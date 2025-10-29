V Česku se podle Portálu veřejné správy nachází zhruba 11 tisíc hřbitovů. Alespoň jeden z nich během Dušiček navštíví podle průzkumu agentury STEM/MARK každý pátý Čech. Přestože hřbitovy bývají symbolem tradice a klidu, i sem se postupně dostávají moderní technologie. „Řada hřbitovů dnes disponuje vlastními aplikacemi, které uživatelům umožňují vyhledat hrob konkrétního zesnulého a často i nahlížet do fotografií náhrobků či využít možnost virtuální prohlídky,“ popisuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis. Nejde přitom jen o velká města. Digitální nástroje využívají i malé obce, které chtějí své hřbitovy spravovat přehledněji a s menší administrativní zátěží.
Když hrob po letech nemůžete najít
Virtuální návštěva hřbitova má podle Zedníčkové především praktický přínos. Právě během Dušiček se na hřbitovy často vydávají lidé, kteří u hrobu nebyli několik let a nemohou si vzpomenout, kde přesně se nachází.“V takovém momentu aplikace dokáže opravdu pomoci – přesně ukáže polohu hrobu, často i s fotografií náhrobku,“ říká Zedníčková.
Hlavním důvodem, proč si města a obce nechávají vytvářet digitální pasporty hřbitovů, je ale efektivnější správa. Tyto pasporty totiž obsahují přehled všech hrobových míst, nájemních smluv i termínů jejich konce.
Jak to funguje v praxi
Digitální správu hřbitova už zavedly například Otnice na Vyškovsku. „Pasport hřbitova je velmi přehledný, interaktivní a snáze dostupný veřejnosti. Pro místní samosprávu je velkým ulehčením administrativy spojené s pronájmem hrobových míst, kterou jsme dříve řešili pouze papírově,“ popisuje starosta Pavel Mezuláník.
Podobnou zkušenost má i Telnice. „Aplikace nám umožňuje zobrazit u každého hrobového místa fotografii, původní nájemní smlouvu a automaticky hlídá dobu nájmu i její ukončení. Upozornění pak chodí přímo na e-mail obce,“ doplňuje místostarostka Bohumila Hrazdírová.
Moderní nástroje pro správu pietních míst
Základem tvorby pasportu jsou detailní letecké snímky s rozlišením až jeden centimetr na pixel. „Z nich vzniká přesné geodetické zaměření všech hrobových míst. Pokud jsou některá zakryta stromy, pomáhá nám mobilní laserový skener,“ vysvětluje Drahomíra Zedníčková.
Každé hrobové místo má pak přiřazené fotografie, údaje o nájemcích a zemřelých i potřebné dokumenty. Výsledkem je elektronická hřbitovní kniha, kterou lze snadno aktualizovat a která automaticky generuje smlouvy, upomínky či další dokumenty. „Ideální je spolu s pasportizací hřbitova pořídit i pasport zeleně a mobiliáře. Na jednom místě pak vlastník získá kompletní přehled o údržbě a rozvoji hřbitova,“ uzavírá Zedníčková.