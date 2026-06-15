Načasování není pochopitelně náhodné. Nová filmová série založená na slavné videoherní značce se po uvedení prvního dílu dočkala solidního diváckého ohlasu a druhý film nedávno vstoupil do kin. Netflix tak divákům nabízí ideální příležitost připomenout si začátek příběhu nebo si první díl pustit vůbec poprvé.
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STRÁŽCE STREAMU: Mortal Kombat je dárkem pro fandy. Víc než akční orgie nečekejte
Mortal Kombat na Netflixu: Ideální příprava na nový film
První Mortal Kombat představil divákům zápasníka MMA Colea Younga, který se postupně zapojuje do boje o osud Země. Nechyběli však ani oblíbení hrdinové a záporáci včetně Scorpiona, Sub-Zera, Sonyi Blade, Liu Kanga nebo Jaxe. Film vsadil především na brutální akci a množství odkazů na herní předlohu.
Dvojka přináší Johnnyho Cage i větší turnaj
Pokračování s názvem Mortal Kombat II přináší větší rozpočet, více známých lokací a nové postavy v čele s Johnnym Cagem v podání sympoše Karla Urbana. Tvůrci tentokrát slibují podstatně rozmáchlejší podívanou a větší důraz na samotný turnaj.
Mortal Kombat už není výsadou HBO
Zajímavostí je, že první Mortal Kombat byl při svém uvedení v roce 2021 jedním z titulů, na které věčný konkurent Netflixu – HBO Max výrazně sázel. Film se objevil současně v kinech i na streamovací službě a pomohl rozšířit její nabídku o atraktivní videoherní adaptace. Nutno podotknout, že se tak stalo pouze v zahraničí. Češi si museli ještě nějaký ten měsíc počkat, případně snímek upirátit.
V následujících letech se však licenční práva přesunula a snímek nyní mohl zamířit ke konkurenci. Netflix tak využívá zvýšeného zájmu o značku po premiéře druhého dílu a získává do katalogu titul, který byl ještě nedávno spojován především s platformou HBO.