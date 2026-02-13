Nejlepší hraný seriál ze světa Marvelu je v mých očích pořád starý dobrý Daredevil. Tedy ten, který se musel kvůli autorským právům před lety společně s ostatními kolegy ze superhrdinského týmu Defenders (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist a teoreticky i Punisher) stěhovat na Disney+. Wonder Man je ale taky moc fajn.
A se svým přívažkem jménem Noční recepční, který lze sledovat pro změnu na platformě Prime Video, nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Zázračný muž
Pokud jde o hrubý popis děje, podle svého zvyku si vypomůžu oficiální synopsí: Ctižádostivý hollywoodský herec Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) se zoufale snaží nastartovat svou kariéru. Při setkání s hercem Trevorem Slatterym (Ben Kingsley), který má své nejslavnější role zřejmě už za sebou, se Simon dozví, že legendární režisér Von Kovak chystá remake superhrdinského filmu Wonder Man. Nesourodá dvojice herců se rozhodne v očekávaném snímku získat hlavní role a diváci dostanou příležitost nahlédnout do zákulisí zábavního průmyslu.
Továrna na sny
Jak vyplývá z textu výše, není Simon Williams právě typický marvelovský superhrdina. Právě naopak. Ničeho vyloženě hrdinského se od něj na ploše osmi relativně krátkých epizod nedočkáme. Pokud ale od začátku souzníte s faktem, že je hlavní hrdina prostě týpek, co se snaží prorazit v továrně na sny, budete spokojení. Pravda, Williams sice nemá doma na poličce Oscara, zato je však vybaven schopnostmi založenými na iontové energii, které mu propůjčuje nadlidskou sílu srovnatelnou s Thorem či Hulkem. A údajně i nezranitelnost, schopnost létat a regeneraci.
Nic z toho ale v seriálu reálně nevidíme. A že ty schopnosti má, vím proto, že jsem komiksový fanda a umím používat google.
Proč koukat?
V čem je tedy Wonder Man tak fajn? Především proto, že nezachraňuje svět před paprskem z nebe, ani po vzoru své kolegyně She-Hulk netwerkuje v právnických kancelářích. Je to zajímavý chlápek, který má sen a kupu vnitřních démonů. Je to na seriál málo? Pro někoho stoprocentně.
Zdaleka nejen já jsem však ocenil právě ten rozdílný přístup tvůrčího týmu jiné marvelovky - Shang-Chi. A také herecký výkon Yahyai Abdula-Mateena II, kterého můžu vždy a všude. Akorát by se mohl lépe jmenovat. A vůbec nerozumím všudypřítomnému nízkému hodnocení čtvrté epizody Dveřník. Mně přišla skvělá.
Zpátky na recepci
Naprostá paráda je i novinka Noční recepční. Druhá řada seriálu, jenž se v originále nazývá The Night Manager, navazuje pár let po událostech první série a posouvá špionážní thriller do zcela nové kapitoly, která už nevychází přímo z knihy Johna le Carrého, ale rozvíjí postavu a svět dál vlastním směrem. Jonathan Pine s tváří Toma Hiddlestona už dávno neleští hotelovou recepci. Teď je z něj tichý agent MI6, který se snaží držet při zemi… jenže klid mu dlouho nevydrží.
Seriál neřeší sexualitu jednoznačně nebo explicitně jako hlavní romantickou linku, spíše jde o napětí, přitažlivost a sexualitu mezi postavami bez jasného jednoznačného vztahu. Druhá řada The Night Managera nicméně obsahuje něco, co se dá popsat jako sexuální fluidita a homoerotické napětí mezi postavami.
Do hry vstupuje nový velký hráč - kolumbijský zbrojař Teddy Dos Santos (Diego Calva). A Pine znovu míří do terénu, tentokrát do Latinské Ameriky, aby podobně jako v první řadě pronikl do jeho impéria.
Mrknete?
Druhá série je větší, globálnější a víc o zákulisí obchodu se zbraněmi než o jednom charismatickém padouchovi, kterého v první sezoně perfektně ztvárnil Hugh Laurie. Snad neprozradím přiliš, když napíšu, že se s ním i přes jeho v úvodní epizodě potvrzené úmrtí opět setkáme. Seriál tentokrát snad ještě více než minule stojí a padá s Hiddlestonovým výkonem. Když pronikne do Teddyho byznysu, odhalí dosud nevídané vrstvy tajemství a korupce.
Dokáže zastavit spiknutí dřív, než bude pozdě? Vzhledem k tomu, že seroš skončí cliffhangerem bych na to, být vámi, moc nesázel. Třetí série už se chystá a na obrazovky Prime Video dorazí příští rok.
