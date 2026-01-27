Nejvýdělečnější filmy roku 2025? V čele je pokračování animáku, třetí místo překvapí

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  15:18
V kinech se zdržovaly mnohem déle než konkurence a svým tvůrcům vydělaly stovky milionů dolarů. Řeč je o kasovních trhácích, kterých bylo v loňském roce opět zase o něco méně, než se čekalo. Obecně se má ovšem za to, že byl rok 2025 z hlediska tržeb filmů silný a růstový, a to zhruba o osm procent. Loňské globální tržby z kin se odhadují na přibližně 33 miliard amerických dolarů, tedy asi 759 miliard korun. Které filmové hity loni „zachraňovaly“ nejen tuzemská kina?
Z filmu Zootropolis: Město zvířat 2 (2025)

Z filmu Zootropolis: Město zvířat 2 (2025) | foto: Falcon

Film Minecraft
Film Minecraft
Film Minecraft
Film Minecraft
21 fotografií

Začněme u suverréního vítěze loňského roku. Není jím žádný jiný snímek, než chlupaté (někdy šupinaté a tak dále) animované dobrodružství Zootropolis: Město zvířat 2. Pokračování, na které jeho fanoušci čekali dlouhých devět let, utržilo něco kolem 1,7 miliardy dolarů, tedy asi čtyřicet miliard korun. Zootropolis dva je typickým příkladem toho, že je především třeba trefit v kinosálech správnou náládu diváků. Jednička, která byla kriticky mnohem lépe přijata, zdaleka nevydělala tolik. Že jste na první příčce čekali kupříkladu třetího Avatara? Ten samozřejmě stále letí tržebně ke hvězdám. Nové dobrodružství detektiva Judy Hopkavé ale již s jistotou z trůnu nesrazí.

Z filmu Zootropolis: Město zvířat 2 (2025)

Nepřekvapivý Minecraft film

Celosvětové tržby snímku Minecraft film jsou k dnešku nějakých 960 milionů dolarů, tedy přibližně 22 miliard korun. Ambice byly i vzhledem k obrovské herní značce obrovské, tedy přenést hranatý svět Minecraftu na plátna jako velkolepou událost. Jason Momoa a Jack Black do projektu vložili maximum a pořádně se před kamerou vyblbli, výsledek ale zůstal někde na půli cesty. Film sice dokázal přitáhnout davy a na pokladnách se zastavil těsně pod hranicí miliardy dolarů, nadšení kritiků, ať už těch profesionálních, či amatérských, však zdaleka nevyvolal. Skalní fanoušci hry ale odcházeli spokojení, proto také druhé místo v žebříčku. Navíc si mnuli ruce i výrobci licencovaných hraček a dalších doplňků. Je tedy otázkou, kdo je skutečný vítěz pomyslného tržebního závodu.

Film Minecraft

Neznámé Ne Zha 2

V tuzemsku prakticky neznámý čínský animák Ne Zha 2 (celým názvem Nezha: Mo Tong Nao Hai) měl v kinech podle některých zdrojů utržit zhruba stejnou částku jako Zootropolis 2. Některé zdroje ovšem uvádějí podstatně nižší cifru, takže jsme se rozhodli pouze v Čínské lidové republice uvedený animovaný snímek umístit na třetí místo žebříčku. Je pravdou, že je v této zemi zvykem, že podniky organizují výlety do kin, státem kontrolovaná média neúnavně vybízejí k dalším návštěvám a rozdávají se také volňásky. Překonání miliardových hranic má ovšem v tomto případě být nejen národní pýchou způsobenou manipulací. Podle uživatelů Česko-Slovenské filmové databáze csfd.cz má totiž jít i o docela dobrý film.

Reportáž: V kůži českých dabérů, kteří jsou prý ti nejlepší

Ztřeštěná předělávka Lilo & Stitch

Vytvářet tržební žebříček loňského roku a nezahrnout do něj animovanou rodinnou komedii Lilo & Stitch, by bylo stejně nesprávné jako servírovat svíčkovou bez brusinek. Původní klasický kreslený film z roku 2002 dokázal vyprávět silný rodinný příběh i bez obvyklých pohádkových motivů a klišé. Hraná verze sice stojí na totožném zajímavém motivu nečekaného přátelství, ale část jeho hloubky i kvůli absenci několika postav ztratila. Přesto si uchovává základní kouzlo předlohy, která stále velice dobře funguje. Film celosvětově utržil přes miliardu dolarů, v korunách pak přibližně 24 miliard.

Z filmu Lilo & Stitch

Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

A máme tu dalšího zástupce asijské kinematografie. Snímek měl při nízkém rozpočtu dvaceti milionů dolarů utržit v kinech zhruba 724 (asi 18 miliard korun), což je obrovský úspěch. Jde o jasný důkaz toho, že japonská animovaná tvorba – anime – se stává běžnou součástí mainstreamu.

Film, který rozdělil Česko. Kurvahošigutntag se nyní vrací v obnovené premiéře

Avatar: Oheň a popel, F1, Hodina zmizení, Jak vycvičit draka a V zajetí démonů 4

Stránky našeho deníku nejsou nafukovací, a proto o několika dalších hitovkách už jenom zběžně. Již zmiňovaný třetí Avatar momentálně symbolicky přepočítává třetinu druhé miliardy dolarů (asi 29 miliard korun), závodnická hitovka s Bradem Pittem F1 pak utržila slušných 632 milionů dolarů (skoro 15 miliard korun). Uspěl i animák Jak vycvičit draka (asi 15 miliard korun), horor V zajetí démonů 4: Poslední rituály (11 miliard korun) a mysteriózní Hodina zmizení (6,2 miliardy korun).

Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Obyvatelé Vysočiny mají podle průzkumu zájem oblečení darovat nebo jinak využít

ilustrační snímek

Obyvatelé Vysočiny mají zájem na tom, aby oblečení nekončilo v odpadu a pomohlo i lidem v nouzi. Podle průzkumu pro projekt Obleč Jihlavu to uvedly více než...

27. ledna 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Ve Vsetínské nemocnici začne od středy platit zákaz návštěv

ilustrační snímek

Ve Vsetínské nemocnici začne od středy platit zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Důvodem je nárůst akutních respiračních onemocnění v kraji. Zákaz...

27. ledna 2026  13:31,  aktualizováno  13:31

Vrávoral a táhlo to z něj. Večer jsem vypil láhev whisky, přiznal na D1 řidič kamionu

Řidič kamionu před jízdou vypil láhev whisky

Útěchu v alkoholu hledal zahraniční řidič kamionu, kterého minulý týden zastavili dálniční policisté na D1 u Vyškova. Padesátiletý šofér nadýchal opakovaně kolem dvou promile alkoholu, což vysvětlil...

27. ledna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Praha elektrické taxíky neprosadí. Na méně smradlavé drožky si počkáme nejmíň do roku 2030

Náměstí I. P. Pavlova s křížením pražské magistrály a Ječnou ulicí patří v...

Plné elektromobilitě v taxislužbách zatím podle pražských zastupitelů brání nedokonalá infrastruktura dobíjecích bodů. Zákaz spalovacích motorů od roku 2030 se proto zatím odkládá, podmínkou ale bude...

27. ledna 2026  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Ministerstvo vnitra draží veterány. Prohlédněte si zabavené krasavce

Veterán Chevrolet Corvette C1 z roku 1959 zabavili policisté, nyní míří do...

Ministerstvo vnitra oznámilo, že nabídne veřejnosti k online dražbě dva vzácné veterány, které policie zabavila v souvislosti s trestnou činností. Výtěžek z prodeje má putovat na odškodnění...

27. ledna 2026  15:10

Filip Šejvl: „Vyšší sazby hypoték nejsou problém. Problémem je nejistota.“

27. ledna 2026  15:03

Výstava v Severočeském muzeu propojuje cyklistiku a motorsport s uměním

VĂ˝stava v SeveroÄŤeskĂ©m muzeu propojuje cyklistiku a motorsport s umÄ›nĂ­m

Několikametrová trofej vytvořená z různých typů pneumatik aut nebo bicykl, který má místo řídítek skleněné dančí paroží, jsou na nové výstavě v hlavním sále...

27. ledna 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

Praha a Pražská konzervatoř dostaly od ÚOHS pokutu za dělení zakázky

ilustrační snímek

Pražský magistrát a Pražská konzervatoř chybovaly, když zakázku na opravu Pálffyho paláce na Malé Straně rozdělili do 12 menších zakázek. Rozhodl tak Úřad pro...

27. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Cortina 1956 vs. 2026: Češi míří olympiádu s hvězdami v čele, před 70 lety šlo o zklamání

Zbrusu nové skokanské můstky v Predazzu připravené pro olympijské hry.

Po sedmdesáti letech se zimní olympijské hry vracejí do italské Cortiny d’Ampezzo. Místa, kde v roce 1956 vznikla televizní historie a kde československá výprava zůstala bez medaile, se znovu stanou...

27. ledna 2026  14:56

Vyrovnat pantografy, dotáhnout a připojit troleje. Práce na Dvoreckém mostu finišují

Napojování Dvoreckého mostu na tramvajovou síť. (27. ledna 2026)

Stavba Dvoreckého mostu spojující Prahu 4 s Prahou 5 je téměř dokončená. Dělníci ho již z poloviny připojili na tramvajovou síť. Na smíchovské straně nyní probíhá kvůli instalaci výluka. Trakce bude...

27. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Pronájem, byt 3+1, Lipník nad Bečvou, ul. Bratrská
Pronájem, byt 3+1, Lipník nad Bečvou, ul. Bratrská

Bratrská, Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, okres Přerov
15 800 Kč/měsíc

Více z nabídky 102 608 nemovitostí

S domácí paliativní péčí pomáhají elektroauta, první v pelhřimovské nemocnici

Slavnostní předání nových automobilů zástupcům paliativní péče pelhřimovské...

Když zdravotní sestry z domácí paliativní péče Nemocnice Pelhřimov vyrážejí k pacientům, často jedou za lidmi, kteří potřebují klid, bezpečí a blízkost svých rodin. Od ledna jim na cestách pomáhají...

27. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Kladrubský hřebčín přivítal první letošní hříbě, jeho otec je vyhlášený fešák

KladrubskĂ˝ hĹ™ebÄŤĂ­n pĹ™ivĂ­tal prvnĂ­ letoĹˇnĂ­ hĹ™Ă­bÄ›, jeho otec je vyhlĂˇĹˇenĂ˝ feĹˇĂˇk

Hřebčín v Kladrubech nad Labem na Pardubicku v týdnu uvítal první hříbě letošního roku. Klisnička se jmenuje Esfera. Její otec je desetiletý hřebec, který...

27. ledna 2026  13:05,  aktualizováno  13:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.