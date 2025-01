Netflix s novými Letopisy Narnie poruší svá pravidla. S velkolepou fantasy chce dobýt IMAX

Netflix několik měsíců jedná s režisérkou miliardové Barbie Gretou Gerwig ohledně její nadcházející filmové adaptace Letopisů Narnie. Tu totiž nejmocnější tvůrkyně Hollywoodu nechce vypustit bez řádného uvedení v kinech. Cestou okrajové kinodistribuce se Netflix výhradně nevydává, ale dle webu IndieWire toto pravidlo poruší. Gerwig si údajně prosadila pokrytí tisícovkou imaxových kinosálů, přičemž něco podobného se může dít i s dalšími očekávanými tituly.

S velkolepou fantasy chtějí dobýt IMAX

Do magické říše Narnie, kde vládne spravedlivý lev Aslan, se s Netflixem podíváme od 26. listopadu 2026. Na tento termín ohlásil exkluzivní IMAX uvedení v devadesáti zemích světa a v tisícovce sálů, a to v přímém souboji s ohlášeným Disneyho animákem či další částí Hunger Games. Na streamu film skončí o měsíc později a zatím není jasné, zda to Netflix vedle IMAX zkusí s klasickou širší distribucí.

Z filmu Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka

Konkurence jej ostatně kritizuje za odmítavý postoj ke kinům, kam dosud limitovaně poslal třeba druhý díl detektivní série Na nože. Ten před dvěma lety debutoval v sedmi stovkách amerických kin 23. listopadu a za týden vydělal přes třináct milionů dolarů – kdyby dle expertů putoval do více než tří tisíc kinosálů, mohl za tu dobu inkasovat klidně 60 milionů.

Netflix není Apple

Platforma s velkým červeným N ve znaku se jinak zdržuje opouštění své streamovací domoviny a nepodporuje hybridní formáty jako Apple, který za posledních čtrnáct měsíců poskytl plošnou kinodistribuci svým originálním titulům Zabijáci rozkvetlého měsíce (ve spolupráci s Paramountem), Argylle: Tajný agent či Napoleon. Žádný z těchto nákladných a hvězdně obsazených filmů si na sebe v kinech nevydělal, ale peníze se mohly vracet následným zpřístupněním na placených streamovacích službách, nemluvě o atraktivitě daných titulů na platformě Apple TV+. Takový model na druhou stranu jaksi ponižuje dřívější postavení kin jako bezkonkurenčního prostředníka mezi Hollywoodem a diváky.

Řada prestižních filmařů trvá na tom, že jejich umění musí být vystaveno na stříbrných plátnech, přičemž Netflix se nedávno spálil s novinkou Emerald Fennell Wuthering Heights. Autorka filmu Saltburn odnesla svůj očekávaný projekt s Margot Robbie a Jacobem Elordim raději k Warner Bros., kde sice nemá tak štědré zázemí, ale zaručí jí distribuci v kinech.

O taková sousta Netflix zjevně nehodlá dál přicházet a s Gerwig, jejíž Barbie předloni dominovala výročním filmovým tržbám, tedy uzavřel imaxovou dohodu. Oblíbený formát Christophera Nolana (Oppenheimer) má stále hmatatelnější vliv a Netflix si touto strategií může pojistit prestiž svých originálních titulů i přesto, že jiným studiím se jeho omezení na IMAX samozřejmě nelíbí. Podle webu Deadline se už nicméně podobné rozhovory vedou také ohledně dalších netflixovských originálů včetně Frankensteina, jehož oscarový režisér Guillermo del Toro (Tvář vody) rozhodně plánuje uvést v kinech. Spekulace se dotýkají i třetího dílu Na nože s názvem Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, jehož hvězda Daniel Craig opakovaně žehrala nad neochotou Netflixu poskytovat prvotní širokou kinodistribuci.

Příliš mnoho premiér

Netflix tak začíná směle bořit distribuční bariéru, což s sebou přináší další sadu problémů a otázek. IMAX má jen v sezoně 2025 devatenáct potvrzených premiér a velká tradiční studia nebudou chtít dopustit, aby streamovací projekty zužovaly jejich vysílací rozvrhy. Rozhodovat zřejmě nebude nic jiného než popularita a finanční výsledky Narnie a dalších ambiciózních titulů, jimž on-line platforma začíná poněkud přerůstat přes hlavu.