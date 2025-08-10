Noční zážitky i přísná pravidla. Tak by se dal popsat rybářský klenot kousek od Prahy

Metro.cz
Rybářský magazín   7:00
Hledáte parádní flek jen kousek od Prahy? Pak si nahoďte prut na Labi mezi Brandýsem nad Labem a Čelákovicemi! Tento úsek, který spadá pod Středočeský územní svaz ČRS jako revír 411 050, je rybářský klenot, kde se dají zažít nezapomenutelné chvíle. Ačkoli je z centra Prahy vzdálený pouhých několik desítek minut jízdy (zhruba 25 až 30 kilometrů, snadno dostupný autem i vlakem do Brandýsa/Čelákovic a pak pěšky/na kole podél vody), nabízí pocit skutečné divočiny a bohatého lovu.

V Modlanské nádrži na Teplicku uhynuly tisíce ryb kvůli nedostatku kyslíku ve vodě, jakožto následku vysokých teplot. (29. června 2025) | foto: Severočeský územní svaz rybářů

S celkovou délkou přibližně 11,5 kilometru a rozlohou kolem 80 hektarů je to kus vody, který skrývá nejedno překvapení. A co je pro mnohé parádní zpráva: lov z plavidel je zde povolen, takže si můžete užít pohodu na lodi a prozkoumat i hůře dostupná místa. Jen pozor, hlubinná přívlač je zakázaná, což dává šanci ostatním dravcovým technikám.

Labe v tomto úseku je domovem celé řady našich klasických rybích druhů. Narazíte tu na poctivého kapra obecného, ale i na silné amury, bojovné štiky, lstivé candáty, obry sumce, plaché líny nebo elegantní podoustve, ostroretky či zvědavé okouny. Je to zkrátka pestrá směsice, která slibuje, že se u vody nebudete nudit.

Rybaření přes noc

Jedna z nejlákavějších zpráv pro všechny vášnivé rybáře! Díky výjimce ministerstva zemědělství je v letech 2024 i 2025 povolen „nonstop“ rybolov na revíru 411 050 (a také na 411 051) od 16. června do 30. září. To znamená, že si můžete užít rybaření bez časového omezení, klidně celou noc!

Ovšem s nočním lovem jdou ruku v ruce i přísnější pravidla pro vaši bezpečnost a ochranu přírody: místo lovu musí být osvětlováno bílým, neoslňujícím světlem. Otevřený oheň je zakázán. Lovíte-li přes půlnoc na další den, musíte do oddílu II povolenky zaznamenat nové datum a číslo revíru. Pokud jste předchozí den nic neulovili, nezapomeňte prázdný řádek proškrtnout. Specifická pravidla platí pro září, například pro nástrahy živočišného původu je povinná rybička o minimální délce 20 centimetrů. Vždy si proto zkontrolujte aktuální rybářský řád!

Rybařina kousek od Prahy

Na Labi u Brandýsa a Čelákovic se s kontrolami setkáte poměrně často. Působí zde jak rybářská stráž místní organizace (MO Brandýs nad Labem-Stará Boleslav), tak celokrajská rybářská stráž SÚS navíc spolupracující s říční policií. Kontroly jsou časté, zejména v době výjimek pro nonstop rybolov, aby bylo zajištěno respektování pravidel.

Tento úsek Labe je zkrátka ideální volbou pro ty, kteří hledají skvělou rybařinu kousek od Prahy. Nabízí pestrý výskyt druhů, možnost nočního lovu z lodi, ale zároveň vyžaduje respektování přísných pravidel a spolupráci s rybářskou stráží. Budete-li dodržovat předpisy, čekají vás příjemné chvíle a s trochou štěstí i parádní úlovky!

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

Běhej lesy Bílá: rekordní účast vyprodaného závodu na hřebenech Beskyd

10. srpna 2025  17:31

V Plané na Tachovsku dnes hořel stroj na vyvážení dřeva, škoda je 16 mil. Kč

V Plané na Tachovsku dnes odpoledne shořel stroj na vyvážení dřeva, hasiči předběžně odhadli výši škody na 16 milionů korun. ČTK to řekl řídící důstojník...

10. srpna 2025  15:49

Zemědělci na pomoc po povodni stále čekají. Zvládnout obří spoušť museli sami

Nepředstavitelné škody a zatím žádná pomoc. Moravskoslezští zemědělci a farmáři, které postihla ničivá povodeň, s jejími následky dál bojují sami. Požádat o peníze si mohou v září, rok po povodni....

10. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Lev ze zooparku se podhrabal. Zvěřinec už roky nemá povolení

Lev, který uprchl z klece zvěřince ve Zvoli u Prahy, zranil jednoho z majitelů. Ten redakci iDNES.cz řekl, že je z tragické události v šoku. Uprchlé zvíře zastřelili v noci policisté, kteří nyní celý...

10. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  16:30

Vltavská štafeta dnes opustila Jihočeský kraj a vstoupila do Středočeského

Vltavská štafeta dnes opustila Jihočeský kraj a zahájila cestu krajem Středočeským. Skleněnou kapsli s vodou z Vltavy si dopoledne předali nejvyšší...

10. srpna 2025  12:57,  aktualizováno  12:57

Hledal jsem angažmá, které bude dávat smysl, vysvětluje změnu Rachůnek

Loňským brněnským angažmá se zkušený hokejový útočník Tomáš Rachůnek svému rodnému Zlínu přiblížil, jenže letos se dohodl s jihlavskou Duklou, takže to bude mít domů zase o kousek dál.

10. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Policie uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno, kvůli nehodám se tvořily kolony

Policie před polednem kvůli třem nesouvisejícím nehodám uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno. Nehody se staly v silném provozu mezi 11. a třetím kilometrem, tedy mezi exity Blučina a Chrlice. Před...

10. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  13:44

Na Příbramsku hořela skládka, hasiči s ohněm bojovali více než 20 hodin

Hasičům se po více než 20 hodinách podařilo uhasit požár skládky v Chrástu na Příbramsku, škoda bude zřejmě nulová. V sobotu hasiči vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř možných, v neděli ráno...

9. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  10.8 12:32

Průzkum: Elektrokolo vlastní každá šestá česká domácnost

Elektrokolo už vlastní každá šestá česká domácnost a většina jejich majitelů využívá bicykl s elektromotorem pro volný čas, sport či cestování. Do práce nebo...

10. srpna 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Bolí vás záda, rameno? Nejezděte tolik autem a raději se hýbejte, radí cvičitelka

MaHoj. Tak si říká instruktorka cvičení Markéta Hojdánková. Mámo, dýchej, Rovná a pevná či Hravě a zdravě. To jsou názvy jednotlivých kurzů, které právě vede 33letá cvičitelka z Českých Budějovic....

10. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pasáže kolem Václavského náměstí jsou útočištěm diváků kin a divadel, milenců i zvědavců či shopoholiků

Zpívají se o nich písně, vznikl v nich nejeden divácky úspěšný film. Až se vydáte na prohlídku Prahy, zkuste místo na turisty přeplněné atrakce zamířit do labyrintů průchodů v centru města.

10. srpna 2025  11:33

Hasiči na Jihlavsku likvidovali požár domu a stodoly v Milíčově

Hasiči dnes po třetí hodině ranní vyjeli k požáru rodinného domu a stodoly v obci Milíčov na Jihlavsku. Zasahovalo devět jednotek profesionálních a...

10. srpna 2025  9:58,  aktualizováno  9:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.