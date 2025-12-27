Největší lyžařský areál světa bez cenového šoku. Trik se jmenuje Brides-les-Bains

Sníh, který drží od Vánoc až do Velikonoc? Ano, Tři údolí ve Francii. My jsme největší středisko světa projeli z chytré základny v Brides-les-Bains, ochutnali eleganci Méribelu i sportovní rytmus Les Menuires a mezi tím stihli sněžnice, skialpový výšlap na zasněženou chatu s raclette i lekci o tom, jak se v Alpách krotí laviny.
Šest stovek kilometrů sjezdovek v Les 3 Vallées a sníh, který tu drží od Vánoc do Velikonoc (85 procent tratí je ve výšce nad 1 800 metrů). | foto: Metro.cz

Val Thorens, nejvýše položené středisko ve Třech údolích
Savojská specialita diots: šťavnaté vepřové klobásky v omáčce, které chutnají...
Z vrcholu Cime Caron (3 230 m): Tady je nejvýše položené lyžování ve 3 Vallées...
Zvonová věž v Les Menuires je tichou připomínkou původní horské vesnice...
Když se řekne Tři údolí, většina lyžařů si vybaví velká jména a ještě větší mapu. A je to přesné: Les 3 Vallées jsou největší propojenou lyžařskou oblastí na světě, kde se dá jezdit celé dny, aniž byste dvakrát skončili na stejném místě. Jenže vedle velikosti nás zajímalo i něco praktičtějšího: dá se tohle lyžařské impérium zažít bez toho, aby člověk platil ceny „z vrcholu“? Odpověď jsme našli v Brides-les-Bains.

Chytrá základna

Brides-les-Bains leží v Savojsku v údolí u vstupu do národního parku Vanoise a v zimě funguje jako takový chytrý base camp. Přes den jste v největším lyžařském areálu, večer se vracíte do lázeňského městečka, kde se místo hlučného resortového provozu řeší klid, regenerace a dobré jídlo. Navíc je to místo, které si hlídá rozpočet návštěvníků: ubytování tu podle místních údajů vychází zhruba o 30 až 50 procent levněji než ve vysokohorských střediscích, přitom na svahy se dostanete rychle.
Kabinka Olympe, která byla renovovaná v roce 2021, vás z Brides-les-Bains propojí s páteří Tří údolí a za něco málo přes dvacet minut jste napojení na velké lyžařské uzly směrem na Courchevel, Méribel nebo Les Menuires.

Z vrcholu Cime Caron (3 230 m): Tady je nejvýše položené lyžování ve 3 Vallées a výhledy, co berou dech. No řekněte sami.

První dny jsme věnovali čistému lyžování. Ve Třech údolích se totiž nejvíc projeví to, co se na papíře často ztrácí: plynulost. Nemáte pocit, že „přejíždíte“, spíš se přeléváte krajinou. Jednou jedete dlouhé široké pláně, jindy se trať schová do lesa, pak se zase otevře panorama a vy stojíte na jednom z mnoha vrcholů, odkud se dá volit několik směrů. Celkově tu čeká 600 kilometrů sjezdovek a pro běžné lyžaře je důležitá ještě jedna věc: zhruba polovina tratí je zelená a modrá, takže oblast není jen pro experty. Zároveň ale platí, že sníh tu umí být spolehlivý – 85 procent tratí leží ve výšce nad 1 800 metrů, a právě to je důvod, proč se tu běžně jezdí v dobrých podmínkách od Vánoc až do Velikonoc.

Tak kam se vydáme?

Méribel na nás působil jako elegantní spojka celého systému. Je to středisko, které má v sobě klasickou alpskou estetiku a zároveň výbornou logiku pro lyžařské přejezdy. Když chcete během dne „posbírat“ kilometry, Méribel je typické místo, kde se rozhodujete, jestli to vezmete dál za horizont, nebo se vrátíte jinou trasou. Ať už jste milovník dlouhých sjezdů, nebo si chcete jen užít pocit, že jste uprostřed obřího areálu, tady se to skládá samo.

Val Thorens, nejvýše položené středisko ve Třech údolích

Les Menuires naopak působí sportovněji a přístupně. V rámci našeho programu jsme tu strávili několik intenzivních dní na lyžích s lyžařským průvodcem ESF, který nám ukázal nejen hlavní trasy, ale i místa, kam by se člověk bez místní znalosti často nevydal. Součástí byla i ochutnávka bezpečně vymezených freeridových zón – například v oblastech La Masse, La Riondaz nebo Les Pylônes. Právě tady člověk pochopí, že „off piste“ nemusí být jen riskantní romantika, ale může to být i řízený zážitek, pokud víte, kam a s kým jít.

Odfouknout lavinu

A protože v Alpách se k freeridu automaticky přidává téma lavin, patří do příběhu i technologie, které velké areály používají. Jednou z nich je systém Gazex, který slouží k preventivnímu uvolňování lavin. Princip je překvapivě srozumitelný: na vybraných lavinových svazích jsou instalovaná zařízení, která pracují se směsí plynů. Ve správný čas se směs zapálí a vznikne řízená tlaková vlna, která „ťukne“ do nestabilní sněhové vrstvy a vyvolá kontrolovanou lavinu ve chvíli, kdy je svah uzavřený a pod dohledem. Smyslem není dělat z hor sterilní prostor bez rizika, to nejde, ale snížit pravděpodobnost, že se lavina utrhne samovolně během provozu. Pro návštěvníka je to důležitý signál, že bezpečnost tu není jen cedule u lanovky, ale systém lidí, měření a techniky.

Zvonová věž v Les Menuires je tichou připomínkou původní horské vesnice uprostřed moderního střediska.

A teď do lesa!

Nejhezčí momenty ale často přijdou ve chvíli, kdy lyže na chvíli odložíte. My jsme jeden podvečer vyrazili na sněžnicích nad Brides-les-Bains. Tenhle výlet si může objednat i běžný návštěvník a je to přesně ten typ programu, který vyvažuje rychlost sjezdovek. Pár kroků mimo ruch a svět ztichne. Sníh tlumí zvuk, les se zavře kolem vás a najednou máte pocit, že jste v horách doopravdy, ne jen v jejich sportovní verzi. Výšlap končil na horské louce, kde jsme si dali piknik a víno. Zažívali jsme únavu, která je příjemná.

A skialpy? Nebojte se jich

Podobný „jiný“ zážitek přišel i v Les Menuires, tentokrát ve skialpové podobě. Z půjčovny jsme si vzali skialpové vybavení a s průvodcem vyrazili nahoru k horské chatě. Skialp není o rychlosti, ale o rytmu: krok za krokem, dech, ticho, občasné otočení a pohled dolů na údolí. Nahoře nás čekala raclette, přesně taková, jakou si člověk v Savojsku představuje – horká, sytá, poctivá. A pak přišla nejlepší část: sundat pásy, přepnout hlavu do režimu sjezdu a sklouznout zpátky dolů s pocitem, že jste si tu horu nejen „sjeli“, ale i poctivě vyšli.

Lázeňská tečka

Když se večer vrátíte do Brides-les-Bains, dává celé tohle propojení ještě větší smysl. Městečko je známé lázeňskou tradicí a v zimě tu hraje hlavní roli Grand Spa Thermal, které nabízí velké relaxační zázemí a procedury ideální po lyžování. Po dni, kdy nohy dostaly zabrat, je sauna, pára či masáž víc než rozmazlování – je to investice do dalšího dne na svahu.
Vyšperkované gastro.

Savojská specialita diots: šťavnaté vepřové klobásky v omáčce, které chutnají nejlíp s polentou.

V Savojsku se navíc lyžuje i vidličkou. Na svazích i dole v údolí kralují nejen sýrové klasiky jako raclette a fondue, ale Brides-les-Bains k tomu přidává vlastní twist: Místní restaurace se tu často hlásí k lehčí, vyvážené kuchyni pod dietetickým labelem, takže i „alpská“ večeře může být překvapivě svěží a pořád chutná. A když přijde čas na sklenici po dni na lyžích, stojí za to zamířit do podniků, které sázejí na řemeslná piva a lokální produkci – třeba do baru Relief, kde se potkává moderní pivní nabídka s regionálními víny. Je to přesně ten typ aprés-ski, který není o hlasitém mejdanu, ale o tom, že si sednete, dáte si něco dobrého a necháte hory doznít i po setmění.

Pro děti fajn zábava

Ekonomika je tu vidět na první pohled: Tři údolí nejsou jen sportovní hřiště, ale i obří zimní stroj, který živí služby v celém údolí. V Les Menuires například provozovatel lanovek Société d’Exploitation de la Vallée des Belleville (SEVABEL) vykázal za fiskální rok končící 30. září 2023 obrat 63,3 milionu eur, pokud si to člověk rozpočítá na typickou zhruba 150denní zimní sezonu, vychází to na průměrných přibližně 422 tisíc eur denně. V praxi to znamená stabilní práci pro hotely, restaurace, půjčovny, instruktory i dopravu – a také důvod, proč tu infrastruktura působí tak „velkoryse“.

Co se týče peněz z pohledu návštěvníka, leden a únor jsou v Alpách hlavní sezona, takže ceny skáčou podle týdne a hlavně podle toho, jestli chytíte francouzské školní prázdniny. Orientačně se dá počítat s tím, že ubytování v Brides-les-Bains bývá citelně levnější než přímo ve vysokohorských střediscích a že skipasy v 3 Vallées patří k dražším položkám celého výjezdu; typicky se u týdenních pobytů v lednu/únoru nejvíc vyplatí balíčky „ubytování + skipas“ nebo nákup online předem.
Obytňákem? Proč ne!

Les Menuires myslí i na karavanisty. V části Preyerand je plocha pro obytná auta se 60 místy otevřená v létě i v zimě.

