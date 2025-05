„Lidé chodili po tisíciletí bez bot, a to i po tvrdém a rovném povrchu. Moderní boty jsou oproti tomu vynález posledních pár stovek let. Podpatek vznikl proto, aby jezdcům na koních nevypadávaly nohy ze třmenů, pak se z nich stal znak urozenosti a pak módní záležitost. K čemu slouží úzká špička bot, která utiskuje chodidla z obou stran?“ říká distributor Vivobarefoot Kamil Vedral. | foto: VIVOBAREFOOT

Kamil Vedral jakožto distributor slavné značky Vivobarefoot v Česku a na Slovensku ještě předtím, než Čechům tyto boty ukázal, chodil bos. Proč? Protože nechtěl boty, které omezují chodidla. V rozhovoru pro Metro jsme rozebrali tuto obuv z trochu jiného úhlu. Jaké jsou nejčastější mýty o barefootech? A jsou vůbec zdravé pro děti?

Vnímáte vzrůstající trend barefootové obuvi spíše jako návrat k přirozenosti, nebo jako určitý životní styl a postoj vůči moderní obuvnické kultuře?

Je to kombinace obojího, lidé chtějí mít pohodlné boty, šíří se osvěta, existuje nespočet barefootových značek a lidé si navzájem předávají pozitivní pocity z nošení těchto bot. Není lepší reklama, než když kamarád kamarádovi řekne, jak mu barefootové boty pomohly od bolesti zad, srovnaly chodidla nebo jak jsou pohodlné. Jsem přesvědčený, že klasické boty, které utlačují chodidlo, bude do deseti let nosit méně než polovina populace. Nedává ani moc smysl nosit nepohodlné boty, které vám prokazatelně ničí zdraví, když existuje zdravá a pohodlná alternativa.

Jaké jsou nejčastější mýty, se kterými se při propagaci barefoot obuvi stále setkáváte?

Jeden z mýtů je, že v barefoot botách nelze chodit na tvrdém a rovném povrchu, toto nepravdivé tvrzení vytáhli zástupci asociace zastupující výrobce klasických bot. Je zvláštní, že někdo, kdo vyrábí úzké boty na podpatku s podporou nožní klenby, si myslí, že takové boty jsou snad zdraví prospěšné, zatímco široké boty, které neutiskují prsty a simulují díky tenké a ohebné podrážce chůzi naboso, jsou nezdravé. Matka příroda nás vybavila dokonale. Lidé chodili po tisíciletí bez bot, a to i po tvrdém a rovném povrchu. Moderní boty jsou oproti tomu vynález posledních pár stovek let. Podpatek vznikl proto, aby jezdcům na koních nevypadávaly nohy ze třmenů, pak se z nich stal znak urozenosti a pak módní záležitost. K čemu slouží úzká špička bot, která utiskuje chodidla z obou stran?

Barefootové obouvání je fenomén, který je podle jeho zastánců ten vůbec nejzdravější.

Co by podle vás lidé měli vědět, než obuv začnou nosit?

Lidé, kteří přejdou na barefoot obuv by měli vědět, že ze začátku mohou mít namožená chodidla, protože budou nově zapojovat svaly, které jsou u klasických bot vyřazeny nebo omezeny na funkci. Samostatná kapitola je pak běhání v barefoot botách, tam doporučujeme si nejdříve osvojit správnou techniku běhu a začít pozvolna.

Pokud budou děti od útlého věku nosit barefoot obuv, do jaké míry to ovlivní tvar a šířku jejich chodidel v dospělosti? Nehrozí, že budou mít výrazně širší nohy, než je „norma“?

Zaplaťpánbůh, pokud se tak stane, široká noha znamená zdravá noha. Viděli jste chodidla lidí, kteří nenosí boty? Jsou široká, silná a zdravá. Co je to norma moderního chodidla? Vbočené palce a zborcená nožní klenba a z nich pramenící problémy s bolestí zad a pohybovým aparátem. Přitom problémy s chodidly má drtivá většina populace, bez nadsázky je to tichá pandemie.

Zejména u dívek vzniká otázka, jak se přirozeně tvarovaná (a často širší) chodidla snášejí s nošením úzké společenské obuvi, jako jsou podpatky. Jak se k tomuto střetu zdraví a estetiky stavíte?

Jak jsem uvedl výše, úzké boty jsou produkt módního průmyslu. Většina návrhářů dámských bot jsou muži, kteří nejen že takové boty nikdy nebudou nosit, ale je jim úplně jedno, jaký tvar a funkci má lidské chodidlo. Jediné, co je zajímá, je design. Zdraví, pohodlí jdou stranou. Celé je to zabalené v pozlátku luxusu a výjimečnosti. My si dnes kupujeme nové boty v obchodě a bereme jako samozřejmost, že z nich máme puchýře a prvních pár dnů, než si noha zvykne, v nich nemůžeme téměř chodit. To ale není normální, a co víc, není to zdravé. Každý sní o tom, že poletí na dovolenou první třídou, aby měl pohodlí, a svým chodidlům to pohodlí odmítáme dopřát. Přitom nohy jsou základ zdravého držení těla a zdravého pohybu. Skládají se z nejvíce kostí, svalů a šlach, a my je přitom zavíráme do neforemných bot, kde se nedokážou přirozeně pohybovat.

Myslíte si, že se v budoucnu změní i design formální obuvi, aby respektoval přirozený tvar nohy, nebo se budou zdravá chodidla dál deformovat kvůli společenským očekáváním?

Svět se mění. Kdysi byly v módě dámské korzety, které utlačovaly střeva a omezovaly dýchání, pak byly v módě cigarety jako znak urozenosti, módnosti a luxusu, jsem přesvědčený o tom, že další na řadě, co skončí v zapomnění, budou „moderní“ boty na podpatku. Znáte někoho, kdo by nechodil rád v písku na pláži naboso? A znáte někoho, kdo by nechtěl nosit boty, o kterých ani neví, že je má na nohou?