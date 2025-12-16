Hasič Jindřich Drážďanský se během kariéry mimo jiné specializoval na zjišťování příčin požárů, díky čemuž získal detailní porozumění toho, jak vznikají a jaké ekologické, zdravotní a sociální dopady po sobě zanechávají. I díky tomu je tou nejpovolanější osobou, která může vysvětlit, proč jsou svátky klidu a míru rizikovým obdobím.
Co je podle vás největší tiché nebezpečí, které si lidé doma o svátcích neuvědomují?
Ze zkušenosti musím říct, že to největší nebezpečí je úplně obyčejná kombinace svíčky a věcí kolem ní. Lidé mají pocit, že když doma pálí svíčky celý rok, tak se přece nemůže nic stát. Jenže o Vánocích je kolem mnohem víc hořlavých dekorací než jindy. Spousta ozdob, girland a umělých věnců je nyní z plastů nebo syntetických materiálů, které chytají opravdu rychle. Stačí malý plamínek a během pár sekund máte problém, který už nejde uhasit jednou skleničkou vody.
Problém je tedy i rutinní chování?
Za dvacet let u hasičů jsem viděl spoustu situací, kdy lidé odcházeli z místnosti, kde dohořívala svíčka, nebo nechali svíčku u okna, kde zafoukal průvan. A právě tato rutina, to, že to bereme jako samozřejmost, je největší problém. Člověk zkrátka zapomene, že otevřený oheň a hořlavé materiály nikdy nejsou nevinná kombinace. A o Vánocích to platí dvojnásob.
Které tři nejčastější chyby děláme o Vánocích, i když by stačilo velmi málo, aby k požáru vůbec nedošlo?
Svíčky a prskavky bez dozoru, nekvalitní nebo přetížená světýlka a vaření bez dozoru. To první jsme už probrali, k druhému dodám, že jsou vánoční světýlka krásná věc, ale ne všechna jsou bezpečná. Řetězy bez certifikace se dokáží přehřát, jiskřit nebo mají popraskanou izolaci. Nejednou jsme přijeli k požáru, který začal na vánočním stromku jen proto, že byl ozdobený elektrickým řetězem z bazaru. Elektrika a hořlavé ozdoby nejsou dobrá kombinace.
A ta třetí věc?
Kuchyň. O Vánocích se vaří od rána do večera a lidé u toho často odbíhají něco zabalit, zvednout telefon nebo otevřít návštěvě. Přitom právě kuchyň je nejčastější místo, kde doma vzniká požár. Horký olej, zapomenutá plotýnka, utěrka položená moc blízko… to všechno jsou situace, které se stávají naprosto běžně.
Jsou některé typy dekorací, světýlek nebo svíček, které byste nikdy domů nedal?
Ano, určitě, mám trochu profesní deformaci. Typicky různé ručně dělané věnce ze suchých větviček, šišek, hoblin nebo papíru. Vypadají hezky, ale jsou to takzvané zrychlující materiály. Jakmile na ně dáte svíčku a plamínek si najde cestu, hoří během pár sekund. Další věc jsou již zmiňované vánoční řetězy z pochybných e-shopů, mohou mít špatnou izolaci, přehřívají se nebo jiskří. Když to shrnu: vše, co je extrémně hořlavé, nekvalitní nebo příliš blízko otevřenému ohni, je doma zbytečné riziko. Vánoce mají být hezké, ne adrenalinový sport. Stačí vybírat rozumně a nenechávat nic bez dozoru.
Když se lidé vrátí třeba z návštěv, co by měli udělat jako rychlou domácí kontrolu?
Po návratu domů stačí pár chvil, které dokážou předejít velkým problémům. Já to doma dělám úplně automaticky, je to i ze zvyku. Projdu byt a sáhnu si na zapojené dekorace. Pokud je řetěz teplý nebo dokonce horký, hned ho vypnu. Přehřátí je první signál, že něco není v pořádku, může být špatná izolace nebo vadná žárovka a to už je krok od zkratu. Zní to banálně, ale stokrát jsem byl u požáru, který začal jen z „doutnajícího“ knotu. Takže mrknout na svíčky, prskavky, aromalampy… i maličký žár si může během pár minut najít cestu k něčemu hořlavému.
A v kuchyni?
Vždycky zkontroluju varnou desku, troubu a okolí. Jestli někde nebublá zapomenutý hrnec, jestli je olej vychladlý, jestli není něco na sporáku nebo vedle něj. Je to jednoduchá rutina, která ale reálně zachraňuje domovy. Jak říkám: po návratu z návštěvy se vyplatí nejdřív zkontrolovat byt. A teprve pak rozbalovat cukroví.
Existuje jednoduchá pomůcka nebo pravidlo, podle kterého se člověk může rychle rozhodnout, co dělat, když dojde k požáru?
Ano, mám jedno pravidlo, které jsem si za ty roky vytvořil a používám ho, i když jsem dnes už „na druhé straně“. Říkám mu: Zastav – Zhodnoť – Zavolej. Zastavit se je úplný základ. Když začne hořet, první reakce bývá panika a chaotické pobíhání. Jenže to situaci jen zhorší. Doslova na dvě vteřiny se zastavit, nadechnout se a získat kontrolu. To dělá obrovský rozdíl. Pak příchází na řadu zhodnotit, co vlastně hoří. Ne všechno se hasí stejně. Malý plamínek na ubruse nebo dekoraci můžete zadusit mokrým hadrem. Když chytne olej na pánvi, nikdy na to nelít vodu. To je nejčastější chyba, a výbuch oleje je opravdu nebezpečný. Když máte doma hasicí přístroj, super, ale musí být na dosah a musíte vědět, jak ho použít. A pokud je oheň větší než malá lokální záležitost, je rozhodnutí jednoduché: už to není na vás. Zavolejte pomoc. Jestli máte byť jen náznak pochybností, volejte hasiče. Domácí požáry rostou rychleji, než si většina lidí myslí. Zažil jsem spoustu situací, kdy se lidé snažili hrát si na hrdiny. A dopadlo to mnohem hůř, než kdyby zavolali hned. Majetek se dá nahradit. Zdraví ne.
Jaké chyby lidé dělají při svépomocném úklidu po požáru? Může být někdy „dobře míněná snaha“ dokonce nebezpečná? Ano — a stává se to častěji, než by člověk čekal. Lidé mají potřebu dát vše rychle do pořádku, ale právě tím si mohou nevědomky uškodit.
Po požáru bývají saze a kouřové zplodiny všude - i tam, kde je na první pohled nevidíte. Ve zdech, v textilu, v nábytku. Když lidé vezmou hadr nebo houbičku a začnou drhnout, často jen rozvíří karcinogenní prach do vzduchu nebo ho vetřou ještě hlouběji do materiálu. Zvenku to pak vypadá „čistě“, ale toxiny tam pořád jsou. Dalším nešvarem je nechtěné šíření kontaminace po bytě. Požár nemusí být ani velký - stačí lokální zahoření, aby se kouřové částice dostaly do dalších místností, do větrání nebo do šatníku. Největší problémem je podcenění skrytých škod. Zvenku se zdá, že se jen očudila stěna, ale uvnitř může být poškozená elektroinstalace, izolace nebo konstrukce. Materiály oslabené teplem mohou později selhat, někdy i způsobit další požár. Bez odborného posouzení člověk prostě nemá šanci poznat, co je jen špína a co je nebezpečná závada. Požár neskončí tím, že se uhasí plamen. Doopravdy skončí až ve chvíli, kdy je prostor bezpečný pro další život. A to se bohužel často bez profesionální sanace neobejde.
Jak probíhá profesionální sanace? Můžete popsat proces, který lidem často otevře oči, že to nejde jen setřít mokrým hadrem? Profesionální sanace po požáru není běžný úklid, je to komplexní proces, který řeší nejen špínu, ale i toxické zplodiny, skryté škody a zdravotní rizika. V praxi postupujeme takto:
1. Odběr a analýza vzorků. Na začátku provádíme stěry a rozbory materiálů – omítky, podlah, dřeva, textilií i ventilací. Sledujeme přítomnost sazí, dehtů, karbonylových sloučenin a dalších toxických látek, které nejsou vidět, ale představují zásadní riziko.
2. Demontáž a likvidace kontaminovaných částí. Spálený nebo silně zakouřený nábytek, textil, izolace a další materiály je často nutné kompletně odstranit. Pokud by zůstaly v prostoru, dlouhodobě by uvolňovaly toxické látky a zápach.
3. Hluboká dekontaminace konstrukcí a povrchů. To zahrnuje suché odsátí vrstev zplodin, chemické tlaková čištění, neutralizaci toxických zbytků a zápachu, speciální dezinfekci i profesionální vysoušení. Často se používá také závěrečné ozónování, které eliminuje zbytkové zápachy a organické látky.
4. Ověření bezpečnosti po sanaci. Po ukončení čištění probíhá kontrolní měření kvality vzduchu a nové stěry z povrchů. Teprve když analýzy ukážou hodnoty srovnatelné s prostory nezasaženými požárem, je možné prostor bezpečně znovu obývat.Zkušenost lidí je často stejná: až když vidí, jak hluboko dokáže kouř proniknout — do zdí, izolací, konstrukcí i větracích systémů — pochopí, proč nestačí setření houbičkou. V mnoha případech, které jsem za kariéru viděl, se u neodborně vyčištěných prostor po pár týdnech vrací zápach, zhoršená kvalita vzduchu, zdravotní potíže nebo dokonce riziko opětovného vznícení kvůli neodhalenému poškození instalací.