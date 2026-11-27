„Líbí se mi tam nejvíc Popelka, ale i všechny další věci, co se tam dějou. Mám to ráda, když je to celý naopak.“ Kdyby tenhle hodnotící článek, v němž řešíme novinku od Neflixu jménem Neségry, vzala na paškál moje dcerka, obsahoval by pouze tuhle jedinou větu. Za sebe ovšem cítím potřebu doplnit ještě několik dalších řádek. Například přidám to, že největší předností Neséger je samotný nápad. Kolikrát jsme už viděli Popelku zpracovanou nejrůznějšími způsoby? A kolikrát se tvůrci rozhodli zaměřit na postavy, které obvykle stojí na druhé straně příběhu?
Film Neségry nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
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Když už nechcete být za ty zlé
Hlavní hrdinkou staronového příběhu je „pseudoemařka“ Lilith (v originále ji namlouvá Ali Wong, v češtině moje oblíbenkyně Lucie Köhlerová). Zatímco Popelka je miláčkem okolí, její nevlastní sestra opatřená zmiňovaným jménem má pocit, že stojí neustále v jejím stínu. Připadá si přehlížená, nepochopená a rozhodně se nechce smířit s rolí té protivné sestry, kterou jí ostatní, souhrou několika okolností, omylem přisoudili. Když se pak dotyčná rozhodne ukrást víle Kmotřičce kouzelnou hůlku, rozpoutá tím, nejen na královském plese, pořádný chaos.
Společně se svou vlatní sestrou Margot, a následně i se samotnou Popelkou, se dostává do kaskády situací, které rozhodně nemá pod kontrolou. Najednou už nejde jen o pohádkový bál, prince a střevíček. Do popředí se dostávají vztahy mezi sestrami, vzájemné pochopení a otázka, jestli jsme si o některých lidech nevytvořili názor až příliš rychle. Jo, a taky je tu jeden brutálně sexy trol! A cestuje se tu v čase, tak trochu..
Co na Neségry říkají diváci?
Neségry si získávají pozornost především díky již zmiňovanému netradičnímu pohledu na známou pohádku. Pozitivně vyznívá kupříkladu recenze slovenského filmového webu Plotpoint.sk, která oceňuje originální nápad, povedenou animaci, humor a především důraz na vztahy mezi sestrami. S autorem zmiňovaného textu lze určitě souhlasit v tom, že právě sourozenecká rivalita, vzájemné nepochopení a postupné hledání cesty k sobě navzájem patří k nejsilnějším stránkám filmu.
Nelze však zastírat ani slabší místa. Jak vám povím nejen já, ale i kritici z Plotpointu, příběh se místy zuby nehty drží osvědčených pohádkových postupů, některé zvraty jsou předvídatelné a film nepřináší nijak převratné zpracování známé látky. Navíc dodám, že s postavou „zlé“ sestry, která se napravila, v minulosti pracoval i samotný Disney. Kladnou, respektive napravenou sestrou je ovšem v jeho podání Anastázie. Její proměna začíná už ve 2. díle, Popelka 2: Splněný sen (2002). Pokud se neorientujete, vězte, že existuje ještě trojka s názvem Popelka 3: Ztraceno v čase (2007). Takže ani tenhle motiv nelze považovat za příliš originální.
O něco střízlivější pohled nabízí divácké hodnocení na csfd.cz, kde se Neségry v době psaní tohoto článku pohybovaly těsně pod hranicí sedmdesáti procent. Tento fakt jen potvrzuje, že film sice není jednoznačným hitem, ale dokáže oslovit slušnou část publika.
Co na to my?
Neségry dokazují, že i pohádka, jejíž příběh známe skoro nazpaměť, může nabídnout alespoň malou dávku svěžesti. Tenhle animák pobaví malé diváky, ale nudit se u něj pravděpodobně nebudou ani dospělí. Pod barevnou a odlehčenou slupkou totiž ukrývá témata, která mají co říct každému: sourozenecké vztahy, přijetí, odpuštění i to, jak důležitá je rodina. Nechybí humor, pár milých životních lekcí ani momenty, které vás donutí přehodnotit, komu jste v Popelčině příběhu vlastně celou dobu fandili. A nebo taky ne.
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V ideálním případě, ale jenom možná, konečně pochopíte i jednu zásadní věc: že by měl každý správný princ svou vyvolenou poznat i bez skleněných střevíčků a honosných šatů. Tak co, Vaše Výsosti, opravdu jste se díval pořádně?
Neségry