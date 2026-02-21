Olympijské hry potrvají do 22. února 2026 a nabídnou tradiční zimní sporty i atraktivní novinky. Fanoušci se mohou těšit na ještě na lyžování, biatlon, hokej či rychlobruslení.
Sobota 21. února
Předposlední den velkolepého svátku si užije Daniel Paulus ve skikrosu, běžce na lyžích čeká závod na 50 kilometrů, hromadný závod pojedou biatlonistky a také rychlobruslař Metoděj Jílek.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|21. 2. 10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - rozřazovací kolo
|Daniel Paulus
|21. 2. 12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - FINÁLE
|?Daniel Paulus
|21. 2. 11:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE muži
|Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff
|14:15
|Biatlon🎯
|Ženy – hromadný start na 12,5 km
|Tereza Voborníková
|21. 2. 15:00
|Rychlobruslení⛸
|Hromadný závod semifinále, muži
|Metoděj Jílek
Neděle 22. února
Poslední den olympiády. O úspěch zabojuje na padesátikilometrové trati běžkyně na lyžích Sandra Schützová.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|22. 2. 10:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE ženy
|Sandra Schützová, Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová
|20:30
|Ceremoniál , slavnostní ukončení
|Verona, Arena di Verona
|Česká výprava