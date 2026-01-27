Začněme u suverréního vítěze loňského roku. Není jím žádný jiný snímek, než chlupaté (někdy šupinaté a tak dále) animované dobrodružství Zootropolis: Město zvířat 2. Pokračování, na které jeho fanoušci čekali dlouhých devět let, utržilo něco kolem 1,7 miliardy dolarů, tedy asi čtyřicet miliard korun. Zootropolis dva je typickým příkladem toho, že je především třeba trefit v kinosálech správnou náládu diváků. Jednička, která byla kriticky mnohem lépe přijata, zdaleka nevydělala tolik. Že jste na první příčce čekali kupříkladu třetího Avatara? Ten samozřejmě stále letí tržebně ke hvězdám. Nové dobrodružství detektiva Judy Hopkavé ale již s jistotou z trůnu nesrazí.
Nepřekvapivý Minecraft film
Celosvětové tržby snímku Minecraft film jsou k dnešku nějakých 960 milionů dolarů, tedy přibližně 22 miliard korun. Ambice byly i vzhledem k obrovské herní značce obrovské, tedy přenést hranatý svět Minecraftu na plátna jako velkolepou událost. Jason Momoa a Jack Black do projektu vložili maximum a pořádně se před kamerou vyblbli, výsledek ale zůstal někde na půli cesty. Film sice dokázal přitáhnout davy a na pokladnách se zastavil těsně pod hranicí miliardy dolarů, nadšení kritiků, ať už těch profesionálních, či amatérských, však zdaleka nevyvolal. Skalní fanoušci hry ale odcházeli spokojení, proto také druhé místo v žebříčku. Navíc si mnuli ruce i výrobci licencovaných hraček a dalších doplňků. Je tedy otázkou, kdo je skutečný vítěz pomyslného tržebního závodu.
Neznámé Ne Zha 2
V tuzemsku prakticky neznámý čínský animák Ne Zha 2 (celým názvem Nezha: Mo Tong Nao Hai) měl v kinech podle některých zdrojů utržit zhruba stejnou částku jako Zootropolis 2. Některé zdroje ovšem uvádějí podstatně nižší cifru, takže jsme se rozhodli pouze v Čínské lidové republice uvedený animovaný snímek umístit na třetí místo žebříčku. Je pravdou, že je v této zemi zvykem, že podniky organizují výlety do kin, státem kontrolovaná média neúnavně vybízejí k dalším návštěvám a rozdávají se také volňásky. Překonání miliardových hranic má ovšem v tomto případě být nejen národní pýchou způsobenou manipulací. Podle uživatelů Česko-Slovenské filmové databáze csfd.cz má totiž jít i o docela dobrý film.
|
Reportáž: V kůži českých dabérů, kteří jsou prý ti nejlepší
Ztřeštěná předělávka Lilo & Stitch
Vytvářet tržební žebříček loňského roku a nezahrnout do něj animovanou rodinnou komedii Lilo & Stitch, by bylo stejně nesprávné jako servírovat svíčkovou bez brusinek. Původní klasický kreslený film z roku 2002 dokázal vyprávět silný rodinný příběh i bez obvyklých pohádkových motivů a klišé. Hraná verze sice stojí na totožném zajímavém motivu nečekaného přátelství, ale část jeho hloubky i kvůli absenci několika postav ztratila. Přesto si uchovává základní kouzlo předlohy, která stále velice dobře funguje. Film celosvětově utržil přes miliardu dolarů, v korunách pak přibližně 24 miliard.
Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
A máme tu dalšího zástupce asijské kinematografie. Snímek měl při nízkém rozpočtu dvaceti milionů dolarů utržit v kinech zhruba 724 (asi 18 miliard korun), což je obrovský úspěch. Jde o jasný důkaz toho, že japonská animovaná tvorba – anime – se stává běžnou součástí mainstreamu.
|
Film, který rozdělil Česko. Kurvahošigutntag se nyní vrací v obnovené premiéře
Avatar: Oheň a popel, F1, Hodina zmizení, Jak vycvičit draka a V zajetí démonů 4
Stránky našeho deníku nejsou nafukovací, a proto o několika dalších hitovkách už jenom zběžně. Již zmiňovaný třetí Avatar momentálně symbolicky přepočítává třetinu druhé miliardy dolarů (asi 29 miliard korun), závodnická hitovka s Bradem Pittem F1 pak utržila slušných 632 milionů dolarů (skoro 15 miliard korun). Uspěl i animák Jak vycvičit draka (asi 15 miliard korun), horor V zajetí démonů 4: Poslední rituály (11 miliard korun) a mysteriózní Hodina zmizení (6,2 miliardy korun).