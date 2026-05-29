Netflix vypustil nejchaotičtější reality show roku. Je plná nevěr, návratů ex a toxických vztahů

Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
Seznamovací reality show od Netflixu Jako ulití se vrací s další řadou. A znovu staví účastníky z různých vztahových formátů zmiňované streamovací platformy před úkol utvořit „dokonalý pár“. Relativně mladí lidé již počtvrté hledají ideálního partnera. Tedy teoreticky. Jak fandové podobných shows z dílny streamovacího giganta dávno dobře vědí, hlavní motivací účastníků Jako ulití není ani tak kamerami snímaná předsvatební cesta v tropech, ani samotná výhra v podobě dovolené, ano, hádáte správně, zase v tropech.
Guilty pleasure letošního roku? Možná opět ano! | foto: NETFLIX

Reality show Perfect Match, kterou Netflix v Česku uvádí pod názvem Jako ulití, se letos vrátila se svou čtvrtou řadou. A podle fanoušků jde o jednu z nejdivočejších sérií vůbec. Do luxusní vily v Mexiku tentokrát dorazili účastníci z celé řady dalších reality shows včetně Láska je slepá, Too Hot to Handle, Love Island USA nebo Vanderpump Rules. Tvůrci navíc tajně upravili pravidla hry, takže se během série mnohem častěji mění páry a do vily neustále přicházejí noví soutěžící.

Proč jsme sakra tady?

Jak jsem již nakousl v úvodu, nejdůležitějším hnacím motorem účastníků Jako ulití byla vždycky sebeláska a návrat na obrazovky. Pro mnohé z nich jde zkrátka o další příležitost, jak znovu rozjet svou popularitu a posílit dosah na sociálních sítích. Pokud tuhle tezi přijmete, a kouknete se na Jako ulití 4 jako na chytře vymyšlený televizní formát, kde je vše pečlivě vykalkulováno, budete se královsky bavit. A kdo ví, třeba jim tu všudypřítomnou lásku začnete i věřit.

Zrodili se v Netflixversu

Následující nesporný fakt píši už nejméně popatnácté, ale nedá se nic dělat. Musím znova. Streamovací platforma Netflix je pořád královnou vztahových reality show. Perfect Match je pak spolu s pořady jako již zmiňovaná Láska je slepá, neméně úspěšným a zároveň nejstupidnějším formátem Too Hot to Handle, úsporným Kruhem či obvykle notně vyhroceným Ultimátem ehm ultimátními vlajkovými loděmi tohoto streamovacího giganta.

Vztahová reality show Perfect Match padne divákům Netflixu jako ulitá

Premisa prvně jmenovaného pořadu je přitom stejně tak prostá, jako funkční. Do havajských košil či triček s límečkem pravidelně odívaný strejda jménem Nick Lachey, který má odpradávna schopnost vynořovat se mezi soutěžícími coby moderátor tak nešikovně, že se ho téměř všichni vždycky leknou (nebo netuší, kdo vlastně je), dává dohromady aktéry dřívějších pořadů od Netflixu. Ti se musejí párovat a následně bojovat o titul nejkompatibilnější dvojice.

V rámci univerza internetové televize, já mu hrozně rád říkávám Netflixverse, je totiž vždycky kam sáhnout. Nebo ne? Kromě mnoha ročníků a spin-offů zmiňovaných pořadů Láska je slepá a Too Hot to Handle totiž letos lovili castingoví režiséři především mezi pohrobky shows, o kterých jsem v životě neslyšel. Casting je tentokrát, bohužel, až tak „nehvězdný“, že je jeden z klíčových hráčů naverbován mimo Netflixverse. To se dosud v historii show nestalo. Účastníci Jako ulití, čtěme pseudocelebrity, totiž bývají předem vytvořeny Netflixem a jejich star power později notně nakopávají sociální sítě. Tito jedinci se pak v této jakési all-stars reality show navzájem seznamují, tvoří páry, pak tvoří jiné, dejme tomu lepší dvojice, soutěží, randí, a tak dále, a tak dále. Prostě je to celkem příjemná, nikterak náročná zábava. I napočtvrté.

Na co se vnadí, aneb pozor na spoilery

V následujícím odstavci či dvou budu trochu spoilerovat. Jedním z hlavních párů série jsou, respektive byli, Ally Lewber a Jimmy Presnell. Jejich vztah ale postupně rozložila jednak Jimmyho nerozhodnost a zájem o další ženy, druhak pak příchod sympatického černocha Hashima Moorea, jemuž polibky od nikoho a nikdy neodmítající Ally nakonec dala přednost. Nebo se po noci milostných hrátek vrátila v poslední epizodě zpět k Jimmymu? Inu, koukněte se na to raději sami.

Velkou pozornost vzbudili také DeMari Davis a Marissa George, kteří byli dlouho považovaní za favority soutěže. Jejich vztah ale rozbily žárlivost, konflikty i návrat DeMariho bývalé partnerky Bri Balram. Závěrečný obrat k lepšímu nikoho moc nepřesvědčil. I když se tvůrci show snažili, nejen ve střižně, jak jen mohli.

Právě příchody a odchody expartnerů se staly jedním z největších zdrojů dramatu celé sezony. Tvůrci navíc, jak už jsem zmiňoval, výrazně přitvrdili pravidla, takže se páry neustále měnily a soutěžící byli pod větším tlakem než v minulých řadách. Překvapením sezony se stal i influencer a bývalý basketbalista Jimmy Sotos, který se zařadil mezi nejvýraznější hráče show. Přitom to byl právě on, kdo si na obrazovce Netflixu jako jediný odbyl svou premiéru.

Archiv pseudohvězdiček vyčerpán?

Jen o pochvalách to ale dneska nebude. Celý koncept tentokrát působí dojmem jakoby si tvůrci uvědomovali, že se jejich archiv pseudohvězdiček vyčerpal. Nejslavnější je tu v mých subjektivních očích již zmiňovaný Jimmy Presnell, který zároveň v Jako ulití táhl jednu z nejvýraznějších romantických linek. Čím, že se tenhle kluk proslavil? Ještě předtím, než si nechal nastřelit vlasy, spravit zuby a koupil si permanentku do fitka, se před časem účastnil jedné z řad Láska je slepá. V ní mu jeho přes zeď nově nabitá partnerka naznačovala, že vypadá jako Megan Fox. Nevypadala. Vztah skončil fiaskem. A druhá holka, kterou kvůli té první odmítl, na něj zase v pořadu, kde se účastníci seznamují přes zeď, a tedy se nevidí, pořvávala, že až ji zkoukne naživo, bude potřebovat EpiPen, aby si zprůchodnil dýchací cesty. Obrázek jste si už jistě udělali sami. Pokud ne, více v tomto článku.

Příště se neuleju

Pořad Jako ulití funguje hlavně díky tomu, že jde o nenáročnou, ale výrazně chytlavou zábavu, jenž rychle vtáhne diváka. A díky dobře vybranému castingu a vztahovým konfliktům si udrží vaši pozornost až do konce. Síla formátu tkví v tom, že nestojí na složitém ději, ale na „přirozené“ dynamice mezi účastníky, která vytváří průběžné drama, a zároveň se dobře hodí na binge sledování. Jednotlivé epizody na sebe svižně navazují a snadno se zhlédnou najednou.

TOP 5 seriálů na streamovacích platformách, které vám nedají spát. Viděli jste je všechny?

Pokud ale máte dobrou paměť, jistě vám při sledování čtvrté sezony neunikne, že se tvůrci tentokrát museli hodně snažit, aby to „sypalo“ tak, jak jsou diváci zvyklí z minule a předminule. Stopáž se smrskla na osm epizod, dvojka a trojka jich měly deset, první řada dokonce dvanáct. Harakiri se dělalo také v rámci úkolů a mechanismů, jak se do hry zapracovávají noví soutěžící. Mně osobně většina těch kroků připadá logická a show i díky nim budu fandit i příště. Zároveň ale doufám, že další řada dorazí nejdřív za dva roky. Přece jen je potřeba, aby „dorostly“ nějaké ty nové pseudohvězdičky.

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

