Jedna z největších hudebních akcí na území České republiky, festival Let it Roll, letos proběhne od 31. července do 2. srpna. Poprvé v novém prostředí. „Nadchlo nás to tam, je tam krásně, místo je dobře dostupné, blízko Německa, odkud máme silnou fanouškovskou základnu. Výběr nové lokace ale trval několik let, protože najít vhodné místo pro akci takového rozsahu není vůbec snadné,“ říká k novému místu konání u jezera Most ředitelka festivalu Mína Havlatová.

Kdybych si pustila vaše Spotify, byl by tam hlavně drum and bass, nebo máte širší záběr?

Určitě by tam byl i nějaký drum and bass byl, ale nejenom. Sleduji všechny hudební žánry a ráda se jimi nechám ovlivňovat. I moje hudební cesta byla různorodá, začínala jsem u punku, punk rocku, pak jezdila se sound systemém a poté jsem se dostala k drum and bassu.

Jaká byla vaše cesta do vedení festivalu?

Byla to souhra náhod. Dlouhodobě jsem se v rámci této scény pohybovala, měla jsem spousty kamarádů, znala jsem dýdžeje či promotéry. Shodou okolností jsem se dostala i k festivalu Let it Roll, kam mě přivedla moje kamarádka. Nejdřív jsem pomáhala jenom v létě během akce, pak jsem se připojila do týmu na pozici zákaznického servisu. To mi umožnilo festival poznat skrznaskrz, co s čím souvisí a všechny návaznosti. Z toho pak postupně nějak vyplynulo, že bych mohla být vhodný člověk do vedení, protože jsem měla zkušenosti z manažerských pozic z minulosti. Ráda bych ale dodala, že náš tým je plný profesionálů, kteří mají spoustu zkušeností a vědí, co dělat, takže moje funkce je spíš koordinační a komunikační napříč firmou.

Stojíte v čele jednoho z největších festivalů svého žánru nejen u nás. Měla jste někdy pocit, že něčemu/někomu vadí, že jste žena?

Ačkoliv jsem v týmu, řekněme vedoucího managementu, jediná žena, tak jsem nikdy neměla pocit, že bych na základě toho měla odlišné postavení. Nicméně doufám, že žen bude na těchto pozicích přibývat a obecně to podle mě pomáhá udržovat balanc. Spolupracujeme ve velké míře i se zahraničními promotéry a tam je mnoho žen ve vedení firem, takže už se nad tím podle mě nikdo nepozastavuje.

Letos jste jako organizátoři před sebe postavili velkou výzvu – po letech měníte místo konání a z Milovic se přesouváte k jezeru Most. Jak dlouho jste o změně uvažovali a co vás k ní vedlo?

Je třeba říct, že festival se nestěhuje poprvé. Od svého vzniku prošel několika lokalitami – začínali jsme ve Starých Ždánicích, pak byl festival v Benešově a pak jsme se přesunuli do Milovic, kde jsme strávili 10 let. Ta lokalita byla super, bylo výhodou, že se prostředí neměnilo, mohli jsme tak zlepšovat organizační procesy, ale zároveň jsme věděli, že bychom se rádi posunuli dál. Letiště bylo produkčně velmi náročné – vše jsme si museli přivézt a vybudovat i základní infrastrukturu. Navíc bylo dost vzdálené od většího města, což nebylo ideální hlavně pro zahraniční návštěvníky. K tomu se přidalo, že letiště si vzala do dlouhodobého pronájmu firma, která tam testuje bezpilotní automobily a letiště bude využívat celé. To nás tedy tak trochu postrčilo k přesunu. Naštěstí jsme objevili lokalitu u jezera Most, kde se konal olympijský festival, který vlastně naši pozornost k tomuto místu nasměroval. Nadchlo nás to tam, je tam krásně,místo je dobře dostupné, blízko Německa, odkud máme silnou fanouškovskou základnu. Výběr nové lokace ale trval několik let, protože najít vhodné místo pro akci takového rozsahu není vůbec snadné.

Neměli jste obavu, že by předsudky vůči elektronické hudbě mohly ztěžovat vyjednávání v nové lokalitě?

Elektronická hudba je pod drobnohledem, je ještě stále vnímaná jako trochu undergroundová záležitost, a ne každý z běžného publika má s tímto žánrem zkušenost. Z toho možná pramení i určité obavy. Navíc v Česku je pořád trochu stigma kvůli minulosti s akcemi typu CzechTek. Ale věřím, že se to postupně mění. Drum and bass se dostává do středního proudu – slyšíme ho v rádiích, na sportovních i kulturních akcích. A co je důležité – Let It Roll není žádná nelegální free párty, vysoká produkční úroveň a zajištění bezpečnosti našich návštěvníků a zaměstnanců je pro nás naprosto klíčová.

Jaký je poměr českých a zahraničních návštěvníků?

Aktuálně tvoří zahraniční návštěvníci asi 70 procent publika. Letos ale vidíme nárůst zájmu ze strany Čechů, což nás těší. Rádi bychom do budoucna uvítali i více tuzemských fanoušků.

Češi jsou někdy vnímáni jako konzervativní publikum, které nerado přijímá změny. Měli jste zpětnou vazbu na přesun festivalu z Milovic?

Když jsme věděli, že Milovice opouštíme, ale ještě jsme neměli podepsané smlouvy s Mostem, mohli jsme jen oznámit, že končíme v původní lokalitě, ale nemohli jsme říct, kam se přesuneme. To vyvolalo silnou vlnu nostalgie – lidé na Milovice vzpomínali, jezdili tam deset let a měli s místem spojené vzpomínky, stejně jako my. Ve chvíli, kdy jsme oznámili Most, přišla naopak velmi pozitivní reakce a lidi jsou natěšeni na nový areál. Myslím, že to festivalu může přinést i nový vítr do dalších let.

Předpokládám, že vzhledem k rozsahu festivalu už v Mostě přípravy nějakou dobu probíhají?

Ano, oficiálně jsme převzali prostor 2. července, měsíc před festivalem. Ale už dřív probíhaly základní terénní úpravy, protože to není klasický festivalový areál a vyžaduje to dost příprav. Náš tým tam jezdil často i v rámci přípravných schůzek.

Jaké je to vidět, že festival na novém místě roste?

Jsou to smíšené pocity. Je tam určitá nervozita, ale i velké nadšení. Představujeme si, jak to bude vypadat, ale zároveň přemýšlíme, co všechno se může pokazit. Poslední měsíc už většinou moc neovlivníme – všechno je rozplánované a děje se. Sledujeme počasí, přihlížíme dění a doufáme v to nejlepší.

Jaké novinky jste si letos připravili a co naopak zůstává stejné?

Zůstává špičkový line-up – letos poprvé přesahujeme stovku zahraničních interpretů. Zachováváme důraz na vizuální stránku stageí, které navazují na festivalový příběh, který se s každým ročníkem rozvíjí. Novinkou je to, že jsme přidali další audiovizuální show, tak aby byla každý den jedna, a také to, že čtvrteční program začíná dřív a končí už kolem jedné ráno, abychom trochu snížili vliv na okolí. Inspirujeme se zahraničními festivaly, kde se často hraje přes den. Další dny program zůstává podle loňského modelu.

Festival takového rozměru musí poslední léta řešit i věci mimo hudbu, jako je ekologie, bezhotovostní placení či širší nabídka jídla. Jak to řešíte u vás?

Dlouhodobě se snažíme být v tomto směru inovativní. Náš zakladatel Zdeněk Souček se v tomto hodně angažuje a vymýšlí způsoby, jak festival vylepšit. Například přišel s nápadem na vlastní vodohospodářský systém, který teď využívají i jiné evropské festivaly. Zavedli jsme jako jedni z prvních vratné kelímky a cashless systém s čipovými náramky. Co se týče ekologie – hledáme smysluplná partnerství, v minulosti jsme na festivalu měli i třídicí linku odpadu, spolupracujeme i se stánkaři, všichni používají biologicky rozložitelné nádobí. Dlouhodobě se snažíme hledat nové postupy, jak snížit zátěž na životní prostředí.

Můžete si jako členka vedení festivalu vůbec užít nějaký koncert, nebo jste pořád myšlenkami jinde?

To hodně záleží, jaká je situace. Probíhá to ve vlnách a letos v nové lokalitě vůbec netuším, co čekat. Je to nepředvídatelné, co se může stát, co bude potřeba řešit. Ale snažíme se v týmu vystřídat tak, abychom se aspoň na ty největší audiovizuální show každý den mohli jít podívat. To je pro nás důležité, vidět výsledek toho, na čem se celý rok pracuje, a udělat si na to názor. Někdy je potřeba odejít od počítače v zázemí, projít mezi lidi a připomenout si, pro koho to vlastně děláme. Protože když člověk sedí celý den vzadu zavřený, řeší zpětnou vazbu a krizové situace, může snadno propadnout dojmu, že je všechno špatně. Ale pak jde ven mezi lidi, vidí je bavit se a to vás zase nakopne.

A po festivalu týden spánku?

To úplně nevyjde. Hned po festivalu spouštíme předprodej na další ročník a do toho máme v únoru zimní edici. V listopadu nás čeká akce v Londýně a poprvé také opouštíme kontinent – v prosinci míříme do Portorika, kde pořádáme menší, zhruba třítisícový festival. Takže nějaké volno plánujeme, ale nebude ho moc.

Takže ten týden spánku asi padá.

Jo, to asi nevyjde. Možná ke konci srpna bude pár dní volnějších, než se zase všechno rozjede nanovo.

To Portoriko mě zaujalo. Jak vás napadlo právě tam? To musí být náročné i produkčně vše dělat na dálku, tam nejde letět jen tak na služebku, jako do Londýna.

My se dlouhodobě snažíme přibližovat návštěvníkům, přijíždějí k nám lidé z osmdesáti zemí světa, tak hledáme místa, kde by pro nás dávalo smysl udělat akci. V Evropě už děláme pravidelné eventy v Estonsku, ve Velké Británii, nově budeme v Rakousku. To už pro nás není úplně výzva. Tak jsme si řekli, že se podíváme dál. V Americe momentálně roste popularita drum and bassu, a tak jsme si řekli, že by to mohla být příležitost. Chceme spojit síly s lokálními promotéry, kteří to mají podobně jako my a jsou do toho zapálení. Zní to jako tropická dovolená v prosinci, ale v praxi to určitě bude náročné. Je to daleko, jiný trh, jiné publikum. Zatím jsme akci teprve oznámili, takže sami uvidíme, jak bude fungovat marketing a jak ji vůbec správně uchopit.

A co je to za místo?

Je to něco jako park s projekční kopulí, trochu podobné, jako je v Praze nové planetárium. To se nám perfektně hodí, protože s projekcemi pracujeme i u letního festivalu. Věříme, že tahle výzva nás zase posune o krok dál.