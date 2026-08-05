Netflix našel nového Langdona. Pražskou adaptaci Dana Browna povedou slavní manželé

Metro.cz
  17:00
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Zleva: Rebecca Hall a Morgan Spector mají pomoci odstartovat novou úspěšnou...

Zleva: Rebecca Hall a Morgan Spector mají pomoci odstartovat novou úspěšnou sérii o symbologovi Langdonovi. | foto: Profimedia.cz

Hanks ve druhé adaptaci Browna Andělé a démoni
Dan Brown a jeho román Tajemství všech tajemství, podle nějž vzniká...
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V pražské adaptaci nového románu Dana Browna hrají slavní manželé Morgan Spector a Rebecca Hall. Netflix slibuje osmihodinový thriller, který vrátí Roberta Langdona do centra dění a využije kulisy české metropole i její alchymistickou minulost. Více o chystaném seriálu přináší redaktor webu Kinobox.cz Jakub Vopelka.

Chystaná seriálová adaptace nového románu Dana Browna Tajemství všech tajemství (The Secret of Secrets) přesouvá ikonického symbologa Roberta Langdona na Netflix a slibuje výraznou obrodu dřívější filmové značky. V hlavních rolích se představí reální manželé Morgan Spector a Rebecca Hall, zatímco pozici showrunnera přebírá osvědčený televizní tvůrce Carlton Cuse. Natáčení proběhne přímo v kulisách české metropole ještě letos.

Pět filmových a televizních adaptací ustavilo Roberta Langdona, nejvíce asociovaného s tváří Toma Hankse, jako osamělého akademika, jehož nahodile doprovázejí různé ženské postavy. Obsazení Morgana Spectora a Rebeccy Hall do ústředních úloh Langdona a Katherine Solomonové tuto dynamiku zásadně mění. Skutečnost, že jde o reálný manželský pár s propletenou divadelní i filmovou minulostí, dává projektu nečekaný osobní přesah. Hall má navíc cit pro dramatické i žánrové role, i když komerční publikum ji nejvíce zná z hollywoodské Godzilly, a Spector dal v seriálu Pozlacený věk na odiv charizma s lehkým nádechem nebezpečí. Jejich přirozená interakce může zvednout úroveň dialogových scén, které u Browna často slouží jen jako rychlé vysvětlování absurdních šifer.

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Seriálový formát dává Brownovi větší prostor

Jejich interakci povede showrunner Carlton Cuse, jenž má za sebou projekty jako Ztraceni nebo Jack Ryan a přesně ví, jak budovat napětí v epizodickém formátu. Brownovy spekulativní fikce včetně Šifry mistra Leonarda a Andělů a démonů stojí na zběsilém tempu a překvapivých dějových zvratech na konci každé kapitoly. Právě formát navazujícího seriálu tak spisovatelově dosud poslední knize vyhovuje mnohem více než dvouhodinová filmová stopáž, do níž museli tvůrci filmové trilogie s Tomem Hanksem stlačit hromadu expozice. Slibované propojení futuristické vědy s mystickým vyprávěním z pražských ulic tak dostane dostatek prostoru k dýchání.

Hanks ve druhé adaptaci Browna Andělé a démoni

Praha jako nové centrum Langdonových záhad

Skutečnost, že nákladná produkce zavítá přímo do České republiky a příběh pražskou tematiku neobchází, je pro lokální publikum značným lákadlem. Historické centrum, alchymistická minulost i novodobé vědecké instituce nabízejí vizuální pozadí, které se odlišuje od klasických amerických či románských kulis předchozích dílů. I skepse je ale namístě. Brown nemá v literární obci dvakrát ctihodné jméno a dosavadní adaptace, ač zpočátku kasovně dominantní, vždy odcházely s kritickým výpraskem. Značka ztratila i věrné fanoušky po neúspěšné seriálové adaptaci Ztraceného symbolu, ale Cuse vstupuje na kulturní bojiště s hlavou vztyčenou.

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Vědomí, alchymie a šifry staré Prahy

Tvůrce nadšeně vyhlíží produkci vrstevnaté osmihodinové série, jejíž fantastický, strhující i milostný příběh podnětně zatne zuby do samotného lidského vědomí. Postava Katherine se v románu v České republice věnuje průlomovému výzkumu na pomezí moderní kvantové fyziky a starověkého hermetismu. Tvrdí, že se jí podařilo vědecky dokázat existenci lidského vědomí jako měřitelné síly a dešifrovat rukopis, který odkazuje na ztracené alchymistické učení z doby panování císaře Rudolfa II. Když je za záhadných okolností unesena i s klíčovými daty a tajemným artefaktem, Langdon zase jednou čelí tajemným bratrstvům i ultrakonzervativní vědecké frakci, která se snaží zabránit tomu, aby se technologie zmocnila veřejnost. Záhadolog se noří do šifer ukrytých v architektuře staré Prahy – od Klementina přes staroměstský orloj až po tajemná schodiště Pražského hradu – a snaží se zabránit zneužití objevu, který by mohl změnit lidské chápání reality.

Dan Brown a jeho román Tajemství všech tajemství, podle nějž vzniká připravovaný seriál Netflixu o Langdonovi

Další hollywoodská mise pro Českou republiku

V sázce je tedy opravdu mnoho a Cuse, jenž Brownovy romány považuje za fascinující, se principiálně zase tolik nevzdálí od seriálu Zámek a klíč, který pro Netflix před několika lety vytvářel. Česko tímto projektem otevírá brány další hollywoodské velkoprodukci po seriálu Blade Runner 2099 či novince Resident Evil.

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