikonické postavy v jejich finálních evolucích.
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Každého Pokémona lze vystavit samostatně v bojové póze nebo je spojit do jednoho velkého společného diorámatu. Výsledkem je rozsáhlý model, který cílí především na dospělé fanoušky původních her a animovaného seriálu.
Zajímavostí je, že nejde o klasickou stavebnici s jedním velkým objektem. Tady si stavitelé postupně sestaví hned tři samostatné postavy, které dohromady tvoří jeden výrazný sběratelský celek.
Když nestačí ani tisíce dílků