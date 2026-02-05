Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?
Veronika Kolajová na řece Moravě

Veronika Kolajová na řece Moravě | foto: ARCHIV Metro.cz

Karel Kopeček s kaprem, který se nerad fotí
Radek Filip se synem Hubertem. Syn zdolal šupináče, který měl kolem 15...
Markéta Marková, mistryně světa v casting sportu
Kateřina Marková, mistryně světa v casting sportu
Pro sportovní rybáře není největším úlovkem jen samotná ryba, ale i fotografie, která okamžik vítězství zachytí. Jenže ryby mají vlastní hlavu a často se rozhodnou spolupracovat přesně opačně, než by si rybář přál. Výsledkem jsou komické záběry a historky, které se pak u vody vyprávějí ještě dlouho. Přinášíme výběr těch nejpovedenějších „nepovedených“ rybářských fotografií.

Neposlušný tloušť

Tlouště ulovila Veronika Kolajová na řece Moravě. Radost z úlovku byla obrovská, ale ve chvíli, kdy přišlo na focení, začal souboj o hlavní roli. Ryba se kroutila, klouzala a odmítala spolupracovat, zatímco Veronika se snažila udržet úsměv i úlovek pohromadě. Výsledek? Na fotografii jednoznačně vítězí rybářka. „Jakmile jsem ho zvedla, rozhodl se, že se fotit nebude. Asi gentleman – nechtěl vypadat lépe než já,“ směje se Veronika s odstupem času.

Fackující siamák

Šon Chung si ze zahraničí přivezl opravdu výjimečný zážitek – ulovení kapra siamského. Během focení se ale ryba rozhodla dát jasně najevo, že už má dost pozornosti. Prudký výpad ocasní ploutví skončil přímou „fackou“ do Šonovy tváře. „V tu chvíli jsem pochopil, že siamský kapr má nejen sílu, ale i smysl pro načasování,“ komentuje snímek rybář, jehož výraz mluví za vše.

Šon s kaprem siamským. Ten rybáři dal co proto.

Levitující pstruh

Levitace prý patří do světa kouzel, ale Katka Marková – mnohonásobná mistryně světa v casting sportu – dokazuje opak. Na fotografii s pstruhem duhovým si všímavější čtenáři všimnou jedné věci: Katka rybu v okamžiku zmáčknutí spouště vůbec nedržela.

Markéta Marková, mistryně světa v casting sportu

„Přísahám, že jsem ho v té chvíli neměla v rukách. Prostě si na moment zapózoval sám,“ směje se Katka. Její klidný výraz pak celé scéně dodává punc dokonalé samozřejmosti.

Rozverný perlín

Zdá se, že u Marků mají na vtipné rybářské fotografie zvláštní talent. Sestra Kateřiny Markové Markéta se může pochlubit snímkem s perlínem, který focení zásadně odmítal. Fotografie vznikla na rybářských závodech a ryba se postarala o pořádnou dávku pohybu i chaosu. Jak Markéta na závodech skončila, nám neprozradila. Pokud by se ale hodnotila kreativita a humor, vítězství by měla v kapse.

Kateřina Marková, mistryně světa v casting sportu

Neposlušná samospoušť

Svůj snímek popsali rybář Radek Filip, který jinak loví hlavně dravce. Tentokrát ale vyrazil se synem Hubertem na kapry. Hubert zdolal krásného šupináče kolem 15 kilogramů, jenže při focení ryba ne a ne zůstat v klidu.

Radek Filip se synem Hubertem. Syn zdolal šupináče, který měl kolem 15 kilogramů.

„Dohodli jsme se, že kapra budu držet já a Hubert obslouží samospoušť. Fotky prý budou lepší,“ vypráví Radek. Když se nemrskal kapr, mrskal se Hubert – a výsledkem je jediná použitelná fotografie. „Ale ty vzpomínky za to stojí,“ dodává pro Metro.

Škleb místo úsměvu

S nepovedeným focením má zkušenost i autor tohoto článku. Krásný kapr se rozhodl dát jasně najevo, že focení není jeho oblíbená disciplína. Nejenže při dopadu na podložku rybáře důkladně zlil vodou, ale výsledný výraz ve tváři má k úsměvu hodně daleko. I takové momenty ale k rybařině patří.

Výzva pro čtenáře

Máte doma podobně vtipnou fotografii s rybou? Pošlete ji redakci deníku Metro na e-mail dopisy@metro.cz.

Pět snímků, které redakce vybere, odmění dvěma vstupenkami na rybářský veletrh For Fishing, který se už za pár dní koná v pražských Letňanech. Více o veletrhu se dočtete v boxu níže.

Rybářský veletrh

  • Festival For Fishing, na který můžete vyhrát vstupenky, je rybářský veletrh.
  • Každoročně se zde představují nové trendy, prezentace jednotlivých rybolovných technik. Na místě budou i přednášky odborníků.
  • Festival proběhne v pražských Letňanech od 19. do 22. února.

Děti si v muzeu v Poličce vyzkouší práci hasičů v interaktivní herně

ilustrační snímek

Muzeum v Poličce na Svitavsku věnuje novou výstavu hasičům. Návštěvníky seznámí s tím, jak hasiči v minulosti hasili oheň, jaké měli vybavení, techniku i...

5. února 2026  16:25,  aktualizováno  16:25

