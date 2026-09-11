Auto vlastní 84 procent českých rodin. Za volant ale stále usedají muži. Ženy řídí zhruba v polovině domácností a jen každá pátá si myslí, že je lepší řidič než její partner. Klíčky od rodinného vozu navíc dostává téměř každé šesté dospělé dítě. Vyplývá to z průzkumu Uniqua, který realizovala agentura NMS.
České rodiny stráví v autě v průměru téměř tři hodiny týdně. Více než čtyřicet procent domácností přitom vlastní dvě a více aut. Nejvíce času na cestách tráví takzvané patchworkové rodiny, kde partneři vychovávají i děti z předchozích vztahů. Důvodem může být jejich pravidelné převážení mezi dvěma domácnostmi při střídavé péči.
„Auto je pro rodiny s dětmi často jediný způsob, jak se v průběhu týdne vůbec setkat – na cestě do školy, na kroužek či k prarodičům,“ vysvětluje Lucie Urválková z Uniqua.
Volant stále patří hlavně mužům
Muži usedají za volant zhruba ve čtyřech z pěti vícečlenných domácností s autem, ženy přibližně v polovině. Samy si navíc často příliš nevěří. Jen 23 procent žen si myslí, že řídí lépe než jejich partner, přestože mohou za volantem trávit podobně času. Tradiční rozdělení rolí je nejsilnější u starších párů, takzvaných empty nesters. Po odchodu dětí z domova se za volant podle průzkumu častěji vracejí muži.
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Klíčky dostává i dospělé dítě
V sedmnácti procentech domácností s autem občas řídí také plnoleté dítě. Pokud už mu rodiče auto půjčí, většinou ho příliš neomezují. V 87 procentech případů může jezdit kdykoli a kamkoli, nejen po známých trasách. Platí také, že čím bohatší rodina, tím dříve pustí dítě za volant. Na Slovensku je tento rozdíl ještě výraznější – ve vysokopříjmových domácnostech řídí děti až ve 38 procentech případů.
Mladí řidiči přitom patří mezi rizikovější skupiny na silnicích. Ani zkušený řidič navíc nemůže ovlivnit chování ostatních, počasí nebo technickou závadu.
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Loni zemřelo na silnicích 427 lidí
Podle Policie ČR se v roce 2025 v Česku stalo 85 518 dopravních nehod, při kterých zemřelo 427 lidí. Pro rodiny, které auto využívají každý den, může nehoda nebo porucha znamenat výrazný zásah do běžného života. Automobil totiž není jen dopravním prostředkem, ale pro řadu domácností také nezbytnou součástí každodenního fungování. Od cest do práce a školy až po kroužky a návštěvy příbuzných.