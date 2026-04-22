Známe to téměř všichni – starší mobil, rychlovarná konvice nebo notebook, který odložíme jen proto, že na trh přišel novější model. Právě rychlé tempo obměny elektroniky přináší víc odpadu a větší zátěž pro planetu, než si často uvědomujeme.
Vysloužilce odevzdáváme, ale je to pořád málo
Česká i zahraniční data ukazují, že elektroodpadu přibývá rychleji, než se ho daří recyklovat. Podle posledních dostupných údajů ministerstva životního prostředí se v Česku v roce 2023 sice zvýšil sběr vysloužilých elektrozařízení, ale celková úroveň zpětného odběru zůstala pod zákonnou hranicí 65 procent.
„Elektroodpad není důkaz, že systém sběru nefunguje. Naopak, zpětný odběr má v Česku své pevné místo. Limitem se v poslední době stává spíše tempo spotřeby než samotná recyklace. U řady výrobků dnes nerozhoduje o výměně technický stav, ale spíš pohodlí, marketing nebo pocit, že je čas pořídit si novější model,“ říká Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti REMA Systém, která je jedním ze tří největších kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení v České republice.
Blíží se právo na opravu
Klíčovým faktorem, který pohání nárůst elektroodpadu, je rozdíl mezi tím, jak dlouho přístroj může reálně fungovat a jak dlouho ho skutečně chceme používat. Odborníci rozlišují dva typy životnosti. Fyzická definuje dobu, po kterou je výrobek schopen spolehlivě plnit úlohu, morální končí ve chvíli, kdy spotřebič sice stále funguje, ale pro uživatele je už nemoderní i jinak nedostačující.
Tento trend je mnohdy spojován i s tlakem na rychlejší obměnu výrobků, včetně obtížnější opravitelnosti některých zařízení. Tomu by měla zabránit plánovaná evropská legislativa. Příkladem může být takzvané právo na opravu, které začne v Česku platit 31. července 2026.