Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Autor: Metro.cz
  19:49
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Liblice

Liblice | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Liblice
Liblice
Liblice
Vysílač Krašov na Plzeňsku se stal součástí největších slunečních hodin v České...
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Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový rekord. Vysílač Liblice BVysílač Liblice B tvoří dva 355 metrů vysoké stožáry. Jsou nejvyššími stavbami v Česku a uvnitř každého z nich jezdí nejvýše položený výtah v zemi. V říjnu ale jejich více než padesátiletá historie skončí.

Likvidace dvojice stožárů je naplánována na 12. až 16. října 2026. Báňský úřad už 3. září vydal povolení k provádění trhacích prací.

Dvě věže od sebe dělí 120 metrů. Severní stojí v katastru Liblice u Českého Brodu, jižní v katastru Přistoupim. Každý ze stožárů měří 355 metrů. Uvnitř obou konstrukcí se nacházejí švédské motorové výtahy ALIMAK. Jezdí až do výšky 350 metrů a jde o nejvyšší výtahy v Česku.

Vysílač měl pokrýt celé Čechy

Historie vysílání z Liblic je přitom mnohem starší než samotné obří stožáry. Už v roce 1919 vybralo Ministerstvo obrany pozemek pro stavbu vojenského vysílače. Tehdy ale nakonec k realizaci nedošlo.

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O deset let později se začala projednávat možnost rozhlasového vysílání. Výsledkem byl vysílač Liblice A, který vznikal v letech 1929 až 1931. Tvořily ho dvě 150 metrů vysoké věže vzdálené 250 metrů.

Vysílání ze studia pražského Radiojournalu začalo 27. října 1931, na trvalý provoz se přešlo na konci téhož roku. Původní věže vydržely na svém místě desítky let. Definitivně zmizely až 11. srpna 2004, kdy byly odstřeleny.

Mezitím už ale Liblice dostaly výrazně vyšší nástupce.

Výkonná dvojka

Dvojice dnešních stožárů Liblice B vznikla v letech 1975 a 1976. Středisko bylo od začátku určeno k pokrytí téměř celých Čech druhým programem Československého rozhlasu na středních vlnách. Vysílač byl dimenzován na výkon 1,5 megawattu a ve své době patřil k nejvýkonnějším ve střední Evropě.

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V noci se jeho signál běžně šířil nejen po celé Evropě, ale zachytit ho bylo možné i na jiných kontinentech.

Od prosince 1978 odsud vysílal signál na frekvenci 639 kHz Československý, později Český rozhlas Dvojka. Pravidelné vysílání skončilo symbolicky na konci roku 2021, přesně 31. prosince ve 23:59:59.

Stožáry ale ještě úplně neutichly. Od 1. října 2023 jejich prostřednictvím vysílalo Country Radio. I to však skončilo, a to 31. března 2025.

Problémem jsou peníze

Od té doby už obří konstrukce nemají podle Českých Radiokomunikací smysluplné využití. Jejich parametry jsou pro dnešní potřeby příliš specifické a údržba mimořádně nákladná.

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České Radiokomunikace proto v minulosti opakovaně oslovovaly různé instituce, úřady a státní složky. O stožáry se mohly případně zajímat jako o technickou památku, součást kritické infrastruktury nebo záložní komunikační prostředek pro krizové situace.

Zájem, který by jejich další existenci ekonomicky nebo prakticky odůvodnil, se ale nepodařilo najít.

Rekord se přesune na západ Čech

Po odstranění liblických stožárů se český výškový rekord přesune do Plzeňského kraje. Nejvyšší stavbou v zemi se stane vysílač Krašov, který měří 347,5 metru.

Vysílač Krašov na Plzeňsku se stal součástí největších slunečních hodin v České republice. Vrhá stín do vzdálenosti několika kilometrů. (20. 3. 2018)

Od roku 2018 slouží jeho stožár také jako obří gnómon, tedy ukazatel slunečních hodin. Na pozemku poblíž vysílače je vybudován číselník s římskými číslicemi vysokými tři metry.

Demolice vysílače Liblice B vyvolala na sociálních sítích značný ohlas. Širokou odezvu veřejnosti ilustruje například náš aktuální příspěvek na Facebooku.

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