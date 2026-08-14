Netflix servíruje Proklatě velké kuře. Jan Tuna u toho tentokrát nebude

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   17:00
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Plakát filmu Proklatě velké kuře: Fastfoodové spiknutí

Plakát filmu Proklatě velké kuře: Fastfoodové spiknutí | foto: NETFLIX

Morgan Spurlock, režisér snímku Super Size Me (10. ledna 2024)
Kuře už nechutná jako kuře.. Cože?
Jeden z posledních Moových úsměvů..
Proklatě velké kuře: Fastfoodové spiknutí
25 fotografií
Jmenuje se Mo Gilligan, je to Brit a nejspíš ho neznáte. Pokud si ale pustíte nový pseudodokument Proklatě velké kuře: Fastfoodové spiknutí, strávíte s tímhle černošským komikem hodinu a půl plnou mudrování. Hlavními tématy jsou přitom základy fungování „chamtivého“ potravinářského průmyslu, přibírání na váze, rozhozená psychika, průjmy a další radosti, které člověku může přinést nezdravě vysoká konzumace rychlého občerstvení. A samozřejmě především kuřata. Kam se hrabe Jan Tuna a jeho křižácké tažení proti českému KFC. Po tomhle netflixovském výletu do světa smaženého kuřete sice noc na záchodě nestrávíte, možná si ale tuhle pochoutku nějaký ten pátek neobjednáte.

Když jsem na Netflixu poprvé zahlédl titul Proklatě velké kuře: Fastfoodové spiknutí, okamžitě se mi vybavil dnes již kultovní dokument z roku 2004 Super Size Me. Chlápek jménem Morgan Spurlock si tehdy na třicet dnů naordinoval McDonald’s třikrát denně a sledoval, co to udělá s jeho tělem a psychikou. Vedle toho rozebíral marketing, obezitu a odpovědnost fastfoodových řetězců.

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Nový kuřecí dokument streamovacího giganta si ze Super Size Me „krade“ základní princip. Moderátor Mo Gilligan rovněž podstupuje dlouhodobější fastfoodovou zkoušku přežíráním, jenže místo McDonald’s a fast foodu obecně se soustředí na jediný typ produktu – smažené kuře – a celý průmysl, který za ním stojí. Mo stejně jako kdysi Spurlock během natáčení celý měsíc snídá, obědvá a večeří typické fastfoodové jídlo, tedy smažené kuře na všechny možné způsoby. Současně pátrá po jeho zdravotních, společenských, ekologických a pracovních dopadech.

V roce 2004 byl v Americe natočen dokument Super Size Me, v němž se filmař...

Nepřekvapivě během natáčení zjišťuje, že i on sám je součástí obřího problému. Divák se ovšem nudí. I přesto film Proklatě velké kuře: Fastfoodové spiknutí nesmělo chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Super obří manipulace

Pokud by si člověk měl udělat názor na nový opeřený dokument od Netflixu jen na základě pročtení komentářů na portálu Česko-Slovenské filmové databáze – csfd.cz, měl by jasno. Dojmy zdejších amatérských psavců jsou totiž dost rozpačité. Všichni opakují totéž. Dokument otevírá spoustu zajímavých témat, jako jsou zdraví, zvířata, ekologie, pracovní podmínky nebo marketing, žádnému se ale nevěnuje pořádně, klouže po povrchu a utápí se v balastu, polopravdách a moralizování všeho druhu.

Morgan Spurlock, režisér snímku Super Size Me (10. ledna 2024)
Plakát filmu Proklatě velké kuře: Fastfoodové spiknutí
Kuře už nechutná jako kuře.. Cože?
Jeden z posledních Moových úsměvů..
25 fotografií

Můj dojem je vlastně dost podobný. Otravný je bohužel navíc i samotný Mo Gilligan, jehož přehrávání a rádoby vtipné promluvy sledování znepříjemňovaly nejen mně, ale i dalším divákům. Jistý potenciál tu přitom byl. Produkce Netflixu se ovšem rozhodla pustit do světa jen další nudnou, jednostrannou a manipulativní propagandu. Dokonce dojde i na nějaké ty zpětné výmluvy v titulcích, které jsou na streamovací platformě s velkým písmenem N ve znaku jasným signálem toho, že štáb udělal během natáčení a dost pravděpodobně i ve střižně nejednu chybu. Ale jak říká: who f*ckin cares...

Sebeuvědomění a sebeparodie

Ale abychom jen nekritizovali, Proklatě velké kuře nabídne divákům i několik momentů, které jsou vlastně docela fajn. Někdy záměrně, jindy se spíš hraje na škodolibou diváckou strunu. Dozvíme se například, co je potravinová poušť, proč vzniká a jak může ovlivňovat stravovací návyky lidí, kteří v ní žijí. Ve stručnosti jde o situaci, kdy člověk žije obklopen určitým typem potravinové nabídky. Může jít například o fastfoody, nabízející jak jinak než kuřata, večerky a další místa s levným, vysoce zpracovaným jídlem. V takových čtvrtích nejde jen o to, že někde chybí supermarket, kde si můžete nakoupit třeba ovoce či zeleninu. Jde také o to, jaké možnosti stravování člověk kolem sebe reálně má a jak snadno jsou dostupné.

Kuře už nechutná jako kuře.. Cože?

Důležitý je i dopravní aspekt. Nejde jen o to, co je v dané čtvrti k dispozici, ale také o to, jestli se člověk bez auta a s omezenou MHD vůbec dostane k jiným možnostem, jak se najíst. Je to celkem smutné téma, které lze divákům odvyprávět zcela seriózně mnoha způsoby. Netflix ale zvolil jeden z nejpitomějších.

Seznámil diváka s černoškou, která hovoří o smaženém kuřeti, jež mají v její čtvrti ve zvyku běžně konzumovat dokonce i v rámci nedělních bohoslužeb. Paní o tomto pokrmu mluví jako o jediném dostupném způsobu, jak řádně nasytit rodinu. Divákovi také předkládá statistiky. Lidé z vedlejší čtvrti, na kterou se již potravinová poušť nevztahuje, se díky dostupnějším zdravým potravinám údajně dožívají v průměru o šestnáct let více než lidé z jejího bydliště.

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Smutné, že? Problém je ale v tom, že divák jasně vidí, že to má dotyčná od svého domu „v poušti“ do „zdravější čtvrti“ jen pár kroků. Problém tedy není jen v hlavě, ale i v nohách.

Kuřata se slabýma nožkama

Oficiální synopse snímku, kterou jsem obšlehl z webu Kinobox.cz, zní takto: Samozvaný milovník smaženého kuřete se rozhodne podrobit vlastní tělo neobvyklému experimentu: po dobu 28 dní ho jí třikrát denně. Během cesty z Londýna do USA přitom pátrá po tom, co se skrývá za masovou produkcí kuřecího masa – od fastfoodových řetězců a velkochovů až po dopady na lidské zdraví a životní prostředí. Nevyhýbá se ani rasovým stereotypům spojeným se smaženým kuřetem nebo způsobům, jakými jeho prodejci lákají zákazníky.

Za sebe už dodám pouze pár věcí. Pseudodokument Proklatě velké kuře: Fastfoodové spiknutí vás obohatí vědomostně obohatí pouze tehdy, pokud jste nikdy neviděli velkochov kuřat a netušíte, jak to v něm zhruba chodí. Kuřata vykrmená do absurdních rozměrů, kvůli nimž nejsou schopná stát na vlastních nohách, máme ostatně i u nás v České republice. Co u nás naopak díky bohu nefrčí je syrové kuřecí maso, které v USA běžně koupíte téměř vždy jen předdochucené vývarem a konzervačními látkami.

Jeden z posledních Moových úsměvů..

Poměrně směšně se v kontextu celosvětové kuřecí reality – ano, KFC je megagigant a ano, Korejci skutečně jedí KFC jako slavnostní jídlo třeba o Vánocích – jeví i tuzemská průjmová kauza, kterou před mnoha měsíci odstartoval novinář Jan Tuna. Aby nedošlo k mýlce, Tunovi fandím a AmRest, provozovatel tuzemských KFC, udělal neuvěřitelné množství neodpustitelných chyb. Zákazník a hygienici nechť rozhodnou, zda se má kuře z Kentucky z České republiky poroučet. Když si ale člověk uvědomí, co všechno je jen malou částí problémů spojených s globálním kuřecím průmyslem, začíná celá česká kauza působit poněkud malicherně. Jedno je každopádně jisté. KFC, stejně jako celosvětové kuřecí lobby, hned tak někdo nesestřelí.

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