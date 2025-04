„Ti si musí nově pořídit minimálně tarif Oneplay Komfort, po přechodovém období za 199 Kč. Umožňuje sledování na jednom zařízení, pro sledování na třech zařízení je nutné připlatit dalších 99 korun,“ komentoval před pár dny změnu Martin Thienel ze srovnávacího webu Kalkulátor.cz. Operátor zákazníky O2 TV postupně převádí do Oneplay, a to až do června.

Výhody nové služby

Oneplay nabízí až 142 televizních kanálů a k tomu knihovnu s více než dvěma tisíci tituly, které se každý týden aktualizují. Všechny jsou navíc v češtině. Součástí knihovny je nadále i vlastní produkce Voyo, respektive teď už Oneplay Originál. Tam kromě nejnovější druhé řady Krále Šumavy najdete aktuálně třeba série Metoda Markovič Hojer či Studna a také oblíbenou reality show Survivor. Oblíbené a zachované je i zpětné zhlédnutí pořadů až sedm dní po odvysílání nebo neomezené nahrávání až na třicet dní.

Co se chystá letos

Televize Nova minulý týden představila, jaké pořady chystá pro letošní rok coby takzvané Oneplay original. Na svojí streamovací službu chce namíchat koktejl z osvědčených dramat, většinou podle skutečných událostí, komedie Oddíl B od tvůrců úspěšného Mostu a nemají chybět ani nejpopulárnější reality show.

Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)

Skutečný příběh zmapuje kupříkladu šestidílná série Monyová. Tereza Ramba si v ní zahraje spisovatelku Simonu Monyovou, autorku mnoha knih o často toxických vztazích, podle jejíž předloh vznikly filmy Tchyně a uzený, Roznese tě na kopytech či Sebemilenec. Na domácí násilí se zaměří dokumentární série Za zavřenými dveřmi. Reálnou kauzu prozkoumá také drama Spřízněná duše.

Co na to konkurence

Reakce konkurence na nástup služby Oneplay na sebe nenechala příliš dlouho čekat. Nejdříve tu byly slevové nabídky na „odlákání“ od zmiňované služby TV Nova, před pár týdny pak přišel se svou troškou do mlýna i T-Mobile. Tomu se povedlo dohodnout s Netflixem něco jako společný výhodnější balíček služeb. Streamovací platforma Max chce také svůj kus koláče. V uplynulých dnech lehce proměnila svůj vzhled, takzvaně vizuálním rebrandingem, díky čemuž se vzhledově nevrátila k mateřské HBO.

Chytře na to jde i služba Amazon Prime video. Služba stále zůstává bezkonkurenčně nejlevnější, a to i přesto, že nedávno zdražila na téměř dvojnásobek původní částky. Již nějaký ten pátek uživatelé nově platí nikoliv 79, ale 149 korun za měsíc. V přímém srovnání s konkurencí a největšími hráči na trhu ale Amazon zůstává pořád jednou z vůbec nejlevnějších služeb. Nižší ceny nabízí pouze česká prima+, která svůj tarif s reklamami nabízí za 99 korun měsíčně, premium tarif bez reklam si u ní můžete pořídit také za 149 korun.