Nestačí jen pít. Odborníci radí, kolik vody tělo potřebuje a čemu se vyhnout

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  16:00
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Pokud stoupají teploty nad třicítku, tělo by mělo přijmout i tři litry tekutin...

Pokud stoupají teploty nad třicítku, tělo by mělo přijmout i tři litry tekutin denně. | foto: MAFRA

Pokud stoupají teploty nad třicítku, tělo by mělo přijmout i tři litry tekutin...
Pokud stoupají teploty nad třicítku, tělo by mělo přijmout i tři litry tekutin...
Pokud stoupají teploty nad třicítku, tělo by mělo přijmout i tři litry tekutin...
Pokud stoupají teploty nad třicítku, tělo by mělo přijmout i tři litry tekutin...
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Bolest hlavy, nevolnost, malátnost či roztěkanost jsou první známky dehydratace – tedy nedostatečného zavodnění organismu. Dlouhodobý nedostatek vody v těle pak postupně vede k poškození orgánů, zejména ledvin. Podle odborníků by měl zdravý dospělý člověk denně vypít 30–40 mililitrů vody na kilogram tělesné hmotnosti. V létě, kdy může tělo vypotit dokonce 1,5–3 litry za den, je třeba množství ještě zvýšit.

Nejlepší, po čem mohou lidé v létě sáhnout, je podle lékařů pitná voda, neslazená minerálka, případně slabý, neslazený čaj.

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„Především starší lidé často nemají žízeň, takže je přirozeně nic nenutí pít. Někteří žijí sami a nikdo jim během dne nepřipomene, aby se napili. Proto svým pacientům radím stavět si různě do cesty pohárky s vodou, aby si pomocí vizuálního vjemu uvědomili, že je potřeba se napít.

Ideální je rozmístit je po bytě na místa, kolem kterých často procházejí,“ nabádá praktický lékař Josef Štolfa. Mladší generaci radí sledovat množství vypitých tekutin v závislosti na jejich fyzické aktivitě, třeba v mobilní aplikaci.

Minerální vody v lázních jsou také zdroj tekutin, ale platí pro ně, že všeho s mírou“.

Bylinky v nápojích mohou být zrádné

Zatímco alkohol a kofein by už většina lidí do ideálního pitného režimu nejspíš nezařadila, bylinky by z odvodňování organismu podezíral málokdo. „Bylinky obsažené v čajích mohou být nebezpečné v tom, že snižují, případně zvyšují účinky některých léčivých přípravků.

Káva je oblíbený nápoj, ale jako doplnění tekutin v těle by sloužit neměla.

Na to je třeba dávat si pozor a pozorně číst příbalové letáky. Například heřmánek nebo máta mají tendenci mírně vysušovat a dehydrovat, takže stejně jako káva nebo silné čaje nejsou pro doplnění tekutin dobré,“ dodává Štolfa.

I vodu je třeba pít s mírou

Stejně jako nedostatek vody je ale pro tělo nebezpečný i její přebytek. „Naše krev má určité množství minerálů a dalších látek. Pokud člověk pije extrémní množství vody, tělo ji nezvládne prostřednictvím potu a moči vylučovat, a dojde tak k naředění těchto minerálů, především sodíku.

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Ten přitom v pomáhá udržovat rovnováhu tekutin v buňkách i mimo ně. V konečném důsledku může dojít k otoku mozku nebo srdečnímu selhání,“ popisuje Jan Doleček, taktéž praktický lékař.

Přílišnému pití vody by se podle něj měli vyhnout pacienti, kteří se léčí se srdečními chorobami. Na nadměrné zavodnění může upozornit pulzující bolest hlavy, nevolnost a zvracení a celková únava organismu.

Doplňte minerály

Pocení je součástí přirozeného fyziologického procesu, kterým se naše tělo snaží v horkých dnech ochladit náš organismus na teplotu kolem 37 °C. Součástí potu je kromě vody také určité množství minerálů, především sodík, draslík nebo třeba vápník. Při fyzických výkonech, které doprovází vyšší míra pocení, o ně přicházíme.

Doplnit potřebné látky pomůže pestrá a vyvážená strava, popřípadě minerální voda. „Díky svému složení jsou minerální vody vhodné i v určitých situacích – například při sportu, horečce nebo průjmových onemocněních, kdy dochází nejen ke ztrátám tekutin, ale i minerálních látek,“ říká Věra Boháčová, nutriční terapeutka z Aqualife Institutu.

Pokud stoupají teploty nad třicítku, tělo by mělo přijmout i tři litry tekutin denně. A také se zchladit na koupališti.

Praktik Doleček také doporučuje: „Rychlé dodání minerálů zajistí také elektrolytové nápoje. Vždy je však třeba zvážit, jaký energetický výdej mě čeká. Rozhodně bych z toho nedělal návyk. Elektrolytové nápoje využijeme především při delších sportovních aktivitách, jako je třeba maraton, kdy kvůli většímu pocení a energetickému výdeji přichází tělo o vápník a hořčík, a hrozí tak svalové křeče a únava.“

Ne vše hydratuje

  • Kávu, alkohol, silné čaje, polévky ani mléko do pitného režimu nezapočítáváme. Přestože našemu tělu dodávají tekutiny, obsahují často složky, které mají odvodňující účinky nebo jsou náročné na zpracování.
  • „U všeho, co pijeme, je třeba sledovat složení. Řada nápojů totiž kromě likvidních složek obsahuje i spoustu jiných látek. Ty pak tělo zatěžují, protože je musí zpracovat. Proto je vhodné naředit sladké džusy či šťávy vodou. U sportovců často vidím, že pijí iontové nápoje, které kromě minerálů obsahují například kreatin, vitamíny nebo cukry. I tyto nápoje doporučuji doplnit obyčejnou vodou,“ radí Josef Štolfa.
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