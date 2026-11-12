Legendární pražská formace Monkey Business vydává své v pořadí dvanácté album s příznačným názvem Jinej svět není k dispozici. Přináší na něm další porci své osobité hudební energie, kterou představí na podzimním koncertním turné. O tom, jak se kapela za 26 let na scéně proměnila, co obnáší boj s předkoncertní trémou, jak vznikl svérázný obal desky od Františka Štorma i proč je důležité se k naší planetě chovat o něco lépe, jsme si povídali s charismatickým zpěvákem Matějem Ruppertem.
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Začnu trochu netradičně. Zeptala jsem se umělé inteligence, jakou otázku bych vám měla položit, a poradila mi, abych začala tím, jak jste se vyspal…
Tak zrovna na dnešek jsem se vyspal velmi dobře, spal jsem lehce přes sedm hodin, což je dobré, protože jinak nemám úplně dobré spaní. Poslední dobou hůř usínám, a ještě hůř se probouzím.
Nové album
Skupina Monkey Business vydává nové album s úderným názvem Jinej svět není k dispozici a vyjíždí na koncertní turné, kde ho pokřtí.
Souvisí to s vaším uměleckým životem?
Poslední dobou ano. Souvisí to s tím, že se prostě hůř učím texty a teď máme dvě zásadní věci v jeden okamžik, a to vydání nové desky, čímžtopádem nastudování nových písniček na hraní a následně koncert ve Fóru Karlín se symfonickým orchestrem, kde budou úplně jiné písničky. Sice taky naše, ale jsou to věci, které jsme léta nehráli. Takže jsem trošku v takovém napnelismu. Možná to prožívám až moc, a určitě to se spánkem hraje roli. Ale zrovna dneska jsem zjistil, že už to docela umím. No a pak máme dvě ne už úplně malé děti, takže toho spánku obecně je prostě méně. Ale co já se budu stěžovat, moje žena spí ještě méně než já.
Jak vznikalo vaše nové album Jinej svět není k dispozici?
Na jaře jsme si říkali, že bychom mohli udělat novou desku. Roman Holý se do toho pustil a během 14 dnů naposílal 15 naprosto skvělých namíchaných a nazpívaných demáčů. Nejdřív vždy vzniká hudba, texty se dělají až potom, ale Roman třeba rád pracuje s částí refrénu, která ho při tvoření napadne. Vesměs nejdřív udělá hudbu a potom se na ni píše text.
Je to vaše dvanáctá deska. Jak se vám daří držet tempo a tvorbu pořád posouvat?
Roman je v tomhle neuvěřitelně výkonný a neustále mě překvapuje v tom nejkrásnějším smyslu, a to se s ním znám 27 let a 26 let máme kapelu. Zároveň si myslím, že to je jeden z těch klíčů, proč nás to všechny baví. Každý nový materiál, který Roman přinese, je vždycky něčím jiný. Od čtvrté páté desky pozoruji kontinuální posun, který podle mě přichází s věkem. Všem se nám narodily děti, sami jsme se stali rodiči, takže na spoustu společenských, politických nebo sociologických věcí se člověk začne dívat trochu jinak. Před těmi víc než 20 lety jsme řešili hlavně zábavu a taškařice, bylo nám kolem dvaceti třiceti, v tomhle věku jsme měli úplně jiné představy o životě. Navíc i společenská situace byla jiná a společnost nebyla tak rozdělená, jako dnes. Zároveň si nemyslím, že jsme jako politická kapela. My glosujeme život kolem sebe, což si myslím, že je správně. Ale nemyslím si, že bychom stáli o to lidem nabízet nějaké řešení. Je to spíš takový povzdech, glosa, jedno pozdvižené obočí.
„Na naší dvanácté desce si přijdou na své všichni, a to jak hudebně, tak i textově. Dá se říct, že jsme se postavili čelem k masám. Výsledek potěší dorost i pamětníky, zadumaného cynika, zhrzenou milenku, babku kořenářku, technicky zaměřeného autistu, či notoricky promiskuitní jedince,“ říká Pavel Mrázek, autor textů.
Jinej svět není k dispozici je druhé album v češtině. Už jste si na ni zvykli?
Já si myslím, že jo, fanoušci písničky už na minulé desce přijali skvěle. Teď jsme odehráli dva koncerty, kdy už hrajeme pět novinek z Jiného světa a reakce jsou skvělé. Dřív jsem v rozhovorech říkal, že mi čeština nezní dobře a neumím v ní zpívat, ale to se dost změnilo. Na zpěv je sice trochu pracnější než angličtina, ale teď ani už nevnímám, že zpívám česky. S tím souvisí i to, že pro nás byla vždy důležitá dobrá výslovnost, aby nám bylo rozumět v jakémkoli jazyce. Jsme na to dost přísní.
Jste známí i svými energickými show. Jak to pořád zvládáte?
Dvacet šest let v showbyznysu je fakt Monkey Business. U mě je to jednoduché. Před dvěma lety jsem zjistil, že mi ubylo energie a přibylo kil, tak jsem se rozhodl, že s tím něco udělám a zhubnul jsem zhruba patnáct kilo a cvičím čtyřikrát týdně. To mě udržuje, takže dneska pro mě není problém koncerty odehrát.
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Býváte před vystoupením ještě nervózní?
Já jsem dost velký trémista, dřív jsem před koncerty i zvracel, jaké jsem měl nervy. Naštěstí ale v drtivé většině případů ta tréma ze mě spadne v momentě, kdy vstoupím na pódium. Úplně mě to pohltí a stane se ze mě skoro jiný člověk. Dřív jsem míval trému už několik dní před koncertem, teď přichází spíš až v ten den. Ale teď nás čeká v sobotu velký koncert se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. A z toho mám nervy už pár dní. Což souvisí i s vaší první otázkou ohledně spaní. Taky se změnilo to, z čeho trému mám. Dřív mě jsem se děsil toho, abych neudělal nějakou chybu, abych neintonoval špatně, aby mi nevypadl text. Ale teď mám daleko větší trému z toho, co lidem řeknu. Mým úkolem je vlastně navázat kontakt s publikem. Není to jen o hudbě, i když to je ta hlavní věc. Ale po třetí čtvrté písničce přijde okamžik, kdy musím něco říct.
Připravujete se nějak na to, co publiku řeknete?
Většinou hledám na internetu nějaké zajímavosti o místě, kam jedeme, třeba který rodák odtamtud pochází, nějaká aktuální věc, která se tam děje. To mě pak navede k nějakému žertíku. Ideální je, když je člověk zábavný, aby se koncert rozproudil. Občas se mi povede rozesmát nejen lidi v sále, ale taky další členy kapely. To pak vím, že je to dobrý koncert.
Máte nějaké předkoncertní rituály?
Já už se tak od oběda potím. Pak několikrát člověk navštíví toaletu. S kapelou máme takový rituál, že si všichni plácneme těsně před koncertem. A my máme s Terezou Černochovou ještě společný rituál, který udržujeme už od doby, kdy s námi zpívala Tonya Graves, takže si třikrát zaklepeme na zuby, třikrát na dřevo a třikrát tfuj tfuj tfuj kolem sebe.
Zajímá mě také obal, jehož autorem je František Štorm, který s vámi na desce také zpívá. Jak kočičí návrh s kouskem myši vznikl?
Vy jste si všimla i kousků myši? To je dobře, moc lidí si zatím nevšimlo. Asi každý, kdo měl kočičku, ví, že ony občas přinesou právě takovéhle kousky... Franta je leader blackmetalové kapely Master’s Hammer, kaligraf, umělec, výtvarník a shodou okolností se s Romanem znají spoustu let. Roman mu zavolal, Franta poslal pár návrhů, v létě jsme ho jeli do ateliéru navštívit, a když jsme ten obraz kočiček viděli naživo, bylo to prostě ono.
Jedna z písní z nového alba se jmenuje Jdem chlastat. Posilňujete se před vystoupením?
Občas si před koncertem dám třeba dvě pivka, abych se trochu uvolnil, ale nesmí to být zase úplně moc, pak člověk mumlá. Párkrát se mi v minulosti stalo, že jsem byl trošku více zhvízdanej, než bylo zdrávo, ale to se mi nestává v průměru ani jednou ročně.
Píseň Miláček z hotelu Chelsea jste věnovali Miloši Formanovi. Co pro vás Forman znamená?
Je to náš miláček. My ho máme hrozně rádi, milujeme jeho filmy. Jako velký fanoušek jeho filmů mám někdy takový smutný pocit, že je mi líto, že toho nenatočil ještě víc. Ale možná díky tomu jsou všechny jeho filmy tak dobré, protože se mu nestalo to, co jiným tvůrcům, že se jejich tvorba postupem času trochu rozředí. Forman si dával na čas, byl poctivý a dosáhl neuvěřitelných výsledků a je to beze sporu největší kulturní osobnost druhé poloviny 20. století pocházející z Česka. Bohužel jsem se s ním nikdy nesetkal, ale z rozhovorů a dokumentů mám pocit, že to byl prostě normální sympatický chlap, který si zachoval ohromnou lidskost. Cítím, že mu rozumím a že je mezi námi nějaká blízkost, i když se osobně neznáme. Podobně to mám třeba s Pavlem Tigridem nebo Arnoštem Lustigem, u kterého mě hrozně mrzí jeden moment. Seděli jsme s klukama v Pivnici U Tygra a přišel pan Lustig, ohromný sekáč v dobré bundě, a prošel kolem, asi si neměl kam sednout. A my jsme byli tak nějak zpitomělí tím okamžikem, že nikoho z nás nenapadlo se ho zeptat, jestli by si nechtěl přisednout.
Do třetice písní, na kterou se nejvíc těšíte, až ji budete hrát?
Mám strašně rád Romeo, Julie a proutěný koš, ale zároveň mi přijdou skvělé všechny věci, jinak bychom je nevydávali. Těším se na jejich provedení se symfonickým orchestrem. Úpravy nám napsal Ondřej Brousek, který naše písničky úplně předělal pro provedení se symfoňákem. Díky tomu jsem si uvědomil, jak nádherné písničky Roman za těch víc jak dvacet let složil.
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Když si vzpomenete na začátky a porovnáte je se současností, je něco, co vám dnes chybí? A k čemu byste se naopak už nechtěl vracet?
Dřív jsme bývali takoví bezstarostnější, protože jsme neměli rodinu, závazky. Taky jsme trávili víc času spolu, všichni jsme bydleli v Praze, když jsme potřebovali něco vyřešit, zavolali jsme si a šli na oběd nebo do hospody. Ale zároveň bych se už zpátky vracet nechtěl, protože jsem strašně rád, že mám rodinu a krásné bezvadné děti. Co se týče společenských věcí, myslím, že všichni tak nějak cítíme, že se společnost rozdělila, na spoustě věcí se neumíme nebo možná ani nechceme shodnout. Těch chyb se dopouštějí oba tábory, to znamená že i já jsem někdy možná přilil trochu oleje do ohně sváru. Ale nevím, jak z toho ven. Já jenom pevně doufám, že naši potomci a jejich potomci si uvědomí, že opravdu jiný svět, než je naše planeta, nemáme k dispozici a pravděpodobně v horizontu několika tisíců let ani nebudeme mít. Takže je otázka, jestli se k němu a sami k sobě navzájem nezačít chovat přece jenom ještě o trochu lépe.