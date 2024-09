Nejvíc „trpí“ řemeslníci. Na pracovním trhu jich ubylo více než dvě stě tisíc

Ajťáci stále letí Kyberprostor vládne světu. Obor IT předpokládá, že v příštích měsících bude stále nabírat nové lidi.

Až 35 procent firem působících v informačních technologiích bude potřebovat další pracovní síly.

Pesimismus vládne v komunikační sféře. Tam hodlá víc zaměstnavatelů propouštět, než by nabírali nové lidi. Do této skupiny patří například média nebo i Česká pošta.

Celkově asi 21 procent firem v Česku počítá s menším počtem zaměstnanců. Naopak 31 procent počítá s přijímáním nových. Týká se to firem od jednoho tisíce do pěti tisíc lidí.

Jako nulový lze označit procentuální nárůst administrativních pozic v českém soukromém sektoru od roku 1994 do letoška. Řadu funkcí „úředníků“, například spojovatelek, přebírají automaty a umělá inteligence.