Po éře Harryho Pottera patřila Emma Watson mezi nejnadějnější herecké hvězdy mladé generace a kariéru měla nakopnutou snad ještě razantněji než Daniel Radcliffe a Rupert Grint. Z mladé hvězdičky se stala uvědomělá persona, která se začala prosazovat i v otázkách feminismu či módy.
Jenže před kamerou se naposledy objevila před sedmi lety a zdá se, že nemá v dohledné době chuť se k herectví vrátit. V rozhovoru pro Hollywood Authentic nyní uvedla, proč už pro ni herectví dávno není prioritou.
Od malé čarodějky ke Krásce a zvířeti
Po závěru kouzelnické ságy se zdálo, že má Emma Watson perfektně našlápnuto, projekty si pečlivě vybírala a střídala malé nezávislé snímky s vysokorozpočtovými spektákly. Vedle miliardové Krásky a zvířete (v níž ztvárnila roli hlavní hrdinky Belly neboli Krásky) překvapila například svými výkony ve Zlaté mládeži od Sofie Coppoly či coming-of-age dramatu Charlieho malá tajemství, naposledy se pak stala silnou součástí výtečného obsazení Malých žen. Jenže od té doby uplynulo již sedm let. Emma Watson se v poslední dekádě tak spíše věnuje angažováním do společenských témat v čele s feminismem a dalším projektům a herectví dala v podstatě košem. A zdá se, že se na tom v blízké době nic nezmění.
Sláva ji unavila
Podle nového exkluzivního rozhovoru jí sice samotné herectví chybí, v podstatě jí ale nechybí ten humbuk a mediální dění kolem, jež její práci často znehodnocují a jsou pro ni velmi nepříjemným zážitkem. Status veřejné osobnosti a celebrity je pro ni v tomto případě tak zatěžující, že s návratem do Hollywoodu opravdu nespěchá. „Větší složkou než samotná práce, tedy hraní, je prodávání daného díla. Rovnováha mezi těmito dvěma atributy je ale často rozhozena. Budu teď hodně upřímná a řeknu, že mi opravdu nechybí prodávání věcí,“ říká herečka natvrdo.
„Tento aspekt mi ničil duši. Ale chybí mi užívání mých hereckých schopností a umění jako takové,“ dodává a svěřuje se, že tuto malou část všech hereckých povinností si opravdu užívala.
Hollywood? Zatím ne
Jenže kompletní „balíček“ s nutnými rozhovory, focením, slavnostními premiérami a dalšími promo materiály ji i vzhledem k mediální pozornosti a tlaku čím dál víc ničil a od herecké profese oddaloval. Podobně mluvila Watson již v rozhovoru v roce 2023, kdy mluvila o herectví jako o životu v kleci, kdy má herec nakonec jen minimální kontrolu nad celkovým dílem a musí často „prodávat“ věci, s nimiž osobně nesouzní.
Práce před kamerou ji sice v době natáčení dle jejích slov bavila, bylo to však velice stresující, což se nakonec projevilo v jejím osobním životě. „Nejdůležitější věcí či základem života je vaše rodina a přátelé. Myslím, že jsem pracovala tak dlouho a tvrdě, až můj život v tomto ohledu dosáhl svého dna. Takže v něm muselo dojít k jistým opravám,“ dodává herečka, pro niž jsou teď důležitější její osobní cíle než kariéra.
Pokud to bude stát za to
Watson se proto poslední roky věnuje hlavně sama sobě, svým blízkým a jiným projektům, které jsou Hollywoodu co nejvíce vzdálené. I když se na červeném koberci sem tam objeví a mihla se například na letošním filmovém festivalu v Benátkách, žádný nový projekt aktuálně v plánu nemá. A zdá se, že ji zpátky k herectví nyní může dostat opravdu jen velmi inspirativní či naplňující počin. Chybí vám Emma Watson na plátnech kin?
Emma Watson