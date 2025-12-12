Je libo si vizuálně zatopit ve stylu pseudohistorických Bridgertonových? Ohřát si zadek jako Zaklínač? Roztomile odpočívat u plamenů jako Tlapková patrola? Nebo proměnit televizi v krb záporáka Bílého koně ze Hry na oliheň a přemýšlet u toho, jak chutná moc? Nebo to máte rádi horké podobně jako francouzští Vlkodlaci z Temného Hvozdu? Ať už zvolíte cokoli, pozor, ať se nespálíte — respektive ať z té nekonečné smyčky nezešílíte.
Krby nejen od Netflixu proto nechyběly ani v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Vypečená podívaná s tajným sdělením?
„Už někdo viděl to video ze Hry na oliheň s hořícím krbem? Je to hodina jenom hořícího krbu s červenozelenou panenkou a dvěma růžovýma vojáčkama nad krbem z kanceláře toho maskovanýho dozorce.“
Tento krásný komentář shrnující „děj“ rok starého počinu, jejž na Netflixu najdete pod názvem Hra na oliheň: Oheň v krbu, jsem našel na Redditu. Diskuzní vlákno, kde se tematické krbové video řeší, je vůbec plné pokladů.
Někteří uživatelé si podle svých slov myslí, že do videa tvůrci seriálu poschovávali skrytá sdělení či symboly – takzvané easter eggy. Jiní hledali v praskání morseovku nebo tajnou scénu na konci smyčky. „Video vyšlo těsně před Vánocema. Myslím, že to byla spíš jen možnost pro lidi, co chtěj na pozadí krb, jako hodně lidí o Vánocích. Už si nejsem jistej, ale jedna z našich místních televizí dávala ráno celé hodiny Vánoční poleno - prostě jen několik hodin hořících polen – a to dělali už dřív, než jsem se narodil,“ komentuje pragmaticky uživatel s přezdívkou JayBxNY.
Praskání dříví v krbu ve 4K
Nejen v Česku, ale podle serveru FlixPatrol i v mnoha dalších zemích světa ovládl streamovací službu Netflix „snímek“ s názvem Praskání dříví v krbu ve 4K. Jedná se doslova jen o video praskajícího dřeva v krbu vytvořené jistým Georgem Fordem. Katalog Netflixu od té doby čítá desítky dalších variant tohoto typu videí.
Pomineme-li výše zmíněné krby jako vystřižené ze seriálových hitů streamovacího giganta, „svůj“ krb má dokonce i sprostá dvojka Rick a Morty na HBO Max. Pokud však zůstaneme u Netflixu, najdeme tu ještě řadu nebrandovaných titulů. Objevují se pod názvy jako Rustic Cabin Fireplace, Mid-Century Modern Fireplace, White Christmas Fireplace, Fireplace for Your Home: Classic Crackling Fireplace či Fireplace for Your Home: Crackling Birchwood Fireplace. Všechny si jsou podobné jako vejce vejci.
Stranger Things 5 má na Netflixu opět fenomenální soundtrack. Kde se tvůrci „tajně“ inspirovali?
Netflixu však tato videa nahánějí kliky, potažmo i nakoukané hodiny, prakticky zadarmo. Řada domácností, které nevlastní skutečný krb, tak zjevně sahá po této více či méně šikovné alternativě, jež může lehce přikrášlit atmosféru. Tato kulisa má navíc tu výhodu, že tam nikdo nepokřikuje, nežvatlá a nestřílí — tedy ani neruší.
Atmosféru dotvoří i YouTube
Závěrem je třeba dodat, že pokud bažíte po virtuálních plamenech a nemáte předplacený Netflix či jinou platformu, není všem dnům konec. Pokud vlastníte smart TV, otevřete aplikaci YouTube a vyhledejte „virtuální krb“ nebo „fireplace crackling“. Nabídka je široká: od minimalistických videí až po krby s realistickým praskáním dřeva. Stačí vybrat, pustit a nechat obraz i zvuk naplnit váš pokoj pohodou.
A pokud vaše televize moc chytrosti nepobrala, připojte notebook k televizi přes HDMI, spusťte video a máte krb na velké obrazovce. Zvuk i obraz se rázem přenesou do vašeho obýváku.