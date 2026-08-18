Největší letošní dobrodružství ale čeká diváky pod zemí. Projekt Kino Utajeno poprvé opustí Prahu a 29. srpna promění bývalý železniční tunel pod Litoměřicemi v tajemné kino. Co se bude promítat? To zůstane tajemstvím až do poslední chvíle. Chybět nebude performance, kvíz ani komentovaná prohlídka tunelu. Kapacita je jen 100 lidí.
Na své si během Filmového festivalu Litoměřice (FIFELI) přijdou i milovníci podcastů. Do Litoměřic dorazí živě Chudáčci Českého rozhlasu Wave s Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem, program doplní také Zvídavec Českého rozhlasu Junior.
|
Tmavomodrý svět zazní živě v Poděbradech. Festival nabídne i dva držitele Oscara
Debata s tvůrci i koncerty
Festival zahájí v předpremiéře coming-of-age film Milovník, ne bojovník. Po slavnostní projekci bude následovat debata s tvůrci.
Večery pak budou patřit koncertům. Vystoupí například Berlin Manson a Amelie Siba. A protože letošní FIFELI má téma Na konci světa, je možná příznačné, že nejlepší filmový zážitek najdete trochu mimo obvyklé cesty.