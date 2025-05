Navzdory deštivému počasí si cestu za sládky a poznáváním pivovarského řemesla našly tisíce návštěvníků z Plzně a širšího okolí. Zájem byl o komentované prohlídky pivovarů, slepé degustace i doprovodný program.

„Plný dům“ byl třeba v Ravenu, Purkmistrovi, u Stočesů nebo v okouzlujícím pivovaru Radouš i v mnoha dalších.

Slova emeritního sládka

„Pro nás to byl skutečný svátek pivovarnictví. Lidé i k nám do Pilsneru Urquell během odpoledne a večera přicházeli nejen na pivo,“ říká Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje, který Noc pivovarů slavnostně zahájil symbolickým přípitkem se svými kolegy na nádvoří plzeňského pivovaru. Sám se pak také zapojil do provádění návštěvníků během prohlídek pivovaru a odpovídal na dotazy při večerní talk show o historii piva.

Interiér rokycanského pivovaru U Stočesů

Speciální várky a limitky

Dvě speciální bezplatné autobusové linky, které vypravil Plzeňský kraj, navíc dovezly zájemce do 13 zapojených pivovarů. „Díky busové dopravě jsme poskytli lidem možnost podívat se do více pivovarů během jediného dne. Mohli se tak seznámit s tím, jak pracují sládci v menších i větších pivovarech,“ uvádí šéf organizačního výboru akce Marek Pražák. „Samotní sládci odpovídali během celého večera a noci na stovky různých dotazů,“ dodává Pražák.

Pivní nabídka byla během Noci pivovarů pestrá. Na své si přišli milovníci klasického českého ležáku, ale lidé také mohli ochutnat pivní styly jako IPA, bock, kyseláč nebo pšeničné pivo. Řada pivovarů navíc přichystala na Noc pivovarů speciální várky nebo limitované edice piv. Pivní speciál uvařený výhradně pro Noc pivovarů nabídly třeba pivovary Lectvar, Radouš, Modrá hvězda, U Lenocha, Raven, U Stočesů nebo Pod Lípou. „Byl to mimořádný večer plný povídání o pivu, degustací a ochutnávek naší jarní novinky,“ shrnuje sládek pivovaru Raven Filip Miller Tesař.

Pozor, hranice!

Noc pivovarů přinesla i další zážitky. V populárním pivovaru Chříč byla kromě jiného otevřena také expozice Muzea každodennosti, kde jsou k vidění předměty, s nimiž běžně pracovali naši předkové, ale my už jenom nejasně tušíme, k čemu vlastně sloužily.

Městský pivovar Domažlice zase ukázal interaktivní expozici „Pozor, hranice!“, která mapuje život lidí na obou stranách česko-německé hranice od pravěku až po současnost.

Lubomír Krýsl v plzeňském pivovaru Purkmistr.

A co příští rok?

Největším zapojeným městem byla Plzeň s více než 175 tisíci obyvateli a pivovary Elektrárna, Gambrinus, Lectvar, Pilsner Urquell, Purkmistr, Raven, U Lenocha a také místními domovarníky, kteří se návštěvníkům Noci pivovarů představili v Pivovarském muzeu.

Nejmenší adresou pak byla vesnička Zhůř s 61 obyvateli a pivovarem Zhůřák. Nejstarší doloženou historií výroby piva se v rámci letošní Noci pivovarů může chlubit Plzeň (první doložená zmínka z roku 1295), následovaná Domažlicemi (1341).

Zcela nejmladším účastníkem byl minipivovar Lectvar, založený teprve v letošním roce.

Bez ohledu na stáří či velikost ale letošní Noc pivovarů ocenili všichni zapojení. „Myslím, že to je velmi dobrý nápad, který by se měl opakovat každý rok,“ uzavírá neuvěřitelně společenský majitel pivovaru Purkmistr Lubomír Krýsl.

Vilém Ilgner, správce pivovaru Radouš v Druztové u Plzně.

Pohled Davida Halatky, editora deníku Metro

Ještě jedno!

Pivo zbožňuju, možná až moc. Ale nejkrásnější jsou na něm stejně borci, kteří ho mají na svědomí – sládci. Ten nejzlatější sídlí v Druztové u Plzně, jmenuje se Vili Ilgner, jiskří mu očka a po svém království poletuje jako motýl. K ruce má svou švarnou choť, a hlavně syna Honzu, pivního kralevice, jenž vymýšlí ty nejzběsilejší pivní kombinace. Je libo chuťovčičku s kiwi, angreštem, pistáciemi a bílou čokoládou? Nebo snad super hořký West Coast IPA? Dejte si cokoli, nespletete se. Tahle rodinná mafie miluje život, a na pivu je to sakramentsky znát. Nejsou na Plzeňsku sami. Je tu i pivní guru Lubomír Krýsl, otec 90 pivovarů po celém světě, či Lenka Straková, šéfka Elektrárny. Všechny jsem je poznal během Noci pivovarů.