„Ať už máme handicap, nebo ne, všichni potřebujeme někdy vystoupit ze své komfortní zóny a zažít něco nového. I lidem se zrakovým postižením prospívá objevovat nová místa, získávat zkušenosti a posilovat vlastní samostatnost,“ říká Barbara Hucková, výkonná ředitelka Nadace Leontinka.
Jedním z těch, kterým Nadace Leontinka letos přispěla na cestu k moři, je Bohdan, talentovaný klavírista z Charkova a stipendista Konzervatoře Jana Deyla. Na cestu vyráží se skupinou dalších zrakově handicapovaných lidí v rámci projektu organizace Ši roko. Po zkušenosti s mořem v Bulharsku letos poprvé zamíří k oceánu. „Loni mě moře zasáhlo takovou blažeností, že se to nedá zapomenout. Ležel jsem na poloprázdné pláži, slunce svítilo, moře mírně šumělo a mně bylo úplně jedno, kolik času už uteklo,“ popisuje Bohdan a dodává, že letos se vydává za oceánem.
Na vlastní pěst i s asistencí
Na letní dovolenou se chystá i nevidomá Kateřina s rodinou. Její plán se na první pohled neliší od toho, jak tráví léto většina Čechů. „V létě budeme cestovat především po Česku, stanovat, nějaký čas strávíme na oblíbené cha lupě a na týden se vydáme také k moři do Bulharska,“ vysvětluje.
V praxi se ale přece jen řada praktických věcí liší, i když Kateřina zdůrazňuje, že je to individuální a každý zrakově postižený to má jinak. „Já osobně na větší výlet s dětmi obvykle hledám nějaký doprovod, buď placený, nebo se domlouvám s někým z přátel, rodiny, případně něco naplánujeme s dobrovolnicí, kterou máme díky Okamžiku,“ prozrazuje.
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Tipy na výlety obvykle vyhledává na internetu, ráda využívá recenze výletů na rodičovských webech, kde jsou výlety o něco více slovně popsané, protože fotky jí moc neřeknou. Hledá takové destinace, kde je dobrá dostupnost vlaku nebo autobusu. „Díky aplikacím v chytrém telefonu není problém dopravní spojení najít. Pokud je aplikace správně vytvořená, telefon mi vše přečte. Při samotné cestě potřebuji pomoc s orientací, sledováním turistických značek, hledáním na mapě a kromě toho je pro mě příjemné vědět, kolem čeho jdeme. Vidící člověk přece jen předá různé informace, které by mi jinak chyběly, popíše výhled, památky, zkrátka vizuální stránku, která mě rozhodně také zajímá,“ dodává Kateřina.
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Na cesty se ale vydává i sama. V tom případě využívá Navigační centrum SONS, které lidem se zrakovým handicapem nabízí službu on-line navigace a plánování tras s přípravou itineráře včetně vyhledání optimálního dopravního spojení s přihlédnutím na zrakovou vadu zadavatele. Pokud nevidomý cestuje sám a čeká ho například přestup na nádraží, které nezná, existuje možnost domluvit si předem asistenci. „Musím výlety více plánovat, úplně se nemůžu spontánně zvednout, že je hezky, tak jedeme třeba na hory nebo někam stanovat,“ konstatuje závěrem Kateřina.
Za hranice všedních dní
Praktické rady a zkušenosti sdílí na sociálních sítích také influencerka Xeni Relaxeni, která ráda cestuje i do zahraničí a dlouhodobě ukazuje, že i lidé se zrakovým handicapem mohou cestovat sebevědomě a objevovat nová místa po svém.
Ve svých příspěvcích například vysvětluje, že na letišti mohou lidé využít asistenci personálu, který je doprovodí až ke správnému gatu, nebo radí, jak si na koupališti jednoduše označit místo, aby ho člověk znovu našel.