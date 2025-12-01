„Představujeme vám zbrusu nový, temnější a napínavější pohled na Temného rytíře, jakého jste dosud nepoznali. V sérii Absolute Batman se ocitnete v Gotham City bez honosného sídla, bez Alfréda – a s mladým Brucem Waynem, který se sám postaví gangu maskovaných vrahů. Jeho motivace je jiná, jeho boj nemilosrdnější a jeho cesta k hrdinství strastiplnější,“ říká pro deník Metro Kristýna Varga z nakladatelství Crew.
Čtenáři nemají očekávat žádnou extra nadpřirozenou verzi komiksového bojovníka, kterou je například Vampire Batman. Zástupci vydavatelství nicméně slibují, že tato verze netopýřího muže sice své protivníky nezabíjí, rozhodně je ale nenechává odejít „po vlastních“ a bez poskrvnky. „Ulice Gothamu terorizuje gang maskovaných zabijáků. Samozvaný obránce bojuje za své město – ale není to Batman, jak ho znáte. Absolutní vesmír, jenž se zrodil z apokalyptické bitvy Ligy spravedlnosti s Darkseidem, nabízí několik zcela nových realit, které představují vaše oblíbené hrdiny v podobě, v jaké jste je ještě nikdy neviděli,“ dodává Varga.
Za v tuzemsku aktuálně nově představenou verzí Batmana stojí scenárista Scott Snyder, kreslíř Nick Dragotta a hostující kreslíř Gabriel Hernández Walta. Publikace obsahuje sešity Absolute Batman číslo jedna až šest.
Batman bez Bruce Waynea
Napadlo vás někdy, co by se stalo, kdyby Temnému rytíři rodiče nezabil v potemnělé uličce pouliční gangster, ale místo malého synka Bruce by ze zmiňované šlamastiky vyvázl zbědovaný otec Thomas? Asi nejznámější příklad toho, že na stránkách komiksů (a minimálně jednoho animovaného filmu, v němž je dokonce netypicky ozbrojen pistolí) nemusí být Batmanem pouze Bruce Wayne. Vše před lety způsobila událost, kterou fandové barevných sešitů notoricky znají jako Flashpoint. Ta v roce 2011 vedla k restartu komiksového DC univerza. V této alternativní časové lince od Briana Azzarella a Eduarda Rissa zločinec Joe Chill zabije, jak jsme již nadnesli, malého Bruce Waynea místo jeho rodičů.
Psychicky zlomený a pořádně nakrknutý otec Thomas se stává Batmanem, aby se pomstil. A jako první to odnese právě Joe Chill, kterého chce nemilosrdný Batman nejdříve otrávit. Nakonec z něj ale holýma rukama vymlátí duši. Vrah jeho syna nicméně není jedinou obětí pomsty.
Na příběhové lince Flashpointu je každopádně zajímavý i osud Marthy Wayne, matky původního Batmana a manželky Thomase. Ta si v této realitě v zoufalství zohaví nožem obličej tak nešťastně, že se z ní stane jakási alternativní veze Jokera – tradičního batmanovského záporáka, co na potkání vraždí nevinné lidi.
Grim Knight
Existují i verze netopýřího muže, kde se ústřední samozvanec později poměrně nečekaně vyprofiluje jako záporák. Stalo se tak v komiksu Batman, který se směje. Tento komiks podobně jako Absolute Batman také vychází z příběhu od Scotta Snydera.
O čem to je? S touhle verzí Batmana to šlo od desíti k pěti už v momentě, kdy mu zabili rodiče. Záporák během loupežného přepadení odložil svou pistoli a mezitím, co sbíral perly čerstvě zesnulé Marthy, malý Bruce popadl pistoli a jednoduše dotyčného odpravil. Pak začíná klasické kolečko známé i z jiných příběhů o Batmanovi. Dalších několik let hošík cestoval po světě, kde se učil bojovat, ale i zabíjet. K netopýřímu symbolu se The Grim Knight, jak se zde Batmanovi přezdívá, nedostal nikterak romanticky. Prostě zastřelil netopýra, který mu vletěl do pokoje.
Návrat Temného rytíře
Čestnou zmínku si v tomto článku zaslouží i verze, která v polovině osmdesátých let redefinovala Batmana jako postavu temného drsňáka a mstitele. Návrat Temného rytíře je příběh z budoucnosti, ve kterém starý a zahořklý Batman vyráží do své poslední bitvy. Je to ponurý příběh, zasazený do ještě ponurejšího světa, ve kterém mají zločinci větší práva než bojovníci proti nim. Do světa, který nenávidí všechno velké. A Batman příliš velký je. Tak velký, že dá nakonec po hubě i Supermanovi...
