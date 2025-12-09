Historicky první ročník Noci pivovarů přilákal přes 3000 lidí a zapojily se více než dvě desítky malých i velkých pivovarů. Otevřely mrazivé sklepy, nechaly návštěvníky nahlédnout sládkům pod ruce a připravily i hudební programy či limitované várky. Ohlas byl tak silný, že se koncept rozšiřuje do Středočeského a Moravskoslezského kraje.
Prazdroj i Radouš
„Zájem veřejnosti byl obrovský. Bylo skvělé sledovat, jak lidi fascinovalo vaření piva. A stejně tak potěšila soudržnost mezi pivovary – bez ohledu na velikost,“ říká emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka, jeden z iniciátorů projektu.
Do příprav se opět zapojují i regionální sládci. „Noc pivovarů krásně ukázala, co všechno se skrývá za půllitrem piva. Je to skvělá příležitost, kterou chceme využít i v roce 2026,“ dodává Jan Ilgner ze značky The Barn Beer Co. a Pivovaru Radouš.
Jedna noc, tři regiony
Datum 24. dubna není náhodné. Připomíná zrušení takzvaného propinačního práva z roku 1869, které do té doby omezovalo, kdo smí vařit a prodávat pivo. Jeho zrušení otevřelo cestu k rozmachu českého pivovarnictví, na jehož tradici dnešní akce navazuje.
V Česku aktuálně funguje přes 500 pivovarů a zhruba třetina z nich sídlí právě v krajích, které se zapojí do Noci pivovarů 2026. Každý pivovar si program připraví podle sebe – někdo vsadí na speciály, jiný na školu čepování, další na možnost vidět výrobu piva přímo u tanků.
„Pivo si zaslouží vlastní svátek. Chceme lidem ukázat, co všechno se skrývá za výrobou a dát jim možnost setkat se se svými sládky v netradiční atmosféře večerních prohlídek,“ říká Marek Pražák z agentury Svengali Communications.
Pivovary zúčastněných krajů se mohou registrovat už nyní na webu Nocpivovaru.cz.