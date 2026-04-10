Neporazitelný dosáhl svého kvalitativního vrcholu. A opět zalévá obrazovky krví

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
Pořád je to zatraceně super! Vlastně si jen těžko vybavím novodobý animovaný seriál, který bych měl raději, než Neporazitelného. Je to přitom jako včera (ve skutečnosti uplynulo pět let), co jsem takřka na jeden nádech sjel první sérii tohoto dnes již kultovního superhrdinského animovaného seriálu streamovací platformy Amazon Prime Video. Téměř totožné příjemné pocity mám dodnes při sledování seriálu, jenž byl natočený podle předlohy autora komiksové série Živí mrtví Roberta Kirkmana. A aktuálně vysílaná čtvrtá série, která se z velké části nese v duchu „uklízení stolu“, není výjimkou.
Conquest je jeden z nejsilnějších a nejnebezpečnějších Viltrumanů. Mark se s ním nepere zdaleka poprvé. | foto: Prime Video

Maulerova dvojčata se zapletou do multiversové zápletky.
15 fotografií

Z osmidílné čtvrté série Neporazitelného čeká na zveřejnění poslední dvojice zatraceně osudových epizod. Již nyní je však jasné, že se nová řada opět velice povedla.

Nesměla proto chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Seriálový fenomén plný zvratů

Než se pustím do rozboru aktuální čtvrté řady, bylo by nejspíš dobré si připomenout, proč je Neporazitelný tak populární a veskrze kultovní podívanou. Její tvůrci totiž před lety uchopili superhrdinský žánr takřka novým, svěžím způsobem. Občas krvavě brutálním, přesto ne tak podvratným, jak to známe z jiného neméně oblíbeného seriálového kousku od Amazonu – Bandy (The Boys).

Scéna, ve které je všechno. Nolan Grayson alias Omni-Man se přišel omluvit.

Dosavadní děj seriálu, a že jej nebylo zrovna málo, lze shrnout zhruba takto: sledujeme osudy Marka Graysona (namlouvá jej Steven Yeun), na první pohled běžného kluka, který krátce po svých sedmnáctinách začne získávat superschopnosti, jež zdědil po svém otci Omni-Manovi (J.K. Simmons) – nejmocnějším superhrdinovi světa. Mark se stává hrdinou známým jako Neporazitelný a postupně se učí, co obnáší chránit svět, zatímco se snaží udržet rovnováhu mezi normálním životem a superhrdinstvím, podobně jako to dělává třeba kolega Spider-Man.

Nolan přišel na planetu Zemi kolem roku 1980 a se svými schopnostmi se rychle stal nejsilnějším hrdinou a dokonce často pomáhal superhrdinskému týmu Guardians of the Globe (Strážci Planety), ale nikdy nepřijal nabídku stát se plnohodnotným členem. Nolan si zvolil jméno Omni-Man.
15 fotografií

Brzy však přichází osudový zvrat – Omni-Man, kterého všichni považovali za ochránce lidstva, má své vlastní tajné motivy. Je z Viltrumské rasy supersilných vesmírných uchvatitelů a co víc, stojí za nedávnou smrtí elitního týmu superhrdinů.

Na tuto klíčovou událost naivního Marka, který po otci zdědil nadlidskou sílu, rychlost, odolnost a schopnost létat, nedokázal připravit nikdo a nic.

Neporazitelný je zpátky a silnější než dřív. Zkouškou prochází i jeho morální kompas

Seriál v průběhu dalších sezon sleduje Markův vývoj coby superhrdiny i člověka. Sleduje jeho vztahy s přáteli a rodinou, například s jeho budoucí láskou Atom Eve, střety s mocnými nepřáteli – kupříkladu se superpadouchem Angstromem Levym nebo Viltrumanem Conquestem, a následky destruktivních válek a invazí, které mění svět i Markovu vlastní definici toho, co znamená být hrdinou. Poslední řady dále rozšiřují děj o větší meziplanetární hrozby a zkoumají morální šedé zóny hrdinství, přičemž se centrum příběhu přesouvá od osobních bitev k otázkám civilizačního konfliktu s Viltrumskou říší.

Osudově a povědomě

Ve čtyřech dosud existujících řadách Neporazitelného tvůrci vybudovali rozsáhlý svět, v němž jsou superhrdinové běžnou součástí lidské společnosti. Ne všichni však stojí na straně dobra a někdy jsou jejich činy stejně nebezpečné jako samotní padouši. Seriál mistrovsky kombinuje nadsázku s autentickou superhrdinskou naivitou, přičemž poctivou teen romantiku střídají temné motivy a brutální, explicitní scény.

Čtvrtá řada obsahuje jednu drobnou pekelnou odbočku..

Hlavní tvůrce Robert Kirkman, ostřílený komiksový scenárista, jemně odkazuje na slavné předlohy, aniž by působil lacině nebo podvratně. V Markovi se zrcadlí Peter Parker, další postavy nesou stopy Lukea Cage, Scarlet Witch, démonického Hellboye či členů Ligy spravedlnosti. Někdy se objeví motivy připomínající Avengers, Dr. Strange, Lokiho multiverzum nebo Thora, a akční scény ve vzduchu nesou rukopis Zacha Snydera. A tak by se dalo pokračovat dál do nekonečna – odkaz za odkazem, detail za detailem.

Počtvrté a krvavě

Čtvrtá řada Neporazitelného pokračuje ve svém brutálním a emocionálně vypjatém stylu a potvrzuje, proč patří mezi nejsilnější série. Tento názor spolu se mnou sdílí i tisíce fanoušků „na internetech“. Příběh se znovu noří do hloubky osobních i mezihvězdných konfliktů.

Zabít nevinného a zachránit celé město, nebo nezabít a ohrozit lidi? To je dilema hodné superhrdiny.

Mark se po ničivém finále třetí řady snaží pomoci světu zotavit a zároveň se vyrovnat s vlastním pocitem viny a napjatými vztahy s přáteli i veřejností. Během toho, jakoby mimochodem, chrání Zemi před novými i starými hrozbami a také se pokouší podnikat a udržet relativně zdravý vztah s již zmiňovanou Atom Eve. O dalších rodinných vazbách nemluvě.

Hlavní linie se postupně, až na jednu doslova pekelnou odbočku, začíná soustředit na hrozbu Viltrumské říše a jejího mocného vůdce, a s tím související eskalující galaktický konflikt. Mark zase jednou objevuje, co znamená být hrdinou ve světě, kde hranice mezi dobrem a zlem nikdy nejsou černobílé.

Rodiče si nevybíráme. Ani Nolan to neměl jednoduché.

Za sebe už se pomalu obávám, kdo z hlavních postav se stane příští obětí nevyhnutelné závěrečné bitvy. Ukecaná postava Rexe Sloana, která to odnesla v minulé sérii a jejíž hlášky seriál vždy uměly pozvednout, mi nyní zatraceně chybí. Na koho dojde tentokrát?

Neporazitelný

  • Tvůrci: Robert Kirkman
  • Režie: Sol Choi, Dan Duncan, Shaun O’Neil, Ian Abando, Stephanie Gonzaga a Jason Zurek
  • Předloha: Robert Kirkman (komiks)
  • Scénář: Helen Leigh, Robert Kirkman, Adria Lang, Ross Stracke, Simon Racioppa
  • Hudba: John Paesano
  • Hrají: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Scott Aukerman, LeVar Burton, Bobby Moynihan, Seth Rogen, Mark Hamill, Walton Goggins, Chris Diamantopoulos a další.
  • Produkce: Dan Duncan, Shaun O’Neil, Marshell Becton
  • Casting: Jackie Sollitto, Christine Terry
  • Zvuk: Jeff Shiffman, Brad Meyer
  • Scénografie: Dou Hong

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Sídliště ve Svitavách nově hyzdí vysílač. Na střechu ho dát nešlo, říká starosta

Na sídlišti u vlakového nádraží ve Svitavách přibyl čtyřicet metrů vysoký...

Ve Svitavách vyrostl u sídliště 40 metrů vysoký mobilní vysílač. Necitlivě umístěná dominanta podle mnohých lidí hyzdí město. Na střechu některého z domů však podle starosty umístit nešla.

10. dubna 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Lidé zakopávali o zábradlí na liberecké náplavce, kraj ho odstranil

Lidé zakopávali o nízké zábradlí podél chodníku na nové náplavce u krajského...

O nízké zábradlí podél chodníku na nové náplavce u krajského úřadu v Liberci zakopávali lidé. Na nebezpečí upozornili na sociálních sítích. Po stížnostech ho kraj nechal odstranit.

10. dubna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Kadaň chce od kraje získat ztrátový školní statek, vznikla kvůli němu i petice

Školní statek Jezerka u Kadaně. (prosince 2025)

Radnice v Kadani na Chomutovsku bude jednat s Ústeckým krajem o převodu někdejšího školního statku Jezerka. Ztrátového podniku, který se nachází několik kilometrů od Kadaně, se chce kraj zbavit....

10. dubna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

10. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemný stříbrný poklad ve čtyřech džbánech. Městečko vystavuje unikátní nález

Mincovní poklad od Dolního Čepí v je nyní k vidění v nedvědickém infocentru.

Kdo by nechtěl najít poklad? Navíc stříbrný. Přehlídkou více než tří stovek mincí se nyní lidé mohou alespoň pokochat. Nálezy z okolí Dolního Čepí na Žďársku jsou teď k vidění v turistickém centru v...

10. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Padesátimetrový, nebo poloviční? Prostějované jdou k referendu o bazénu

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...

Obyvatelé Prostějova v sobotu rozhodnou o podobě dlouho připravovaného plaveckého bazénu. Stavbu totiž dlouhodobě provází spor, který se týká délky. Zatímco plavci ze zdejšího oddílu a část...

10. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Festival Beats for Love oznámil další hvězdu, v Dolních Vítkovicích zahraje DJ Alesso

Švédský DJ Alesso patří k největším hvězdám letošního festivalu elektronické...

Hvězda elektronické taneční scény DJ Alesso je další velkou hvězdou, která vystoupí na festivalu Beats for Love. Ten se letos uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích.

10. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Horská služba varuje před náledím v Krkonoších, turistům doporučuje nesmeky

ilustrační snímek

Horská služba vydala výstrahu před náledím v Krkonoších v okolí Špindlerova Mlýna, Labské boudy, Pece pod Sněžkou, Pomezních Bud a Slezského domu. Doporučuje...

10. dubna 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Sokolov chce změnit systém parkování, přibudou zóny i chytré kontroly

Cam - Car v ulici Dr. Davida Bechera v prvním dni ostrého provozu (1. července...

Sokolov chce změnit systém parkování v ulicích. V té souvislosti chystá novou studii dopravy v klidu, vyměnil v ulicích parkovací automaty, plánuje výstavbu odstavných parkovišť a zřízení parkovacích...

10. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Piráti a STAN mají koalici pro volby v H. Králové, pětkou exministr Dvořák

ilustrační snímek

Piráti a hnutí STAN budou v říjnových komunálních volbách v Hradci Králové kandidovat společně, koaliční smlouvu uzavřeli na konci března. Lídrem kandidátky...

10. dubna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Písek rozdělí v participativním rozpočtu tři miliony korun

ilustrační snímek

Písek letos opět rozdělí tři miliony korun v participativním rozpočtu. Obyvatelé města mohou své návrhy předkládat od 1. května do 30. června. O vítězných...

10. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

ÚOHS loni uložil za veřejné zakázky pokuty za více než deset mil. Kč

ilustrační snímek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) loni uložil na základě prvostupňových rozhodnutí v oblasti veřejných zakázek pokuty za více než deset milionů...

10. dubna 2026  13:10,  aktualizováno  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.