Pro sportovní rybáře není největším úlovkem jen samotná ryba, ale i fotografie, která okamžik vítězství zachytí. Jenže ryby mají vlastní hlavu a často se rozhodnou spolupracovat přesně opačně, než by si rybář přál. Výsledkem jsou komické záběry a historky, které se pak u vody vyprávějí ještě dlouho. Přinášíme výběr těch nejpovedenějších „nepovedených“ rybářských fotografií.
Neposlušný tloušť
Tlouště ulovila Veronika Kolajová na řece Moravě. Radost z úlovku byla obrovská, ale ve chvíli, kdy přišlo na focení, začal souboj o hlavní roli. Ryba se kroutila, klouzala a odmítala spolupracovat, zatímco Veronika se snažila udržet úsměv i úlovek pohromadě. Výsledek? Na fotografii jednoznačně vítězí rybářka. „Jakmile jsem ho zvedla, rozhodl se, že se fotit nebude. Asi gentleman – nechtěl vypadat lépe než já,“ směje se Veronika s odstupem času.
Fackující siamák
Šon Chung si ze zahraničí přivezl opravdu výjimečný zážitek – ulovení kapra siamského. Během focení se ale ryba rozhodla dát jasně najevo, že už má dost pozornosti. Prudký výpad ocasní ploutví skončil přímou „fackou“ do Šonovy tváře. „V tu chvíli jsem pochopil, že siamský kapr má nejen sílu, ale i smysl pro načasování,“ komentuje snímek rybář, jehož výraz mluví za vše.
Levitující pstruh
Levitace prý patří do světa kouzel, ale Katka Marková – mnohonásobná mistryně světa v casting sportu – dokazuje opak. Na fotografii s pstruhem duhovým si všímavější čtenáři všimnou jedné věci: Katka rybu v okamžiku zmáčknutí spouště vůbec nedržela.
„Přísahám, že jsem ho v té chvíli neměla v rukách. Prostě si na moment zapózoval sám,“ směje se Katka. Její klidný výraz pak celé scéně dodává punc dokonalé samozřejmosti.
Rozverný perlín
Zdá se, že u Marků mají na vtipné rybářské fotografie zvláštní talent. Sestra Kateřiny Markové Markéta se může pochlubit snímkem s perlínem, který focení zásadně odmítal. Fotografie vznikla na rybářských závodech a ryba se postarala o pořádnou dávku pohybu i chaosu. Jak Markéta na závodech skončila, nám neprozradila. Pokud by se ale hodnotila kreativita a humor, vítězství by měla v kapse.
Neposlušná samospoušť
Svůj snímek popsali rybář Radek Filip, který jinak loví hlavně dravce. Tentokrát ale vyrazil se synem Hubertem na kapry. Hubert zdolal krásného šupináče kolem 15 kilogramů, jenže při focení ryba ne a ne zůstat v klidu.
„Dohodli jsme se, že kapra budu držet já a Hubert obslouží samospoušť. Fotky prý budou lepší,“ vypráví Radek. Když se nemrskal kapr, mrskal se Hubert – a výsledkem je jediná použitelná fotografie. „Ale ty vzpomínky za to stojí,“ dodává pro Metro.
Škleb místo úsměvu
S nepovedeným focením má zkušenost i autor tohoto článku. Krásný kapr se rozhodl dát jasně najevo, že focení není jeho oblíbená disciplína. Nejenže při dopadu na podložku rybáře důkladně zlil vodou, ale výsledný výraz ve tváři má k úsměvu hodně daleko. I takové momenty ale k rybařině patří.
