Lidské tělo je složitý mechanismus, který v průběhu života prochází řadou etap. V každé z nich je důležité nepodceňovat prevenci. Podle dat, které nashromáždil americký gynekolog Norbert Gleicher už v roce 2007, je zřejmé, že zdraví žen je více náchylné k některým nemocem. Významným rizikem jsou autoimunitní chronická onemocnění, kde jsou ženy ohroženy v průměru třikrát častěji než muži. Nebo dokonce některé oční choroby.

Nepodceňujte proto prevenci. Dnes již vedle klasických metod existují i nové způsoby vyšetření, které činí prevenci bezbolestnou, snazší a lépe dostupnou.

Autoimunitní choroby

Když imunita nefunguje tak, jak by měla, dojde k tomu, že propukne jedna z více než osmi desítek typů autoimunitní nemoci. Vědci se domnívají, že na vyšší prevalenci těchto nemocí u žen mají vliv pohlavní hormony a jejich cyklus. Ukazuje to například studie amerických vědců MK Desaie a RD Brintonové z roku 2019. Mezi takové nemoci patří třeba lupus, celiakie nebo revmatoidní artritida. Zatímco mužské pohlavní hormony mají za úkol auto-imunitu spíše potlačovat, u žen pracuje tělo opačně. Souvisí to s těhotenstvím, kdy je třeba ochránit nejen vlastní organismus, ale i plod. Tato hormonální ochrana probíhá i v době kojení.

Degeneraci má 350 tisíc Čechů. Neví o tom

Už v roce 2017 byla provedena rozsáhlá globální studie, která ukázala, že ženy jsou více postiženy nejen autoimunitními chorobami, ale i některými závažnými onemocněními zraku. Takovou nemocí je věkem podmíněná makulární degenerace. Nejde o autoimunitní chorobu, ale existuje vztah mezi vznikem této choroby jako chronického zánětu a rolí imunitního systému. Jde o závažnou poruchu, která je jednou z hlavních příčin slepoty v pokročilém věku a jen v České republice jí trpí podle odhadů Ústřední vojenské nemocnice 350 tisíc lidí. Třetina z nich o tom neví.

Při makulární degeneraci dochází k postižení centrální části oční sítnice. Vyskytuje se ve dvou formách. Závažnější vlhká forma nemoci postupuje opravdu rychle a dokáže zničit zrak během několika měsíců. Lidé nad 50 let by automaticky měli pravidelně podstupovat komplexní preventivní vyšetření očí.

Naštěstí v posledních letech vznikly nové způsoby, jak snadno zjistit nemoc v raném stádiu. Mezi nimi je i česká AI technologie Aireen. „Dokážeme pomocí digitálních snímků a velmi dobře vytrénovanému AI softwaru zachytit drobné změny na sítnici. Náš nástroj umí během několika vteřin snímky zanalyzovat a vyhodnotit, zda jsou na sítnici změny identifikované jako věkem podmíněná makulární degeneraci či nikoliv,“ upřesňuje Jiří Kuchyňa, šéf projektu Aireen. Velkou výhodou takového vyšetření je v porovnání s tradičním rozkapáním očního pozadí jeho neinvazivnost. Odpadají nepříjemné pocity z kapání léků, rozšířených zornic a špatného vidění.

Vedle náročnějších diagnostických metod, jako je nejčastěji rozkapání očního pozadí, případně pak CT sítnice, nebo OCT angiografie, některé ordinace využívají právě moderní AI diagnostiku ze snímku oka. Aireen dokáže z pouhého snímku sítnice pořízeného fundus kamerou diagnostikovat makulární degeneraci nebo diabetickou retinopatii. „Když vidíme problémy v oblasti dostupnosti zdravotní péče, je jasné, že se celý systém musí více zaměřit na efektivitu. Věříme, že nástroje založené na využití umělé inteligence ji do systému přinesou a odlehčí přetíženým zdravotnickým pracovníkům,“ dodává Jiří Kuchyňa.