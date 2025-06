Beta-karyofylen patří mezi terpeny – přírodní aromatické látky, které dávají rostlinám jejich vůni. Najdeme ho třeba v levanduli, citrusové kůře, ale především v černém pepři nebo hřebíčku. Z pohledu přírodní medicíny je však unikátní v jednom. Jako jeden z mála terpenů přímo aktivuje takzvané CB2 receptory v těle – tedy součást našeho endokanabinoidního systému, který reguluje imunitu, záněty i bolest.

Na rozdíl od známějších CB1 receptorů, které se nacházejí v mozku a ovlivňují vědomí, CB2 se vyskytují v těle a jejich aktivace není psychoaktivní.

„BCP tak působí šetrně, cíleně, ale s pozoruhodným účinkem,“ říká lékařka Hana Krninská Liškařová, která se touto látkou zabývá i ve vlastní praxi. Sama ji užívá a zaznamenala například mírnější bolesti kloubů, lepší spánek i větší emoční stabilitu.

Legální a účinná alternativa

BCP se začal výrazněji prosazovat v době, kdy se kolem CBD začaly objevovat legislativní komplikace. Jiří Stabla, zakladatel značky Stabla a průkopník konopné kosmetiky, hledal alternativu – a našel ji právě v beta-karyofylenu. „Zjistili jsme, že BCP lze extrahovat i z jiných rostlin než konopí – třeba z hřebíčku. Díky tomu jsme ho mohli legálně nabídnout i ve formě potravinového doplňku,“ vysvětluje.

Trend, který sílí

Zájem o BCP roste mezi vědci, lékaři i takzvanými biohackery – lidmi, kteří pomocí vědy, technologií a přírodních látek optimalizují zdraví a výkon. Preklinické výzkumy ukazují pozitivní vliv na zánětlivá onemocnění, neuropatickou bolest, i poruchy nálady.

Lékařka Krninská Liškařová zdůrazňuje, že BCP se výborně doplňuje s CBD. „Zatímco CBD má širší spektrum účinku, BCP míří přesně a může být velmi účinný třeba při chronické bolesti nebo únavě. A hlavně je legální, bez omamného efektu a s minimálním rizikem nežádoucích reakcí.“

A co dál?

Zatímco CBD si už našlo cestu do běžné domácnosti, BCP čeká na svůj boom. „Věřím, že do několika let bude beta-karyofylen běžnou součástí lékárniček i prevence,“ říká Stabla. Lékařská obec zůstává opatrná, ale optimistická. „Pokud klinické studie potvrdí to, co vidíme v praxi a v preklinických datech, může jít o důležitý nástroj moderní léčby – šetrný, přírodní a bezpečný,“ uzavírá lékařka.