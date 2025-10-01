Než půjdete k urnám, měli byste to vidět... Velký vlastenecký výlet vstupuje na Netflix

Autor: Metro.cz
  20:00
Velký vlastenecký výlet režiséra Robina Kvapila po diváckém úspěchu v tuzemských kinech, kde překročil hranici 30 tisíc diváků a stal se tak pro letošní rok druhým nejnavštěvovanějším českým dokumentem, je od dnešního dne k vidění na Netflixu.
Z filu Velký vlastenecký výlet

Z filu Velký vlastenecký výlet | foto: Bontonfilm

V rámci veřejné sbírky spojené s filmem ve spolupráci s Dárkem pro Putina za účelem pomoci Ukrajině se vybralo už téměř 1 200 000 korun. V příštím týdnu odjede první část pomoci, konkrétně IFAK lékárničky, přímo na frontu do Charkova.

Pět týdnů v kinech

Snímek o cestě příznivců Putinova Ruska na Ukrajinu vstoupil do českých kin symbolicky 21. srpna, v den výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Včera se snímek objevil také na platformě Netflix. Autoři tím záměrně dávají možnost film vidět co nejširší veřejnosti před nadcházejícími parlamentními volbami s myšlenkou: „Ještě než půjdete k urnám, měli byste vidět…“

Zájem neutichá

„Když vznikla myšlenka odvézt tři pochybovače o válce na Ukrajině přímo do jejího centra, nenapadlo nás, že tak jednoduchý koncept filmu vzbudí takovou pozornost. Přestože zájem diváků o projekce a debaty v kinech po celé republice neutichá, rozhodli jsme se, že dáme už nyní film k dispozici široké veřejnosti. Za nás je potřebným příspěvkem do diskuse ještě před blížícími se volbami,“ říkají producenti Velkého vlasteneckého výletu Jakub Drocár a Jakub Pinkava.

Naše touha žít ve lži i v pravdě. Dokument Velký vlastenecký výlet se na konci srpna chystá do kin

Dokument zachycuje reakce tří pochybovačů o válce na Ukrajině na podzim roku 2024. A to nejen v okamžicích, kdy jim nad hlavou létají rakety, schovávají se v krytech, chodí mezi masovými hroby nebo mluví s dětmi v podzemní škole v charkovském metru.

