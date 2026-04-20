V duchu si to leckdo přál, aby tu bylo rekreační místo a nad nimi se tyčilo rypadlo RK 5000. A čtenáři verneovek a obdivovatelé kráčejícího giganta sem budou jezdit na prohlídky jako do Ocelového města v Dolních Vítkovicích...
Výlet pod dozorem
Kromě devítičlenné obsluhy mohli zblízka vidět pracovat největší rypadlo pro skrývku zeminy u nás (jeho dvojče již neexistuje) pouze zaměstnanci lomu. Po ukončení těžby hnědého uhlí sem těžaři organizovali Uhelné safari – celý prostor včetně tohoto technického unikátu si mohli prohlédnout předem objednaní výletníci, samozřejmě s patřičným dozorem.
Pilné kráčedlo
Ještě před několika lety visela ve vzduchu teoretická možnost, že by se z rypadla stala technická památka, která by si na sebe částečně vydělávala právě odbornými exkurzemi. Jenže rypadlo, byť nejmohutnější v Česku, není ani Eiffelovka, ani Petřínská rozhledna a naši uhlobaroni nemají bezedné měšce.
Do investic se nechtělo
Stroj by vyžadoval nejen obrovské investice na pořádnou renovaci a konzervaci, ale i na další průběžnou údržbu. Kromě toho, pokud by už bylo ve volně přístupném rekreačním prostoru, nebylo by úplně snadné hlídat bezpečnost zvědavců. Společnost Sev.en nabídla stroj Ústeckému kraji, ten si ale takové břímě na svá bedra nevzal. A tak se do konstrukce „erkápětitisícovky“ už tento týden zakousnou řezací plynové hořáky, kladiva i frézy.
Z pěti a půl tisíce tun převážně železa půjde většina do šrotu. Část konstrukce by se snad měla přesunout výš, mimo budoucí zaplavený prostor rozsáhlé vodní plochy. U torza rypadla by lidé mohli obdivovat alespoň kus zaniklé důlní epochy.
