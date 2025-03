Tvůrci seriálu před lety uchopili superhrdinský žánr novým, svěžím způsobem. Občas šokujícím, krvavě brutálním, přesto ne tak podvratným a dospěláckým, jak to známe z jiného neméně úspěšného seriálového kousku od Amazonu - Bandy (The Boys). Nyní postupně nakoukávám epizody nadupané třetí sezony a těším se, kam se tenhle seroš bude ubírat dál.

Seriál Neporazitelný, respektive jeho třetí sezona, nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Ač má ústřední komiksový hrdina ve třetí řadě nový tmavý oblek, na plakátu figuruje ten starý.

Opět neporazitelný

Ve stručnosti shrňme, o čem Neporazitelný od svého začátku pojednává. Hlavní hrdina seriálu Mark Grayson (namlouvá jej Steven Yeun) je na začátku první sezony na první pohled vcelku průměrný středoškolák. Až na takovou drobnost, a to že je jeho otec Omni-Man (J.K. Simmons), nejmocnější hrdina planety a místní analogie Supermana. Jaký otec, takový syn, praví staré pořekadlo. V případě Marka ale není právě jednoduché vystoupit z rodičova stínu. Když se tedy otcovy schopnosti čerstvě projevují, přijímá ústřední hrdina superhrdinské jméno Neporazitelný (Invincible), aby se místo pořádného tréninku obratem znovu a znovu dostával do ostré akce.

Invincible je pořádně krvavá podívaná. Ústřední komiksový hrdina je pak jednou ze tří nejikoničtějších postav vydavatelství Image, které je trochu ve stínu vydavatelství Marvel a DC.

Nikdo ale naivního Marka, který po otci zdědil nadlidskou sílu, rychlost, odolnost a létání nedokáže připravit na to, co jej a jeho planetu brzo čeká. Jeho otec Viltruman, příslušník mimozemské rasy, která nemá se Zemí řekněme úplně hezké plány. Na konci první série tedy dochází nejen k nepříjemnému prozření, ale také souboji otce proti synovi. To končí Omni-Manovým opuštěním planety.

Nolan přišel na planetu Zemi kolem roku 1980 a se svými schopnostmi se rychle stal nejsilnějším hrdinou a dokonce často pomáhal superhrdinskému týmu Guardians of the Globe (Strážci Planety), ale nikdy nepřijal nabídku stát se plnohodnotným členem. Nolan si zvolil jméno Omni-Man.

Osudová druhá řada

Vizuálně slabší, leč příběhově naprosto opulentní seriálový animák pokračuje i ve své druhé sezoně v lehce provokativní hře s diváckými očekáváními. I díky nim se svým stylem vyprávění vymyká schematičnosti jiných zástupců komiksového žánru. Poté, co Markův otec všechny zradil, se hrdina na začátku druhé řady snaží plnit povinnosti, které jako Neporazitelný má, a zároveň řeší spousty osobních peripetií. Trable s holkou, vysokou školou či psychickou pohodou jeho čerstvě osiřelé matky ale obratem střídají mnohem globálnější potíže. Dojde i na urovnávání, nakousnutí tématu multivesmírů i nalezení nečekaného sourozence. Druhá série byla po dramaturgické stránce ještě chytřejší, než ta předchozí. Měla jedinou vadu. Hlavouni od Amazonu se rozhodli rozdělit řadu na dvě části s velkou časovou pauzou mezi nimi. Tušíte správně. Divácká spokojenost se kvůli tomu zrovna dvakrát nenásobila.

Oliver je fialový a neposlušný

Osudový seriál

Tvůrci Neporazitelného, jehož poslední osmé epizody třetí řady s názvem Takovejch řečí se dočkáme už za pár dní, výsledek utvářejí stále tak, jak to umějí nejlépe. Na jedné straně je seroš poctou superhrdinskému žánru, na té druhé si jde svojí vlastní pořádně osudovou a zábavně nepředvídatelnou cestou. Jestliže druhá řada naplno rozjela hru o to, zda je Mark schopen být superhrdinou, jakého lidstvo v současné problematické situaci potřebuje, třetí do tohoto tématu šlape ještě intenzivněji.

Neporazitelný má nového parťáka

Pochválit určitě zaslouží nejen podvratná linka s novým Markovým sourozencem, více prostoru pro charismatického Cecila, jenž drží ústředního hrdinu za vodítko otevřeněji než kdy dříve, stejně jako vesmírné dobrodrůžo Omni-Mana. Že nás čeká kulervoucí finále je myslím již nyní jisté. A jsme upřímně zvědav, co si pro nás tvůrci nachystají ve čtvrté řadě. Komiksové sešity o Neporazitelné, ač jsem milovníkem tohoto knižního žánru, načtené nemám. Proto mě Markovi nevyhnutelné útrapy, v němž se již dávno nezrcadlí jen marvelovský Spider-Man, mohou, alespoň doufám, i nadále pouze pozitivně překvapovat.