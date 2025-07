15:00

Jaké by to bylo přespat na Výstavě? Stanů? Organizátor výstavy 4camping se právě z těchto důvodů domluvil s uskupením Game of Life (#gameofyolo), že to není problém. Stačilo málo: vlastní karimatky, spacáky s sebou, žádný alkohol, oheň nebo drogy a šlo se do toho. Jedné červencové noci se Výstava stanů stala domovem téměř 50 lidí. Zpívalo, hrálo a ponocovalo se až do brzkých ranních hodin.