Nemocné dítě, vyčerpaní rodiče a opomíjení sourozenci. Co rodinám chybí?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  20:00
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Rodiny vážně nemocných dětí často bojují nejen s diagnózou, ale také s vyčerpáním, strachem a pocitem osamění. Tereza Robinson jejich situaci dobře zná z vlastní zkušenosti. Právě ta ji přivedla k založení organizace Srdcem Robinson, která v současnosti pomáhá rodičům, sourozencům nemocných dětí i zdravotníkům po celé republice. Za svou práci nedávno získala prestižní ocenění Women Changing the World.

Tereza Robinson z organizace Srdcem Robinson | foto: ARCHIV T. R.

Tereza Robinson v rozhovoru pro Metro vysvětluje, proč bychom neměli zapomínat na takzvané skleněné děti a co podle ní rodinám v nejtěžších chvílích pomáhá nejvíce.

Který moment rozhodl, že založíte organizaci?
Hlavně vlastní zkušenost. S manželem se nám narodil vážně nemocný syn a později jsme přišli o holčičku v rámci perinatální ztráty. To jsou zkušenosti, které člověka v životě formují a ovlivňují. Zároveň jsem se synem trávila hodně času při jeho operacích a viděla jsem, jak si rodiče často nevědí rady s tím, jak o těžkých věcech mluvit se svými dětmi. Měla jsem pocit, že strach často převládá nad snahou dítěti vysvětlit, co ho čeká. Tehdy jsem si říkala, že by tu mohla být nějaká pomoc, a právě z toho projekt vznikl.

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Dlouhodobě otevíráte téma skleněné děti. Proč bychom o nich měli více mluvit?
Skleněné děti jsou sourozenci vážně nemocných dětí. Nemusí jít jen o život ohrožující diagnózy. Může jít o chronická onemocnění, poruchy autistického spektra, ADHD, diabetes nebo psychické problémy. Jsou to děti, jež mají sourozence, na kterého je soustředěna větší pozornost rodičů. Vnímáme, že je to důležité téma. Často s námi maminky sdílejí obavy, že nejsou schopné být dostatečně pro všechny své děti. Přináší to pocity viny, selhání nebo nedostatečnosti. Proto jsme se tomuto tématu začali více věnovat a vznikla třeba kampaň Den skleněných dětí.

Jak může běžný člověk těmto rodinám pomoci?
Myslím si, že bychom měli zaměřit pozornost právě i na sourozence nemocných dětí. Ptát se jich, jaké to pro ně je. Nedělat, že se situace týká jen nemocného dítěte nebo rodičů. I oni jsou nedílnou součástí celého příběhu. Důležité je také nebát se jejich emocí. Mohou být smutní, naštvaní, frustrovaní a je potřeba jim dát prostor tyto pocity sdílet.

Co je pro rodiče a sourozence nejdůležitější?
Dovolit si prožít emoce. Být naštvaný, mít strach, cítit bezmoc nebo nejistotu. Je to přirozené. Když přijde vážná diagnóza, je to šok a člověk s tím nepočítá. Často na sebe lidé vytvářejí tlak, že by se se situací měli smířit. Já říkám, že jsem se nenaučila smířit s tím, že máme nemocné dítě. Naučila jsem se s tím žít. A to je podle mě rozdíl.

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Nedávno jste získala ocenění Women Changing the World. Co pro vás znamená?
Byl to velký vítr do plachet a potvrzení, že to, co člověk buduje, má nějakou odezvu. Že to lidé vidí a vnímají pozitivně. Samozřejmě mě to potěšilo, ale zároveň si myslím, že podobné ocenění by si zasloužila řada dalších žen se svými projekty. Tentokrát jsem ho získala já, příště budu ráda tleskat někomu jinému.

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