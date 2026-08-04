Málo známé krásy Česka: podzemní důl, české Maledivy i zaniklá horská osada

Autor: Marek Peška
  12:49
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Ještě před několika lety se sem dalo dostat jen betonovou rourou. Nyní tento...

Ještě před několika lety se sem dalo dostat jen betonovou rourou. Nyní tento důlní skvost můžete obdivovat zcela legálně. Vítejte v bývalém kaolinovém dole v Nevřeni na Plzeňsku. | foto: Profimedia Profimedia.cz

Königsmühle. Ztraceni v Krušných horách. Tady, v bývalé horské osadě se chystá...
Jezero nedaleko Nepomyšle hraje „tropickými“ barvami.
Suché skály. Přezdívá se jim české Dolomity.
Svatý Jan pod Skalou
7 fotografií
Česko. Malá země velkých příběhů. Naše země skrývá nečekaně pestrou mozaiku míst. Tajemné pozůstatky zaniklých obcí i technické památky, které vyprávějí příběhy průmyslové minulosti. Navíc nemusíte jezdit stovky kilometrů ani utrácet za drahé zahraniční dovolené. Mnoho výjimečných míst leží jen hodinu či dvě od velkých měst. I letos má Česko co nabídnout.

Vedle známých hradů, zámků, přehrad nebo národních parků můžete v Česku navštívit desítky lokalit, které si od turistů zaslouží mnohem větší pozornost.

Novodobý poutník bez párku v rohlíku

Některá se dokonce nedostanou ani do bedekrů. Proč? Mohou být hůře dostupná, nedá se tam pohodlně dostat autem anebo si tam nelze koupit zmrzlinu nebo párek v rohlíku. A přitom tam novodobý poutník (i s dětmi) mnohdy zažije největší překvapení.

Připravili jsme pro vás výběr tipů na výlety napříč Českou republikou. V přehledu nechybí přírodní zajímavosti, romantická zákoutí ani místa, o kterých možná uslyšíte poprvé. Některé si postupně získávají oblibu díky sociálním sítím.

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Hraje „tropickými“ barvami

Kaolin je jednou z nejcennějších českých nerostných surovin. Právě jeden z jeho dolů se stal pro Česko unikátní. Díky bílému kaolinovému podloží a čisté vodě jezero nedaleko Nepomyšle hraje „tropickými“ barvami.

Jezero nedaleko Nepomyšle hraje „tropickými“ barvami.

Za slunečného počasí voda mění odstíny od světle modré až po sytě tyrkysovou. Ale pozor, vstup do lomu není oficiálně povolen a podmínky se mohou měnit podle vlastníka!

Přístupný důl díky čertům

Donedávna se tam dalo dostat jen tajně betonovou rourou. Muselo to být dobrodružné. Několik desítek metrů pod zemí se ocitnout ve velkých prostorách. Zpřístupnění utajené atrakce pomohli otevření filmaři, kteří se v podzemí rozhodli natočit pekelnou část pohádky Čertí brko. Aby se do labyrintu kaolinových chodeb dostaly kamery a další technika, musel se vybudovat vstupní portál. Tím nyní do podzemí chodí i návštěvníci.

Tento tip vás zavádí do Nevřeně na Plzeňsku, kde je otevřen bývalý hlubinný důl na kaolin. Fungoval od roku 1870 do roku 1897, je unikátní tím, že těžba kaolinu probíhala hlubinnou metodou.

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Ztraceni v Krušných horách

Vydejte se do míst, kde kdysi žili lidé. Dnes jsou tam ruiny. Bývalá horská osada Königsmühle u Loučné pod Klínovcem díky fanouškům stále neobjevených hor na západě Čech přesto ožívá. Domy tu citlivě upravují, starají se o okolní krajinu Krušných hor. Vrcholem jejich snahy je landartový festival, který se letos uskuteční 21. až 23. srpna, letos už popatnácté.

Königsmühle. Ztraceni v Krušných horách. Tady, v bývalé horské osadě se chystá další land artový festival.

Jedinečné česko-německé setkání nabídne koncerty, divadla, výstavy i různé přednášky. Uprostřed jedné z nejmalebnějších částí Krušných hor bude také galerie pod širým nebem. Po skončení programu proběhne okamžitý úklid, aby se Königsmühle opět proměnila v tiché místo uprostřed přírody a jedinečnou galerii pod širým nebem.

Další tipy, kam vyrazit

  • Novinkou letošního léta ve středních Čechách je provoz nové linky Krasobus č. 878, která propojuje nejkrásnější místa Českého krasu. Jezdí o víkendech a svátcích až do října. Okružní trasa začíná u nádraží v Karlštejně a pokračuje přes Srbsko, Beroun-Hostim, Svatý Jan pod Skalou, Loděnice, Bubovice, Mořinu, Mořinku a Hlásnou Třebaň.
  • Vydat se také můžete k řece Želivce, která je známá svou čistotou a kvalitou vody a je důležitým zdrojem pitné vody. Pořádají se na ní i edukativní plavby. Během dvouhodinové plavby se seznámíte s fungováním vodního ekosystému i významem jedné z nejdůležitějších vodárenských nádrží v Česku.
  • Zajímavým cílem mohou být Suché skály, které se nacházejí v Českém ráji na Maloskalsku. Jsou oblíbeným místem pro horolezce. Přezdívá se jim české Dolomity.

Suché skály. Přezdívá se jim české Dolomity.

  • Česání chmele a exkurze do sušárny v Kolešovicích na Rakovnicku se chystá 29. srpna. Návštěvníci se tak mohou více dozvědět o původním pěstování a sušení českého zeleného zlata.
  • Hvězdárna v Ondřejově slaví 120 let. Tajemná kopule se otevřela 1. srpna 1906. Stál za ní továrník, vynálezce a astronom Josef Jan Frič, patří k nejvýznamnějším pracovištím svého druhu u nás.
  • Legendární český film Na samotě u lesa oslaví 50 let od premiéry. Přijďte si projít místa natáčení, poslechnout si vyprávění tvůrců. Účast přislíbili oba hlavní protagonisté komedie – Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová. Oslavy ikonického filmu se ukusteční 1. srpna v obci Obděnice.

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