Systém vznikl na Slovensku v roce 2023 a v současnosti funguje ve více než 300 školách, kde ho používá přes sto tisíc žáků. Podle zakladatelů Jany a Ondreje Baginových byla jeho inspirací běžná rodičovská zkušenost. Při hledání vhodného čtení pro děti zjistili, že moderní digitální knihovna určená přímo školám prakticky neexistuje.
KUBOT
Výsledkem je platforma, která kombinuje knihy, pedagogické nástroje a prvky herního prostředí. Česká verze nabízí více než patnáct set titulů v češtině a angličtině a umožňuje například přepnout text do speciálního písma pro děti s dyslexií. Podstatnější než samotný katalog knih je ale analytická část systému. Učitelé vidí, jak rychle děti čtou, kde se v textu zastavují a zda obsahu rozumějí. Platforma tak podle autorů nehodnotí pouze aktivitu, ale kvalitu čtení. „Nesledujeme jen čas u knihy, ale to, co si dítě z textu skutečně odnáší,“ říká spoluzakladatelka a ředitelka projektu Jana Baginová.
Hodnocení vychází z principů revidované Bloomovy taxonomie. Žáci odpovídají na otázky, shrnují text vlastními slovy a aplikují informace v nových situacích. Systém sleduje, zda se postupně posouvají k náročnějším textům a jak se jejich schopnosti vyvíjejí v čase.