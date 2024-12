Někdy od muziky utíkám k herectví, říká zpěvák, textař, herec a model Simon Opp

Jestli se českému zpěvákovi, textaři, herci a modelovi daří kombinovat všechny své profese a jak často ho teď lidé budou vídat jako zpěváka na koncertech, prozradil v rozhovoru pro deník Metro.

Jak byste popsal své nedávno vydané album?

Popsal bych ho jako průlet žánry, ve kterých se cítím muzikantsky dobře. Žánry, ve kterých bych se chtěl dál zlepšovat. Vlastně je to takový souhrn muziky, na kterou se ode mě můžou posluchači těšit i v budoucnu.

Na jeho produkci se kromě českého producenta Honzy Gajdoše podílel i anglický producent Steve Lyon, jaká s ním byla spolupráce?

Celkově bylo nahrávání v Panic Button Studiu v Londýně pecka. Jsem moc vděčný svému labelu za takovou příležitost. Bylo to naprosto profesionální, ale zároveň strašně vřelý prostředí. Všechno to sedlo jako prdel na hrnec. Když jsme tam byli s producentem a mým manažerem Honzou Gajdošem, Stevem a londýnskými muzikanty a všechno to začalo, byl to skvělý a moc pěkný rock n’ roll.

Jste zároveň autorem většiny textů na EP. Kde čerpáte inspiraci?

Většinu mých textů ovlivňují ženy. Ať už ženy, se kterými jsem se střetl milostně, anebo ženy, které jsou v mém životě prostě důležité. Třeba moje babička, které jsem věnoval písničku Fair Lady.

Vnímáte se jako rocker. Co si myslíte o české rockové scéně? Je na ní v současné době někdo, koho obdivujete?

Myslím si, že navzdory tomu, že my Češi jako národ jsme rockeři, tak mi připadá, že tu pořád sedí na bidýlku takoví ti staří mohykáni a nic nového moc nevzniká. Všechna čest, ale asi to tu budu muset trošku rozjet a dodat tomu žánru mladou krev. (smích)

Věnujete se také herectví. Je to obor, kde byste se chtěl více rozvíjet, nebo se budete soustředit spíše na hudební kariéru?

Hudba je pro mě stoprocentně na prvním místě, ale i k herectví cítím určitou náklonnost. Někdy od muziky tak trochu utíkám k herectví. Je to stejné, jako když už nemůžete poslouchat melodickou muziku, tak si místo ní pustíte třeba podcast, tak nějak to mám s herectvím. Zároveň pro někoho, kdo chce uspět v showbyznysu, je herectví k muzice super brigáda. Snad mě teď nepostaví herci na pranýř, ale je to tak. (smích)

Na co se od vás fanoušci mohou příští rok těšit?

Na jaro a léto bookujeme koncerty, s kapelou už se nemůžeme dočkat. A také připravujeme další singly.