Nejlepší, po čem mohou lidé v létě sáhnout, je podle lékařů pitná voda, neslazená minerálka, případně slabý, neslazený čaj.
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„Především starší lidé často nemají žízeň, takže je přirozeně nic nenutí pít. Někteří žijí sami a nikdo jim během dne nepřipomene, aby se napili. Proto svým pacientům radím stavět si různě do cesty pohárky s vodou, aby si pomocí vizuálního vjemu uvědomili, že je potřeba se napít.
Ideální je rozmístit je po bytě na místa, kolem kterých často procházejí,“ nabádá praktický lékař Josef Štolfa. Mladší generaci radí sledovat množství vypitých tekutin v závislosti na jejich fyzické aktivitě, třeba v mobilní aplikaci.
Bylinky v nápojích mohou být zrádné
Zatímco alkohol a kofein by už většina lidí do ideálního pitného režimu nejspíš nezařadila, bylinky by z odvodňování organismu podezíral málokdo. „Bylinky obsažené v čajích mohou být nebezpečné v tom, že snižují, případně zvyšují účinky některých léčivých přípravků.
Na to je třeba dávat si pozor a pozorně číst příbalové letáky. Například heřmánek nebo máta mají tendenci mírně vysušovat a dehydrovat, takže stejně jako káva nebo silné čaje nejsou pro doplnění tekutin dobré,“ dodává Štolfa.
I vodu je třeba pít s mírou
Stejně jako nedostatek vody je ale pro tělo nebezpečný i její přebytek. „Naše krev má určité množství minerálů a dalších látek. Pokud člověk pije extrémní množství vody, tělo ji nezvládne prostřednictvím potu a moči vylučovat, a dojde tak k naředění těchto minerálů, především sodíku.
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Ten přitom v pomáhá udržovat rovnováhu tekutin v buňkách i mimo ně. V konečném důsledku může dojít k otoku mozku nebo srdečnímu selhání,“ popisuje Jan Doleček, taktéž praktický lékař.
Přílišnému pití vody by se podle něj měli vyhnout pacienti, kteří se léčí se srdečními chorobami. Na nadměrné zavodnění může upozornit pulzující bolest hlavy, nevolnost a zvracení a celková únava organismu.
Doplňte minerály
Pocení je součástí přirozeného fyziologického procesu, kterým se naše tělo snaží v horkých dnech ochladit náš organismus na teplotu kolem 37 °C. Součástí potu je kromě vody také určité množství minerálů, především sodík, draslík nebo třeba vápník. Při fyzických výkonech, které doprovází vyšší míra pocení, o ně přicházíme.
Doplnit potřebné látky pomůže pestrá a vyvážená strava, popřípadě minerální voda. „Díky svému složení jsou minerální vody vhodné i v určitých situacích – například při sportu, horečce nebo průjmových onemocněních, kdy dochází nejen ke ztrátám tekutin, ale i minerálních látek,“ říká Věra Boháčová, nutriční terapeutka z Aqualife Institutu.
Praktik Doleček také doporučuje: „Rychlé dodání minerálů zajistí také elektrolytové nápoje. Vždy je však třeba zvážit, jaký energetický výdej mě čeká. Rozhodně bych z toho nedělal návyk. Elektrolytové nápoje využijeme především při delších sportovních aktivitách, jako je třeba maraton, kdy kvůli většímu pocení a energetickému výdeji přichází tělo o vápník a hořčík, a hrozí tak svalové křeče a únava.“
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