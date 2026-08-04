Vedle známých hradů, zámků, přehrad nebo národních parků můžete v Česku navštívit desítky lokalit, které si od turistů zaslouží mnohem větší pozornost.
Novodobý poutník bez párku v rohlíku
Některá se dokonce nedostanou ani do bedekrů. Proč? Mohou být hůře dostupná, nedá se tam pohodlně dostat autem anebo si tam nelze koupit zmrzlinu nebo párek v rohlíku. A přitom tam novodobý poutník (i s dětmi) mnohdy zažije největší překvapení.
Připravili jsme pro vás výběr tipů na výlety napříč Českou republikou. V přehledu nechybí přírodní zajímavosti, romantická zákoutí ani místa, o kterých možná uslyšíte poprvé. Některé si postupně získávají oblibu díky sociálním sítím.
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Hraje „tropickými“ barvami
Kaolin je jednou z nejcennějších českých nerostných surovin. Právě jeden z jeho dolů se stal pro Česko unikátní. Díky bílému kaolinovému podloží a čisté vodě jezero nedaleko Nepomyšle hraje „tropickými“ barvami.
Za slunečného počasí voda mění odstíny od světle modré až po sytě tyrkysovou. Ale pozor, vstup do lomu není oficiálně povolen a podmínky se mohou měnit podle vlastníka!
Přístupný důl díky čertům
Donedávna se tam dalo dostat jen tajně betonovou rourou. Muselo to být dobrodružné. Několik desítek metrů pod zemí se ocitnout ve velkých prostorách. Zpřístupnění utajené atrakce pomohli otevření filmaři, kteří se v podzemí rozhodli natočit pekelnou část pohádky Čertí brko. Aby se do labyrintu kaolinových chodeb dostaly kamery a další technika, musel se vybudovat vstupní portál. Tím nyní do podzemí chodí i návštěvníci.
Tento tip vás zavádí do Nevřeně na Plzeňsku, kde je otevřen bývalý hlubinný důl na kaolin. Fungoval od roku 1870 do roku 1897, je unikátní tím, že těžba kaolinu probíhala hlubinnou metodou.
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Ztraceni v Krušných horách
Vydejte se do míst, kde kdysi žili lidé. Dnes jsou tam ruiny. Bývalá horská osada Königsmühle u Loučné pod Klínovcem díky fanouškům stále neobjevených hor na západě Čech přesto ožívá. Domy tu citlivě upravují, starají se o okolní krajinu Krušných hor. Vrcholem jejich snahy je landartový festival, který se letos uskuteční 21. až 23. srpna, letos už popatnácté.
Jedinečné česko-německé setkání nabídne koncerty, divadla, výstavy i různé přednášky. Uprostřed jedné z nejmalebnějších částí Krušných hor bude také galerie pod širým nebem. Po skončení programu proběhne okamžitý úklid, aby se Königsmühle opět proměnila v tiché místo uprostřed přírody a jedinečnou galerii pod širým nebem.
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