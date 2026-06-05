Nicolas Cage v roli temného Spider-Mana překvapuje. Noir experiment slaví úspěch

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
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Před sledováním seriálové novinky Spider-Noir na streamovací platformě Amazon Prime video si, pokud možno, vymlaťte z hlavy klasického komiksového či filmového Spider-Mana. V tomhle seriálu se totiž v hlavní roli pavoučího muže nepředstavuje hláškující mladíček v barevném trikotu, ale do koženého kabátu a masky oděný šedesátník Nicolas Cage. Jeho unavený soukromý detektiv Ben Reilly jde v temném New Yorku třicátých let na zločince, ale i na diváky samotné, od lesa. Výsledkem je jedna z nejoriginálnějších komiksových adaptací poslední doby. Otázkou však zůstává, zda kombinace bizarních nápadů, sebeironického humoru a ponurého antihrdiny, jehož cílem není ani tak záchrana světa jako vlastní prospěch, dokáže diváky udržet zařezané v gaučích po celou šestihodinovou stopáž.
Nicolas Cage jako Ben Reilly

Nicolas Cage jako Ben Reilly | foto: Prime Video

Sandman (Jack Huston) a Megawatt (Andrew Lewis Caldwell)
Jun Li Li jako Cat Hardy
Nicolas Cage jako Ben Reilly
Nicolas Cage jako Ben Reilly
13 fotografií

Než se pustíme do recenzní části tohoto textu, vypíchněme si podstatný fakt. Spider-Noir na českém internetu sbírá vesměs pozitivní reakce. Fanoušky nejvíce zaujal přehrávající Cage v hlavní roli, noirová atmosféra inspirovaná detektivkami (nejen) třicátých let i skutečnost, že seriál nepůsobí jako další tuctová superhrdinská podívaná.

Kdo je Spider-Noir

    • Spider-Noir (v komiksech známý jako Spider-Man Noir) je alternativní, temnější verze známého pavoučího hrdiny zasazená do New Yorku 30. let 20. století. Jeho hlavní podoba se liší podle toho, kde s ním přijdete do styku.

Lidé často vyzdvihují temnou stylizaci, detektivní pojetí příběhu i cynického hlavního hrdinu, který má daleko k tradičnímu komiksovému zachránci. Právě odklon od zaběhnutých marvelovských schémat mnozí považují za největší přednost seriálu a vítané osvěžení žánru.

Spider-Noir nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Nicolas Cage jako Ben Reilly

Z paralelního světa do telky

Černobílého hrdinu Spidera (neplést se Spider-Manem) si většina diváků spojuje především s animovanými Paralelními světy, kde temnému pavoučímu borci propůjčil hlas jeho dnešní hraný představitel Nicolas Cage. Mezi fanoušky si ale získal popularitu už dávno předtím díky svébytné komiksové sérii. Převést takto specifickou postavu do hraného seriálu se od počátku tvářilo jako odvážný tah. Škarohlíd by řekl, že to znělo jako vyloženě k*avina. Už první ukázky však jasně naznačily, že se tvůrci s neobvyklou výzvou poprali se ctí. Ba co víc. Seriál je k dispozici v černobílé i barevné verzi, což z něj (ne úplně samo o sobě) dělá vizuální orgie.

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Pokud jste navíc, podobně jako já, trochu kompulzivní, můžete si během sledování přepínat nejen mezi barevnou a černobílou variantou (a porovnávat, co vypadá lépe), ale také mezi češtinou a angličtinou. Pravda, tuzemský dabing přináší díky obsazení klasického Cageova dabéra – Zdeňka Mahdala občas nějaký ten cringe moment. Ale co z toho, seriály mají diváky především bavit. Obzvlášť ty komiksové.

Sandman (Jack Huston) a Megawatt (Andrew Lewis Caldwell)
Jun Li Li jako Cat Hardy
Nicolas Cage jako Ben Reilly
Nicolas Cage jako Ben Reilly
13 fotografií

O čem to je?

Tuzemský distributor shrnuje děj stroze takto: Soukromý detektiv Ben Reilly dostane na práci pár jednoduchých případů… dokud ovšem mafiáni, monstra a jedna tajemná femme fatale neutkají pavučinu intrik, které ho postaví tváří v tvář jeho starému životu jediného newyorského superhrdiny: Spidera.

Jun Li Li jako Cat Hardy

Já to zkusím zvládnout lépe. Reilly v podání Cage se coby vyhořelý soukromý detektiv potácí New Yorkem 30. let. Město ovšem svírá rostoucí vlna kriminality, vliv mafiánského bosse Silvermana (Brendan Gleeson) a také kupící se lidé s neobvyklými schopnostmi, mezi nimiž vyčnívá hlavně Flint Marko alias Sandman v podání Jacka Hustona, elektřinu ovládající magor Megawatt, pyroman Jimmy Addison či reimaginace komiksového záporáka Tombstonea, respektive černého bouchače Lonnieho Lincolna. A pak je tu ještě Cat Hardy alias Black Cat, která zde slouží spíše jako femme fatale než vyloženě záporačka.

Proti galerii padouchů nestojí Spider-Noir úplně sám. Opřít se může o novináře Robbieho Robertsona a věrnou asistentku Janet. Proč to vyjmenovávání? Výrazně přepracované verze zmiňovaných postav totiž důsledně respektují pravidla detektivního noiru, čímž dodávají příběhu potřebný šmrnc a specifický styl. I díky nim stylizovaný New York divák vnímá jako místo, které by někdy někde mohlo nějakým způsobem fungovat. Sterilitě natáčecích lokací navzdory.

Detektivka na 1. místě?

Seriál Spider-Noir nepůsobí jako další položka na výrobní lince komiksových adaptací. Temná detektivní zápletka, černobílá estetika a cynický hrdina, který má k typickému superhrdinovi daleko, dávají seriálu vlastní identitu. Cage navíc dostává prostor pro jednu ze svých nejcharismatičtějších rolí. A jeho výkon se líbí i nespočtu fanoušků. Pokud nepočítáme jeho dabingové role, je pro něj Spider po dvou filmech o Ghost Riderovi, roli Big Daddyho ve filmu Kick-Ass a cameo roličce Supermana ve Flashovi čtvrtým zářezem na komiksové pažbě. Pro člověka, který pojmenoval svého syna Kal-El (Supermanovo jméno z jeho rodné planety Krypton) jde o obrovský úspěch.

Sandman (Jack Huston) a Megawatt (Andrew Lewis Caldwell)

Ach ty bary

Seriál jako celek však není dokonalý. Místy totiž doplácí na kolísavé tempo, kdy se některé epizody až příliš soustředí na poněkud rutinní vyšetřování a děj ztrácí tah. Některé zvraty navíc nejsou nijak extra překvapivé, takže je poučenější diváci odhalí předem. Tvůrci také ne vždy dokážou ideálně skloubit vážnou noirovou detektivku s komiksovou nadsázkou. Celé je to občas nekonzistentní. Scény typu bitka v baru, během které se ožralý Ben vypotácí ven ze dveří, aby se za pár vteřin vrátil zase dovnitř, ale se Spiderovou kuklou na hlavě, působí jako čistokrevná parodie.

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Naopak popravy některých postav, popřípadě bodyhororová linka s původem Spiderových schopností, zase vyznívají možná až zbytečně rádoby efektní, drsné.. Touhle mou závěrečnou kritikou se ale nenechte odradit, a pokud jste tak už neučinili, dejte Spiderovi šanci. Nic horšího, než že to po první epizodě zabalíte, se alespoň doufám, stát nemůže. Hlavní hrdina seriálu by to nejspíš také udělal. Nebo by minimálně chtěl.

Spider-Noir

  • Tvůrci: Steve Lightfoot, Oren Uziel
  • Režie: Harry Bradbeer, Nzingha Stewart, Alethea Jones, Greg Yaitanes
  • Scénář: Steve Lightfoot, Oren Uziel, Christopher Chen, Megan Liao a další.
  • Kamera: Darran Tiernan, Peter Deming
  • Hudba: Kris Bowers, Michael Dean Parsons
  • Hrají: Nicolas Cage, Brendan Gleeson, Jack Huston, Lamorne Morris, Abraham Popoola, Amanda Schull, Cameron Britton, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Lukas Haas a další.
  • Produkce: Kari Hobson, Annie Court
  • Casting: Rachel Tenner
  • Střih: Jennifer Barbot, Eric Kissack, Tirsa Hackshaw, Geraud Brisson
  • Zvuk: Ethan Beigel, Will Digby, Nick Offord
  • Scénografie: Warren Alan Young, Rebekah Killam, Halina Siwolop, Christina Eunji Kim, Mark Larkin
  • Masky: Lana Horochowski, Theraesa Rivers, Janice Kavanagh, Ozzy Alvarez, Christopher Allen Nelson, Lisa Marie Alpert, Kristina Frisch, Lesa Nielsen
  • Kostýmy: Trayce Gigi Field
Nicolas Cage jako Ben Reilly
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