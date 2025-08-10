S celkovou délkou přibližně 11,5 kilometru a rozlohou kolem 80 hektarů je to kus vody, který skrývá nejedno překvapení. A co je pro mnohé parádní zpráva: lov z plavidel je zde povolen, takže si můžete užít pohodu na lodi a prozkoumat i hůře dostupná místa. Jen pozor, hlubinná přívlač je zakázaná, což dává šanci ostatním dravcovým technikám.
Labe v tomto úseku je domovem celé řady našich klasických rybích druhů. Narazíte tu na poctivého kapra obecného, ale i na silné amury, bojovné štiky, lstivé candáty, obry sumce, plaché líny nebo elegantní podoustve, ostroretky či zvědavé okouny. Je to zkrátka pestrá směsice, která slibuje, že se u vody nebudete nudit.
Rybaření přes noc
Jedna z nejlákavějších zpráv pro všechny vášnivé rybáře! Díky výjimce ministerstva zemědělství je v letech 2024 i 2025 povolen „nonstop“ rybolov na revíru 411 050 (a také na 411 051) od 16. června do 30. září. To znamená, že si můžete užít rybaření bez časového omezení, klidně celou noc!
Ovšem s nočním lovem jdou ruku v ruce i přísnější pravidla pro vaši bezpečnost a ochranu přírody: místo lovu musí být osvětlováno bílým, neoslňujícím světlem. Otevřený oheň je zakázán. Lovíte-li přes půlnoc na další den, musíte do oddílu II povolenky zaznamenat nové datum a číslo revíru. Pokud jste předchozí den nic neulovili, nezapomeňte prázdný řádek proškrtnout. Specifická pravidla platí pro září, například pro nástrahy živočišného původu je povinná rybička o minimální délce 20 centimetrů. Vždy si proto zkontrolujte aktuální rybářský řád!
Rybařina kousek od Prahy
Na Labi u Brandýsa a Čelákovic se s kontrolami setkáte poměrně často. Působí zde jak rybářská stráž místní organizace (MO Brandýs nad Labem-Stará Boleslav), tak celokrajská rybářská stráž SÚS navíc spolupracující s říční policií. Kontroly jsou časté, zejména v době výjimek pro nonstop rybolov, aby bylo zajištěno respektování pravidel.
Tento úsek Labe je zkrátka ideální volbou pro ty, kteří hledají skvělou rybařinu kousek od Prahy. Nabízí pestrý výskyt druhů, možnost nočního lovu z lodi, ale zároveň vyžaduje respektování přísných pravidel a spolupráci s rybářskou stráží. Budete-li dodržovat předpisy, čekají vás příjemné chvíle a s trochou štěstí i parádní úlovky!