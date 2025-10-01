V rámci veřejné sbírky spojené s filmem ve spolupráci s Dárkem pro Putina za účelem pomoci Ukrajině se vybralo už téměř 1 200 000 korun. V příštím týdnu odjede první část pomoci, konkrétně IFAK lékárničky, přímo na frontu do Charkova.
Pět týdnů v kinech
Snímek o cestě příznivců Putinova Ruska na Ukrajinu vstoupil do českých kin symbolicky 21. srpna, v den výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Včera se snímek objevil také na platformě Netflix. Autoři tím záměrně dávají možnost film vidět co nejširší veřejnosti před nadcházejícími parlamentními volbami s myšlenkou: „Ještě než půjdete k urnám, měli byste vidět…“
Zájem neutichá
„Když vznikla myšlenka odvézt tři pochybovače o válce na Ukrajině přímo do jejího centra, nenapadlo nás, že tak jednoduchý koncept filmu vzbudí takovou pozornost. Přestože zájem diváků o projekce a debaty v kinech po celé republice neutichá, rozhodli jsme se, že dáme už nyní film k dispozici široké veřejnosti. Za nás je potřebným příspěvkem do diskuse ještě před blížícími se volbami,“ říkají producenti Velkého vlasteneckého výletu Jakub Drocár a Jakub Pinkava.
Dokument zachycuje reakce tří pochybovačů o válce na Ukrajině na podzim roku 2024. A to nejen v okamžicích, kdy jim nad hlavou létají rakety, schovávají se v krytech, chodí mezi masovými hroby nebo mluví s dětmi v podzemní škole v charkovském metru.