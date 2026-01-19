Slavnostní ceremoniál udílení cen Český lev se letos uskuteční 14. března poprvé v prostorách Kongresového centra Praha. V přímém přenosu jej tradičně nabídne Česká televize na programu ČT1. Večerem bude televizní diváky i hosty v sále provázet stand-up komička Bianca Cristovao.
Nejvíce nominací
Hlasování členů ČFTA, sdružující přední filmové a televizní profesionály, o nominacích na ceny Český lev za rok 2025 probíhalo od 1. prosince 2025 do 11. ledna 2026. S 15 nominacemi vstoupil do závěrečného klání film Agnieszky Holland Franz, inspirovaný životem, dílem a fantazií spisovatele Franze Kafky. Třináct nominací obdržel snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka, jenž otevírá téma zneužívání v prostředí světově proslulého dívčího sboru. Následně s 11 nominacemi postoupila poetická road movie o svobodě, různých podobách lásky i touze konečně začít žít Zuzany Kirchnerové Karavan.
Nejlepší herci
V hereckých kategoriích mají po dvou nominacích Anna Geislerová za role ve filmu Karavan a v seriálu Ratolesti, Elizaveta Maximová za televizní film Máma a seriál Děcko a Ivan Trojan za role ve filmech Franz a Neporazitelní.
Dokumenty
V kategorii nejlepší dokumentární film získaly nominace snímky Co s Péťou?, Dům bez východu, Raději zešílet v divočině, Ta druhá a Velký vlastenecký výlet. V kategorii nejlepší minisérie nebo seriál uspěly v rámci nominací minisérie Král Šumavy 2 - Agent chodec, Moloch a Studna i seriály OKTOPUS II a Ratolesti. Z nominací se může těšit také pětice animovaných filmů I Died in Irpin, Kámen Osudu, malý film o znásilnění, Pohádky po babičce a Vlček. V březnu si lví sošku může odnést i jeden z pěti krátkých filmů: Cestovatel, Hej, Češi!, Kulturní fronta, Pes a vlk, nebo První hlídka.
Skoro čtyřicet filmů
Akademici ČFTA hodnotili celkem 38 celovečerních hraných filmů, 15 dokumentárních filmů, které vybrala předvýběrová komise sestavená ze členů akademie z celkového počtu 36 snímků, 15 animovaných či loutkových filmů, dále vysílateli/producenty přihlášených 14 seriálů a minisérií, které byly v průběhu loňského roku uvedeny na televizních obrazovkách či online platformách, a také 12 krátkých filmů, které vybrala z 36 přihlášených snímků předvýběrová komise složená z akademiků. Ceny Český lev jsou udělovány ve 24 statutárních kategoriích, prezídium ČFTA pak každoročně oceňuje mimořádný přínos české kinematografii a může udělit i cenu za mimořádný počin v oblasti audiovize.
Filmy online
ČFTA ve spolupráci se streamovací platformou DAFilms opět nabídne přehlídku vybraných nominovaných filmů aktuálního ročníku Českých lvů. Filmy bude možné zhlédnout od 2. do 22. března online. Nominované filmy na Českého lva nabídne i síť multikin Cinestar v rámci samostatné přehlídky. Více také na webu soutěže Český lev.