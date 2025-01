Němci oslepli láskou jen částečně. Na dramata si účastníci nového Love is blind moc nepotrpí

Platforma Netflix opět sází na osvědčenou kartu. Rodinné stříbro streamovací platformy, v němž se pod záminkou sociálního experimentu nezadaní muži a ženy snaží najít lásku (nebo pět minut slávy) a zasnoubí se dřív, než se osobně setkají, ovšem díky přesunutí dějiště do západní části střední Evropy získává nový svěží kabát. Nejde ani tak o to, že by se zde mlátilo dveřmi, teatrálně se balily kufry a dotyční na sebe pořvávali nadávky, jak bylo možné vidět v předchozí (nejen) amerických řadách. Naopak. Většina účinkujících je sice nudná až běda, zároveň však mají určitou úroveň, která jejich předchůdcům chyběla.

Co říci k dvojici Pascal a Shella? Snad jen to, že jejich vyhlídky byly v buňkách slibné. Jakmile se ale potkali, moc to nezafungovalo.

Show Láska je slepá: Německo nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Všechno na jednu kartu

Kdo čte články, které vycházejí v rámci naší rubriky Strážce streamu pravidelně, ten dobře, že o Láska je slepá (v originále Love is blind) nehovořím poprvé. Pro někoho je Láska je slepá guilty pleasure, někdo ji považuje za sondu do duší vyvrhelů a televizních exhibicionistů, a někdo u téhle vztahové show prostě jenom rád žehlí. Já patřím střídavě do všech těchto kategorií. Tedy skoro, v životě jsem mockrát nežehlil. Navíc se můžu vymlouvat na to, že tuhle připitomělou show sleduju z pracovních důvodů.

Hanni má kamínky na zubech a chirurgicky vylepšený dekolt. Líbí se vám?

Je tedy jasné, že jsem o téhle hojně sledované taškařici od jejího uvedení v roce 2020 napsal opravdu pořádnou kopu článků. Poctivě jsem nakoukával nejen všechny regulérní americké sezony, je jich tuším celkem sedm, ale i nespočet evropských a asijských spin-offů. Němci si ale odbývají svou premiéru až nyní, a jak už jsem nadnesl výše, na spoustu věcí jdou zaplaťpánbůh alespoň trochu originálně.

Patnáct mužů a patnáct žen

I v případě německé verze je koncept totožný s tím, jaký byl použit u předchozích řad. Do experimentu je přihlášeno patnáctero mužů a patnáct žen, a ti nejzajímavější, kteří postupně vytvářejí páry, jsou prezentováni divákům. Tentokrát jich vzniká celkem pět. A šestý se později, poté, co se některé páry zničehonic sbalí a experiment přeruší, po prvotním fiasku při osobním setkání narychlo přidává. Obvykle precizní castingové oddělení Netflixu tentokrát mělo poměrně šťastnou ruku. Nyní nehraje prim banda rádoby chudých lůzrů či naopak boháčů, trofejních manželek, či lidí žijících ve sklepě svých rodičů.

Sally a Medina prakticky celou show příliš nepůsobí jako sourodá dvojice.

Němečtí účastníci spíše působí dojmem, že jim je všechno tak nějak putna. Na bouřlivé konflikty prakticky nedochází, a i v situacích, ve kterých prokazatelně tryskají emoce proudem, neservíruje se divákovi šablonovitá zábava typu jsi na mě mladá či mladý, pojďme to pět dílů řešit, nebo rodičům se nelíbíš a tvrdila jsi mi, že vypadáš jako Megan Fox. Ale nakonec vypadáš spíš jako její exmanžel Brian Green.

Alina je velmi milá osoba. Bude to ale na lásku stačit?

Lehký upgrade

Jasně, pořád je to Láska je slepá. Jede se po již dávno vyježděných cestách, kameramani si libují v ruměncích některých „očumovačů“ a hlavní dramata se točí kolem toho, co by bylo kdyby. Mám ale pocit, že se tu něco posunulo správným směrem. I když je vlastně otázkou, jestli mě neklamou smysly. Nechci příliš prozrazovat, ale k oltáři to tentokrát dotáhne opravdu jen hrstka soutěžících. Zpočátku totiž všichni jako obvykle sršeli láskou, později se však objevila nějaká ta drobná dramata a většina prostě z experimentu vycouvala.

Tolga má rád Turkyně a gel na vlasy.

U minulé americké řady, kterou dávali koncem minulého roku, jsem ale měl pocit, že mi buď vykrvácí oči, nebo že usnu. V případě nejnovějšího Love is blind se to neděje. A to je super. Do jakého kouta světa s touhle populární a relativně nenákladnou show nakoukneme příště? Hecne se Netflix a udělá Láska je slepá: Česko?