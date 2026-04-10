Z osmidílné čtvrté série Neporazitelného čeká na zveřejnění poslední dvojice zatraceně osudových epizod. Již nyní je však jasné, že se nová řada opět velice povedla.
Seriálový fenomén plný zvratů
Než se pustím do rozboru aktuální čtvrté řady, bylo by nejspíš dobré si připomenout, proč je Neporazitelný tak populární a veskrze kultovní podívanou. Její tvůrci totiž před lety uchopili superhrdinský žánr takřka novým, svěžím způsobem. Občas krvavě brutálním, přesto ne tak podvratným, jak to známe z jiného neméně oblíbeného seriálového kousku od Amazonu – Bandy (The Boys).
Dosavadní děj seriálu, a že jej nebylo zrovna málo, lze shrnout zhruba takto: sledujeme osudy Marka Graysona (namlouvá jej Steven Yeun), na první pohled běžného kluka, který krátce po svých sedmnáctinách začne získávat superschopnosti, jež zdědil po svém otci Omni-Manovi (J.K. Simmons) – nejmocnějším superhrdinovi světa. Mark se stává hrdinou známým jako Neporazitelný a postupně se učí, co obnáší chránit svět, zatímco se snaží udržet rovnováhu mezi normálním životem a superhrdinstvím, podobně jako to dělává třeba kolega Spider-Man.
Brzy však přichází osudový zvrat – Omni-Man, kterého všichni považovali za ochránce lidstva, má své vlastní tajné motivy. Je z Viltrumské rasy supersilných vesmírných uchvatitelů a co víc, stojí za nedávnou smrtí elitního týmu superhrdinů.
Na tuto klíčovou událost naivního Marka, který po otci zdědil nadlidskou sílu, rychlost, odolnost a schopnost létat, nedokázal připravit nikdo a nic.
|
Neporazitelný je zpátky a silnější než dřív. Zkouškou prochází i jeho morální kompas
Seriál v průběhu dalších sezon sleduje Markův vývoj coby superhrdiny i člověka. Sleduje jeho vztahy s přáteli a rodinou, například s jeho budoucí láskou Atom Eve, střety s mocnými nepřáteli – kupříkladu se superpadouchem Angstromem Levym nebo Viltrumanem Conquestem, a následky destruktivních válek a invazí, které mění svět i Markovu vlastní definici toho, co znamená být hrdinou. Poslední řady dále rozšiřují děj o větší meziplanetární hrozby a zkoumají morální šedé zóny hrdinství, přičemž se centrum příběhu přesouvá od osobních bitev k otázkám civilizačního konfliktu s Viltrumskou říší.
Osudově a povědomě
Ve čtyřech dosud existujících řadách Neporazitelného tvůrci vybudovali rozsáhlý svět, v němž jsou superhrdinové běžnou součástí lidské společnosti. Ne všichni však stojí na straně dobra a někdy jsou jejich činy stejně nebezpečné jako samotní padouši. Seriál mistrovsky kombinuje nadsázku s autentickou superhrdinskou naivitou, přičemž poctivou teen romantiku střídají temné motivy a brutální, explicitní scény.
Hlavní tvůrce Robert Kirkman, ostřílený komiksový scenárista, jemně odkazuje na slavné předlohy, aniž by působil lacině nebo podvratně. V Markovi se zrcadlí Peter Parker, další postavy nesou stopy Lukea Cage, Scarlet Witch, démonického Hellboye či členů Ligy spravedlnosti. Někdy se objeví motivy připomínající Avengers, Dr. Strange, Lokiho multiverzum nebo Thora, a akční scény ve vzduchu nesou rukopis Zacha Snydera. A tak by se dalo pokračovat dál do nekonečna – odkaz za odkazem, detail za detailem.
Počtvrté a krvavě
Čtvrtá řada Neporazitelného pokračuje ve svém brutálním a emocionálně vypjatém stylu a potvrzuje, proč patří mezi nejsilnější série. Tento názor spolu se mnou sdílí i tisíce fanoušků „na internetech“. Příběh se znovu noří do hloubky osobních i mezihvězdných konfliktů.
Mark se po ničivém finále třetí řady snaží pomoci světu zotavit a zároveň se vyrovnat s vlastním pocitem viny a napjatými vztahy s přáteli i veřejností. Během toho, jakoby mimochodem, chrání Zemi před novými i starými hrozbami a také se pokouší podnikat a udržet relativně zdravý vztah s již zmiňovanou Atom Eve. O dalších rodinných vazbách nemluvě.
|
Hlavní linie se postupně, až na jednu doslova pekelnou odbočku, začíná soustředit na hrozbu Viltrumské říše a jejího mocného vůdce, a s tím související eskalující galaktický konflikt. Mark zase jednou objevuje, co znamená být hrdinou ve světě, kde hranice mezi dobrem a zlem nikdy nejsou černobílé.
Za sebe už se pomalu obávám, kdo z hlavních postav se stane příští obětí nevyhnutelné závěrečné bitvy. Ukecaná postava Rexe Sloana, která to odnesla v minulé sérii a jejíž hlášky seriál vždy uměly pozvednout, mi nyní zatraceně chybí. Na koho dojde tentokrát?
