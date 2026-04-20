Největší rypadlo v Česku „kráčí“ do věčných lovišť. Rozřežou ho autogeny a odvezou do sběrny

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  5:57
Až jámu po hnědouhelném lomu ČSA na Mostecku zalijou vodou a budou se tu čvachtat rekreanti, bude se nad jezerem bývalého hnědouhelného Lomu Československé armády tyčit technicistní obr, rypadlo RK 5000. Bohužel, tento sen milovníků průmyslových památek se nevyplní. Muzeum z gigantického stroje nebude.
Velkorypadlo RK-5000

Velkorypadlo RK-5000 | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Velkorypadlo RK-5000
Velkorypadlo RK-5000
Velkorypadlo RK-5000
Velkorypadlo RK-5000
13 fotografií

V duchu si to leckdo přál, aby tu bylo rekreační místo a nad nimi se tyčilo rypadlo RK 5000. A čtenáři verneovek a obdivovatelé kráčejícího giganta sem budou jezdit na prohlídky jako do Ocelového města v Dolních Vítkovicích...

Velkorypadlo RK-5000

Co udělá dělostřelecká palba s lidským organismem? Rusové to testují na živých lidech

Výlet pod dozorem

Kromě devítičlenné obsluhy mohli zblízka vidět pracovat největší rypadlo pro skrývku zeminy u nás (jeho dvojče již neexistuje) pouze zaměstnanci lomu. Po ukončení těžby hnědého uhlí sem těžaři organizovali Uhelné safari – celý prostor včetně tohoto technického unikátu si mohli prohlédnout předem objednaní výletníci, samozřejmě s patřičným dozorem.

Pilné kráčedlo

  • 33 let (od roku 1984 do roku 2016) bylo velkorypadlo RK 5000 v provozu ve velkolomu Československé armády.
  • Za tu dobu vytěžilo 154 milionů krychlových metrů zeminy.
  • Kráčející rypadlo se pohybovalo pomocí hydraulického podvozku, který stroj nadzvedl a posunul po ližinách. Jeden krok měřil 1,5 metru

Ještě před několika lety visela ve vzduchu teoretická možnost, že by se z rypadla stala technická památka, která by si na sebe částečně vydělávala právě odbornými exkurzemi. Jenže rypadlo, byť nejmohutnější v Česku, není ani Eiffelovka, ani Petřínská rozhledna a naši uhlobaroni nemají bezedné měšce.

Do investic se nechtělo

Stroj by vyžadoval nejen obrovské investice na pořádnou renovaci a konzervaci, ale i na další průběžnou údržbu. Kromě toho, pokud by už bylo ve volně přístupném rekreačním prostoru, nebylo by úplně snadné hlídat bezpečnost zvědavců. Společnost Sev.en nabídla stroj Ústeckému kraji, ten si ale takové břímě na svá bedra nevzal. A tak se do konstrukce „erkápětitisícovky“ už tento týden zakousnou řezací plynové hořáky, kladiva i frézy.

Velkorypadlo RK-5000
Velkorypadlo RK-5000
Velkorypadlo RK-5000
Velkorypadlo RK-5000
Velkorypadlo RK-5000
13 fotografií

Z pěti a půl tisíce tun převážně železa půjde většina do šrotu. Část konstrukce by se snad měla přesunout výš, mimo budoucí zaplavený prostor rozsáhlé vodní plochy. U torza rypadla by lidé mohli obdivovat alespoň kus zaniklé důlní epochy.

Tipy na výlety

  • Severozápadní Čechy nabízejí víc průmyslových památek:
  • Podkrušnohorské technické muzeum Most v bývalém dolu v Kopistech umožní představit si život horníků pod zemí, aniž by musel návštěvník sfárat.
  • Několikrát v roce se pořádají exkurze do útrob Vodní elektrárny Střekov v Ústí nad Labem. Byla spuštěna v roce 1936.
  • Bývalý měděný důl Rolava (Sauersack) v Krušných horách je pozůstatek činnosti německé firmy Zinnbergbau Sudetenland, která tady těžila surovinu, s využíváním nuceně nasazených Čechů i cizích zajatců z blízkého tábora, v letech 1940 až 1945.
  • Turisticky i filmařsky (Páni kluci, Rebelové a další) využívané jsou Zubrnická museální železnice a Železniční muzeum. Návštěvníci si zde mohou mimo jiné vyzkoušet jízdu na pákové drezíně.

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese

Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese

